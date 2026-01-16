हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकौन हैं नजमुल इस्लाम? जिसकी सनक की वजह से बांग्लादेश के क्रिकेटरों ने किया हड़ताल

कौन हैं नजमुल इस्लाम? जिसकी सनक की वजह से बांग्लादेश के क्रिकेटरों ने किया हड़ताल

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर नजमुल इस्लाम के कारण तब बवाल मैच गया. जब उन्होंने पूर्व क्रिकेटर तमीम इकबाल को भारत का एजेंट तक कह दिया था. जिस वजह से बांग्लादेश के क्रिकेटरों ने हड़ताल कर दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 16 Jan 2026 10:59 AM (IST)
Preferred Sources

Who is Najmul Islam: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से मुस्ताफिजुर रहमान को रिलीज किए जाने के बाद, बांग्लादेश क्रिकेट में बवाल मचा हुआ है. अब ये बवाल इतना बढ़ गया है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी और खिलाड़ी एक-दूसरे के खिलाफ हो गए हैं. इस पूरे बवाल के जिम्मेदार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर एम नजमुल इस्लाम हैं, जिसकी सनक के कारण बांग्लादेश के क्रिकेटरों को हड़ताल करना पड़ गया. ऐसे में बांग्लादेश क्रिकेट ने नजुमल इस्लाम को बोर्ड के डायरेक्टर पद से हटा दिया. नजमुल इस्लाम लंबे से समय बांग्लादेश क्रिकेट के प्रसाशन में सक्रिय हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कौन हैं नजमुल इस्लाम? जिसके कारण बांग्लादेश क्रिकेट में फूट पड़ गई है. 

कौन हैं नजमुल इस्लाम? 

बांग्लादेश क्रिकेट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नजमुल इस्लाम को साल 2021 में शामिल किया गया था. क्रिकेट प्रसाशन के अलावा नजुमल बांग्लादेश की राजनीति में सक्रिय रहे हैं. साल 2021 में ढाका मेट्रोपोलिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए वो बोर्ड में शामिल हुए थे. बीसीबी चुनाव में वे निर्विरोध चुने गए थे. हालांकि, गुरुवार यानी 15 जनवरी, 2026 को खिलाड़ियों के भारी विरोध और विवादित बयान के कारण उन्हें पद से हटा दिया गया. क्रिकेट प्रसाशन के अलावा नजमुल इस्लाम बांग्लादेश में बिजनेस भी करते हैं.

नजमुल के खिलाफ बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने क्यों किया हड़ताल?

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर के तौर पर नजमुल इस्लाम हाल के दिनों में अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में रहे. मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से रिलीज करने के विवाद के बाद नजमुल ने भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलने की मुहीम शुरू कर दी. बोर्ड की तरफ से ये बयान जारी करवाया कि भारत में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को सुरक्षा में खतरा है, जिसके कारण उसके सभी मैच श्रीलंका में कराए जाएं. हालांकि, आईसीसी ने बीसीबी की इस मांग को ठुकरा दिया, जिसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेने की धमकी दी. 

इसी बवाल के बीच बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेटर तमीम इकबाल ने एक बयान में कहा कि बीसीबी को भावनाओं में बहकर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए और उसे टी20 वर्ल्ड कप को लेकर समझदारी से निर्णय करने की जरूरत है. तमीम का ये बयान नजमुल इस्लाम को इतनी बुरी लगी की उन्होंने सरेआम पूर्व बांग्लादेशी क्रिकेटर को भारत का एंजेट कह दिया. इस बयान के बाद नजमुल का विरोध होने लगा. कई पूर्व क्रिकेटरों ने तमीम के खिलाफ नजमुल के बयान को अपमानजनक बताया और माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन नजमुल अपनी जिद पर अड़े रहे हैं. ऐसे में फिर बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने बीपीएल का बहिष्कार कर दिया, जिसके कारण 15 जनवरी, 2026 को बीपीएल को स्थगित करना पड़ा. खिलाड़ियों के हड़ताल के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नजमुल को उनके पद से हटा दिया है.

