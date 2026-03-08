Pakistani Legend Rashid Latif Made Big Prediction: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच किताबी मुकाबला होगा. ये महामुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच आज होने वाले फाइनल मुकाबले में रोमांच भरपूर देखने को मिलेगी. टीम इंडिया लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप जीतने के इरादे से उतरेगी, जबकि न्यूजीलैंड अपनी पहली टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने के उम्मीद से खेलेगी. हालांकि, टी20 वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले से पहले पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर राशिद लतीफ ने बड़ा बयान दिया है.

टी20 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले राशिद लतीफ ने दिया बयान

पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर राशिद लतीफ की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. उस वीडियो में राशिद लतीफ सरेआम कह रहे हैं कि भारत टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतेगा. बता दें कि भारत इस वर्ल्ड कप में अब तक सिर्फ एक मुकाबला साउथ अफ्रीका से ही हारा है.

हालांकि, दूसरी ओर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर लगातार भारतीय टीम की आलोचना कर रहे हैं. वे लगातार भारत के हारने की भविष्यवाणी कर रहे हैं और हर बार टीम इंडिया उनकी प्रिडिक्शन को गलत साबित कर रही है. मोहम्मद आमिर ने पहले कहा था कि भारत सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन भारत सेमीफाइनल में पहुंचा. इसके बाद उन्होंने कहा कि टीम इंडिया सेमीफाइनल नहीं जीत पाएगी, फिर भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 7 रन से हराया. इसके बाद अब फाइनल से पहले मोहम्मद आमिर ने एक बार फिर भविष्यवाणी की है. उनका कहना है कि न्यूजीलैंड की टीम भारत को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनेगी.

कैसा रहा है राशिद लतीफ का इंटरनेशनल करियर

पाकिस्तान के लिए राशिद लतीफ ने साल 1992 से 2003 के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है. उन्होंने पाकिस्तान के लिए 37 टेस्ट और 166 वनडे मुकाबले खेले हैं. टेस्ट में उन्होंने 1 शतक और 7 अर्धशतक की मदद से कुल 1381 रन बनाए हैं, जबकि वनडे में 3 अर्धशतक के दम पर 1709 रन बनाए हैं. बता दें राशिद एक विकेटकीपर बल्लेबाज थे, जो आज अपनी बेहतरीन विकेटकीपिंग के लिए जाने जाते हैं.

