सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली, कौन है ज्यादा अमीर? जानें दोनों की टोटल नेटवर्थ में कितना अंतर

Sachin Tendulkar Or Virat Kohli Net Worth In 2025: भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर इंटरनेशनल क्रिकेट से 12 साल पहले रिटायर हो चुके हैं. सचिन ने अपने 24 साल के इंटरनेशनल करियर में कई रिकॉर्ड बनाए हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले सचिन 200 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के इकलौते क्रिकेटर भी हैं. क्रिकेट से संन्यास के बाद भी सचिन मोटी कमाई कर रहे हैं और सबसे अमीर क्रिकेटर्स की लिस्ट में सचिन का नाम शामिल है. सचिन कमाई के मामले में स्टार बल्लेबाज विराट कोहली से भी आगे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन दोनों महान खिलाड़ियों की संपत्ति में 350 करोड़ का अंतर है.

सचिन तेंदुलकर की टोटल नेटवर्थ कितनी है?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सचिन तेंदुलकर की टोटल नेटवर्थ लगभग 1400 करोड़ है. नवंबर 2013 में क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी सचिन मोटी कमाई करते हैं. वह इस समय Apollo Tyres, BMW India और Spinny जैसी कई बड़ी-बड़ी कंपनियों के विज्ञापन करते हैं, जिससे वह करोड़ों की कमाई कर रहे हैं. सचिन ब्रांड एंडोर्समेंट से सालाना लगभग 20-22 करोड़ की कमाई करते हैं. इसके अलावा तेंदुलकर ने करोड़ों रुपये बिजनेस में भी इन्वेस्ट किए हैं. हाल ही में सचिन ने अपना स्पोर्ट्सवियर ब्रांड TEN x YOU भी लॉन्च किया है. सचिन रेस्टोरेंट बिजनेस में भी एक्टिव हैं और उनके मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में सचिन एंड तेंदुलकर्स के नाम से रेस्टोरेंट चल रहे हैं.

विराट कोहली की टोटल नेटवर्थ कितनी?

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली सबसे अमीर क्रिकेटर्स में से एक हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विराट की टोटल नेटवर्थ लगभग 1050 करोड़ है. आईपीएल में विराट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से खेलते हैं, जिसके लिए कोहली को आरसीबी से सालाना करोड़ों रुपए मिलते हैं. विराट क्रिकेट से मोटी कमाई करने के अलावा विज्ञापनों से भी करोड़ों रुपए कमाते हैं. एक रिपोट के मुताबिक, विराट की सालाना कमाई 50 करोड़ से ज्यादा है जबकि मंथली इनकम लगभग 4 करोड़ से अधिक है. कोहली क्रिकेट के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट से भी मोटी कमाई करते हैं. विराट Audi India, Digit Insurence और MRF जैसे कई बड़े-बड़े कंपनियों के विज्ञापन करते हैं, जिससे कोहली करोड़ों रुपये की कमाई करते हैं. विराट अपने खुद के फैशन ब्रांड Wrogn, One8 Commune रेस्टोरेंट और इन्वेस्टमेंट से भी काफी कमाई करते हैं.