Published at : 16 Jan 2026 10:59 AM (IST)
Tags :
Tamim Iqbal Mustafizur Rahman Bangladesh Cricket Board CRICKET ICC MENS T20 WORLD CUP 2026 Najmul Islam
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ईरान में कौन सी मिसाइल से हमला कर सकता है अमेरिका, कितनी मचा सकती है तबाही
ईरान में कौन सी मिसाइल से हमला कर सकता है अमेरिका, कितनी मचा सकती है तबाही
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, 2 दिन बारिश की चेतावनी जारी, अभी और बढ़ेगी ठंड
यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, 2 दिन बारिश की चेतावनी जारी, अभी और बढ़ेगी ठंड
विश्व
नोबेल पुरस्कार मिलते ही खुशी से फूले नहीं समाए ट्रंप, मचाडो के लिए कह गए बड़ी बात
नोबेल पुरस्कार मिलते ही खुशी से फूले नहीं समाए ट्रंप, मचाडो के लिए कह गए बड़ी बात
टेलीविजन
Anupama Spoiler: अनुपमा हो जाएगी पागल, पराग से सालों पुराना बदला लेगी रजनी
अनुपमा हो जाएगी पागल, पराग को बर्बाद कर देगी रजनी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: मासूमों के दुश्मन...किडनैपर कपल ! | Crime News
Chitra Tripathi: Mumbai का 'King' कौन? क्या लौट रहा Mahayuti का तूफान? | BMC Exit Poll
Sandeep Chaudhary: 10% वोट पर दंगल...2027 में किसका मंगल? विश्लेषकों ने खोला राज | UP News
BMC Election 2026 EXIT Poll: सभी एग्जिट पोल में BJP गठबंधन आगे..ठाकरे ब्रदर्स का खेल खत्म?
Bharat Ki Baat : 27 में Mayawati किसका खेल बिगाड़ेंगी? | Brahman Vote Bank | BSP | UP Politics
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान में कौन सी मिसाइल से हमला कर सकता है अमेरिका, कितनी मचा सकती है तबाही
ईरान में कौन सी मिसाइल से हमला कर सकता है अमेरिका, कितनी मचा सकती है तबाही
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, 2 दिन बारिश की चेतावनी जारी, अभी और बढ़ेगी ठंड
यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, 2 दिन बारिश की चेतावनी जारी, अभी और बढ़ेगी ठंड
विश्व
नोबेल पुरस्कार मिलते ही खुशी से फूले नहीं समाए ट्रंप, मचाडो के लिए कह गए बड़ी बात
नोबेल पुरस्कार मिलते ही खुशी से फूले नहीं समाए ट्रंप, मचाडो के लिए कह गए बड़ी बात
टेलीविजन
Anupama Spoiler: अनुपमा हो जाएगी पागल, पराग से सालों पुराना बदला लेगी रजनी
अनुपमा हो जाएगी पागल, पराग को बर्बाद कर देगी रजनी
क्रिकेट
कपिल देव ने ड्रेसिंग रूम से दाऊद इब्राहिम को निकाला, जब डॉन के पैसे-पावर सबकी उड़ी धज्जियां
कपिल देव ने ड्रेसिंग रूम से दाऊद इब्राहिम को निकाला, जब डॉन के पैसे-पावर सबकी उड़ी धज्जियां
यूटिलिटी
खेती की जमीन का कैसे होता है बंटवारा, बेटियों को कैसे मिलता है हिस्सा?
खेती की जमीन का कैसे होता है बंटवारा, बेटियों को कैसे मिलता है हिस्सा?
जनरल नॉलेज
भारत या ईरान, स्वाद, रंग और खुशबू की कसौटी पर कहां का केसर नंबर वन?
भारत या ईरान, स्वाद, रंग और खुशबू की कसौटी पर कहां का केसर नंबर वन?
ट्रेंडिंग
6 फुट का 'काला कोबरा' पकड़कर ढींगें हांक रहे थे काका, तीन बार डंसा और हो गई मौत; वीडियो वायरल
6 फुट का 'काला कोबरा' पकड़कर ढींगें हांक रहे थे काका, तीन बार डंसा और हो गई मौत; वीडियो वायरल
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
ENT LIVE
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
ENT LIVE
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Embed widget