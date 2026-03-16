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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL करियर की पहली गेंद पर सिक्स लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी समेत 4 भारतीय

IPL करियर की पहली गेंद पर सिक्स लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी समेत 4 भारतीय

IPL Batsman First Ball Six: इंडियन प्रीमियर लीग में ऐसे कई सारे बल्लेबाज रहे हैं, जिन्होंने अपना आईपीएल करियर शुरू ही एक सिक्स के साथ किया था.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 16 Mar 2026 10:29 PM (IST)
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IPL Cricketers First Ball Six Career: इंडियन प्रीमियर लीग रोमांच का दूसरा नाम है. कभी कोई टीम 250 बना देती है तो किसी के लिए 70-80 रन बना पाना भी मुश्किल प्रतीत होता है. टी20 क्रिकेट है ही अनिश्चितताओं का खेल. इस लीग में 30 गेंदों में भी शतक लग चुका है, जो 2013 में क्रिस गेल ने लगाया था. ऐसे कितने ही फैक्ट मिल जाएंगे, जो नामुमकिन प्रतीत होते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आईपीएल में ऐसे खिलाड़ी भी रहे हैं, जिन्होंने अपने आईपीएल करियर की पहली ही गेंद पर छक्का लगा दिया था.

IPL करियर की पहली गेंद पर छक्का

रॉब क्वीनी- ऑस्ट्रेलिया के रॉब क्वीनी ने साल 2009 में अपने आईपीएल करियर की पहली ही गेंद पर छक्का लगाया था. उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए ऐसा किया था.

केवोन कूपर- वेस्टइंडीज के लिए खेल चुके केवोन कूपर ने भी राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए अपने आईपीएल करियर की पहली गेंद पर छक्का लगाया था. उन्होंने जेम्स फॉकनर की गेंद पर छक्का लगाया था.

आंद्रे रसेल- आंद्रे रसेल ने 2012 में दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेलते हुए RCB के खिलाफ मैच में अपने करियर की पहली गेंद पर छक्का लगाया था.

वैभव सूर्यवंशी- वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2025 में सीनियर गेंदबाज शार्दुल ठाकुर को सिक्स लगाकर अपने आईपीएल करियर की शुरुआत की थी. वो ऐसा करने वाले आईपीएल इतिहास के सबसे युवा प्लेयर हैं.

कार्लोस ब्रेथवेट- लिस्ट में वेस्टइंडीज के एक और बल्लेबाज कार्लोस ब्रेथवेट ने दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) के लिए खेलते हुए 2016 में अपनी पहली गेंद पर सिक्स लगा दिया था.

अनिकेत चौधरी- अनिकेत चौधरी का आईपीएल करियर ज्यादा लंबा नहीं चल पाया. उन्होंने 2017 सीजन में RCB के लिए खेलते हुए अपने करियर की पहली गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया था.

जावोन सियर्लस- जावोन सियर्लस ने अपने आईपीएल करियर में सिर्फ 4 मैच खेले. उन्होंने 2018 में पंजाब किंग्स के खिलाफ पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया था.

महीश तीक्षणा- श्रीलंकाई स्पिनर ने 2022 में RCB के खिलाफ अपना डेब्यू किया था और हर्षल पटेल का सामना करते हुए करियर की पहली गेंद पर छक्का लगाया.

सिद्धेश लाड- मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके सिद्धेश लाड अपने IPL करियर में केवल एक मैच खेले. 2019 में पंजाब किंग्स के खिलाफ उन्होंने पहली गेंद पर सिक्स लगाया था.

समीर रिजवी- समीर रिजवी ने IPL 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अपना आईपीएल डेब्यू किया और पहली ही गेंद पर राशिद खान को सिक्स जड़ दिया था.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 16 Mar 2026 10:29 PM (IST)
Tags :
Andre Russell INDIAN PREMIER LEAGUE Vaibhav Suryavanshi IPL 2026
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