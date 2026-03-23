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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026जीतेश शर्मा ने बनाए 81, विराट कोहली ने 241 के तूफानी स्ट्राइक रेट से मचाया गदर, RCB के बल्लेबाजों की तबाही

जीतेश शर्मा ने बनाए 81, विराट कोहली ने 241 के तूफानी स्ट्राइक रेट से मचाया गदर, RCB के बल्लेबाजों की तबाही

RCB Practice Match: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के खिलाड़ियों के बीच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में प्रैक्टिस मैच खेला गया. विराट कोहली ने 241 के स्ट्राइक रेट वाली पारी खेली.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 23 Mar 2026 03:32 PM (IST)
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IPL 2026 के शुरू होने से पहले अधिकांश टीम प्रैक्टिस मैच खेल रही हैं. 22 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू का भी प्रैक्टिस मैच हुआ, जिसमें विराट कोहली ने 12 गेंद में 29 रनों की तूफानी पारी खेली. RCB के खिलाड़ियों को दो टीमों में बांटा गया था, जिनकी कप्तानी क्रुणाल पांडया और वेंकटेश अय्यर ने की. बता दें कि टूर्नामेंट में RCB अपना सबसे पहला मैच 28 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद के साथ खेलेगी.

RCB ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें प्रैक्टिस मैच की हाइलाइट्स दिखाई गईं. भुवनेश्वर कुमार, क्रुणाल पांडया ने दमदार गेंदबाजी की, वहीं वेंकटेश अय्यर और विराट कोहली ने बल्ले से दम दिखाया.

RCB के प्रैक्टिस मैच में क्या-क्या हुआ?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के इस प्रैक्टिस मैच में जीतेश शर्मा ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, जिन्होंने 37 गेंद में 81 रनों की विस्फोटक पारी खेली. जीतेश इस बार भी फिनिशर के रोल में नजर आ सकते हैं. टिम डेविड ने 14 गेंद में 36 रन और वेंकटेश अय्यर ने 16 गेंद में 30 रन बनाकर अच्छे टच में होने के संकेत दिए हैं. फिलहाल यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर वेंकटेश को बेंगलुरू की प्लेइंग इलेवन में कैसे फिट किया जाएगा.

विराट कोहली ने मचाया गदर

विराट कोहली भी चर्चा का केंद्र बने, जिन्होंने 241.67 के स्ट्राइक रेट से तेजतर्रार अंदाज में 12 गेंदों में 29 रन बनाए. विराट ने सिर्फ तेजी से रन ही नहीं बनाए बल्कि 3 छक्के भी लगाए. पिछले सीजन उन्होंने 54.75 के औसत से 657 रन बनाए थे.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने आईपीएल 2025 के फाइनल में पंजाब किंग्स को 6 रनों से हराकर पहली बार यह ट्रॉफी जीती थी. अब तक के इतिहास में सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस ही ऐसी 2 टीम हैं, जिन्होंने चैंपियन बनने के बाद अपनी ट्रॉफी को सफलतापूर्वक डिफेंड भी किया है. आईपीएल 2026 का खिताब जीतकर RCB भी इस खास फेहरिस्त में शामिल होकर इतिहास रच सकती है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 23 Mar 2026 03:32 PM (IST)
Tags :
Royal Challengers Bengaluru Jitesh Sharma RCB Venkatesh Iyer VIRAT KOHLI
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