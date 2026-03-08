IND vs NZ Final Reserve Day Rule: आज अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच का गवाह बनेगा. पिछले एक महीने में खूब सारे रिकॉर्ड टूटे, उलटफेर भी देखे गए लेकिन यह सब एक ट्रॉफी के लिए. अभी तक सभी चुनौतियों को पार करके भारत और न्यूजीलैंड की टीम फाइनल में आई हैं.

आज या तो भारत लगातार दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनकर इतिहास रचेगा या न्यूजीलैंड की टीम अपनी पहली ट्रॉफी उठाएगी. सब चैंपियन टीम को देखने के इंतजार में हैं, लेकिन फाइनल मुकाबला बारिश या किसी अन्य कारण से हो ही नहीं पाया, तो क्या होगा. यहां जान लीजिए बारिश को लेकर ICC का नियम क्या है.

बारिश आई, तो कौन बनेगा चैंपियन?

फाइनल मैच आज यानी 8 मार्च को खेला जाना है, लेकिन मैच में बारिश ने खलल डाला और कट-ऑफ टाइम तक खेल शुरू नहीं हो पाता है तो आज ही कम से कम 10 ओवर का मैच करवाने की कोशिश की जाएगी. अगर प्रत्येक पारी में 10-10 ओवर का खेल भी नहीं हो पाता है, ऐसे में रिजर्व डे का नियम लागू हो जाएगा.

फाइनल के लिए 9 मार्च रिजर्व डे है. रिजर्व डे को लेकर भी अलग-अलग नियम हैं. अगर तय शेड्यूल अनुसार ओवरों में कटौती के बाद आज कुछ ओवरों का खेल हो पाता है, लेकिन बाद में बारिश के कारण मैच पूरा नहीं हो पाता. इस स्थिति में रिजर्व डे के दिन वहीं से मैच शुरू होगा, जहां से पिछले दिन रोका गया था.

अगर रिजर्व डे पर भी आ गई बारिश

अगर रिजर्व डे भी बारिश में धुल जाता है, तो भारत और न्यूजीलैंड दोनों को संयुक्त विजेता घोषित कर दिया जाएगा. इससे पहले 2002 चैंपियंस ट्रॉफी में बारिश के कारण भारत और श्रीलंका को संयुक्त विजेता घोषित किया गया था. अच्छी बात ये है कि आज अहमदाबाद का मौसम साफ रहने का अनुमान है और बारिश की बिल्कुल भी संभावना नहीं है.

