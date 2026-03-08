हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs NZ T20 World Cup 2026 Final: भारत- न्यूजीलैंड फाइनल से पहले पाकिस्तानी दिग्गज ने की बड़ी भविष्यवाणी, अभी बता दिया कौन जीतेगा खिताब

IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final: भारत- न्यूजीलैंड फाइनल से पहले पाकिस्तानी दिग्गज ने की बड़ी भविष्यवाणी, अभी बता दिया कौन जीतेगा खिताब

IND VS NZ Final: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के खिताबी मुकाबले में आज भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने-सामने होंगी. इस महामुकाबले से पहले पाकिस्तानी दिग्गज ने बड़ी भविष्यवाणी की है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 08 Mar 2026 11:15 AM (IST)
Preferred Sources

Pakistani Legend Rashid Latif Made Big Prediction: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच किताबी मुकाबला होगा. ये महामुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच आज होने वाले फाइनल मुकाबले में रोमांच भरपूर देखने को मिलेगी. टीम इंडिया लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप जीतने के इरादे से उतरेगी, जबकि न्यूजीलैंड अपनी पहली टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने के उम्मीद से खेलेगी. हालांकि, टी20 वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले से पहले पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर राशिद लतीफ ने बड़ा बयान दिया है. 

टी20 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले राशिद लतीफ ने दिया बयान

पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर राशिद लतीफ की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. उस वीडियो में राशिद लतीफ सरेआम कह रहे हैं कि भारत टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतेगा. बता दें कि भारत इस वर्ल्ड कप में अब तक सिर्फ एक मुकाबला साउथ अफ्रीका से ही हारा है. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hasna Mana Hai (@geohasnamanahai)

हालांकि, दूसरी ओर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर लगातार भारतीय टीम की आलोचना कर रहे हैं. वे लगातार भारत के हारने की भविष्यवाणी कर रहे हैं और हर बार टीम इंडिया उनकी प्रिडिक्शन को गलत साबित कर रही है. मोहम्मद आमिर ने पहले कहा था कि भारत सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन भारत सेमीफाइनल में पहुंचा. इसके बाद उन्होंने कहा कि टीम इंडिया सेमीफाइनल नहीं जीत पाएगी, फिर भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 7 रन से हराया. इसके बाद अब फाइनल से पहले मोहम्मद आमिर ने एक बार फिर भविष्यवाणी की है. उनका कहना है कि न्यूजीलैंड की टीम भारत को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनेगी.

कैसा रहा है राशिद लतीफ का इंटरनेशनल करियर

पाकिस्तान के लिए राशिद लतीफ ने साल 1992 से 2003 के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है. उन्होंने पाकिस्तान के लिए 37 टेस्ट और 166 वनडे मुकाबले खेले हैं. टेस्ट में उन्होंने 1 शतक और 7 अर्धशतक की मदद से कुल 1381 रन बनाए हैं, जबकि वनडे में 3 अर्धशतक के दम पर 1709 रन बनाए हैं. बता दें राशिद एक विकेटकीपर बल्लेबाज थे, जो आज अपनी बेहतरीन विकेटकीपिंग के लिए जाने जाते हैं.

यह भी पढ़ें

IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final: भारत-न्यूजीलैंड टी20 मुकाबलों में जमकर रन बनाते हैं ये खिलाड़ी, इस प्लेयर के नाम सबसे ज्यादा रन

IND VS NZ FINAL: टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में होगी ओपनर्स की जंग, संजू सैमसन और फिन एलन में कौन आगे?

Published at : 08 Mar 2026 11:15 AM (IST)
Tags :
Rashid Latif Mohammad Amir Cricket News IND VS NZ T20 World Cup 2026
