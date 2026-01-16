कौन हैं नजमुल इस्लाम? जिसकी सनक की वजह से बांग्लादेश के क्रिकेटरों ने किया हड़ताल

Who is Najmul Islam: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से मुस्ताफिजुर रहमान को रिलीज किए जाने के बाद, बांग्लादेश क्रिकेट में बवाल मचा हुआ है. अब ये बवाल इतना बढ़ गया है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी और खिलाड़ी एक-दूसरे के खिलाफ हो गए हैं. इस पूरे बवाल के जिम्मेदार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर एम नजमुल इस्लाम हैं, जिसकी सनक के कारण बांग्लादेश के क्रिकेटरों को हड़ताल करना पड़ गया. ऐसे में बांग्लादेश क्रिकेट ने नजुमल इस्लाम को बोर्ड के डायरेक्टर पद से हटा दिया. नजमुल इस्लाम लंबे से समय बांग्लादेश क्रिकेट के प्रसाशन में सक्रिय हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कौन हैं नजमुल इस्लाम? जिसके कारण बांग्लादेश क्रिकेट में फूट पड़ गई है.

कौन हैं नजमुल इस्लाम?

बांग्लादेश क्रिकेट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नजमुल इस्लाम को साल 2021 में शामिल किया गया था. क्रिकेट प्रसाशन के अलावा नजुमल बांग्लादेश की राजनीति में सक्रिय रहे हैं. साल 2021 में ढाका मेट्रोपोलिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए वो बोर्ड में शामिल हुए थे. बीसीबी चुनाव में वे निर्विरोध चुने गए थे. हालांकि, गुरुवार यानी 15 जनवरी, 2026 को खिलाड़ियों के भारी विरोध और विवादित बयान के कारण उन्हें पद से हटा दिया गया. क्रिकेट प्रसाशन के अलावा नजमुल इस्लाम बांग्लादेश में बिजनेस भी करते हैं.

नजमुल के खिलाफ बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने क्यों किया हड़ताल?

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर के तौर पर नजमुल इस्लाम हाल के दिनों में अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में रहे. मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से रिलीज करने के विवाद के बाद नजमुल ने भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलने की मुहीम शुरू कर दी. बोर्ड की तरफ से ये बयान जारी करवाया कि भारत में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को सुरक्षा में खतरा है, जिसके कारण उसके सभी मैच श्रीलंका में कराए जाएं. हालांकि, आईसीसी ने बीसीबी की इस मांग को ठुकरा दिया, जिसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेने की धमकी दी.

इसी बवाल के बीच बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेटर तमीम इकबाल ने एक बयान में कहा कि बीसीबी को भावनाओं में बहकर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए और उसे टी20 वर्ल्ड कप को लेकर समझदारी से निर्णय करने की जरूरत है. तमीम का ये बयान नजमुल इस्लाम को इतनी बुरी लगी की उन्होंने सरेआम पूर्व बांग्लादेशी क्रिकेटर को भारत का एंजेट कह दिया. इस बयान के बाद नजमुल का विरोध होने लगा. कई पूर्व क्रिकेटरों ने तमीम के खिलाफ नजमुल के बयान को अपमानजनक बताया और माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन नजमुल अपनी जिद पर अड़े रहे हैं. ऐसे में फिर बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने बीपीएल का बहिष्कार कर दिया, जिसके कारण 15 जनवरी, 2026 को बीपीएल को स्थगित करना पड़ा. खिलाड़ियों के हड़ताल के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नजमुल को उनके पद से हटा दिया है.