कब से भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाएगी टी20 सीरीज? नोट कर लीजिए सभी 5 मैचों की तारीख और समय

भारतीय क्रिकेट टीम इस समय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है. ऑस्ट्रेलिया में तीन मैचों की वनडे सीरीज में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा. कंगारुओं ने 2-1 से वनडे सीरीज अपने नाम की. अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 29 अक्टूबर से पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. टी20 सीरीज के सभी मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:45 बजे से शुरू होंगे. वहीं सभी मैचों का टॉस 1:15 पर होगा. इससे पहले वनडे सीरीज के मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 90 बजे से खेले गए थे. यहां जानिए टी20 सीरीज का पूरा शेड्यूल.

सूर्यकुमार की कप्तानी में खेलेगी टीम इंडिया, बुमराह की होगी वापसी

टी20 सीरीज में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में रहेगी. वहीं टीम में खूंखार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी होंगे. विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, संजू सैमसन और वरुण चक्रवर्ती सभी स्टार खिलाड़ी टी20 टीम का हिस्सा हैं. हालांकि, स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या टी20 सीरीज में भी नहीं दिखाई देंगे.

मिचेल मार्श होंगे ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान, कई स्टार खिलाड़ी भी होंगे टीम का हिस्सा

वनडे सीरीज की तरह टी20 सीरीज में भी मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान होंगे. हालांकि, पहले दो टी20 मैचों के लिए कंगारू टीम का एलान अलग हुआ. फिर तीसरे टी20 के लिए अलग टीम और चौथे व पांचवें टी20 के लिए अलग टीम का एलान हुआ है. इसमें जोश इंग्लिस, मार्कस स्टोइनिस और टिम डेविड भी एक्शन में दिखेंगे. साथ ही ट्रेविस हेड और मैथ्यू शॉर्ट भी टी20 टीम का हिस्सा हैं.

नोट कर लीजिए सभी 5 मैचों की तारीख, वेन्यू और समय

पहला टी20- 29 अक्टूबर- कैनबरा- भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:45 बजे से

दूसरा टी20- 31 अक्टूबर- मेलबर्न- भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:45 बजे से

तीसरा टी20- 2 नवंबर- होबार्ट- भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:45 बजे से

चौथा टी20- 6 नवंबर- गोल्ड कोस्ट- भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:45 बजे से

पांचवां टी20- 8 नवंबर- गाबा- भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:45 बजे से