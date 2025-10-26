India Australia T20 Series Full Schedule: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज समाप्त हो गई है. ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से ODI सीरीज जीत ली. भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे के बाद अब टी20 सीरीज खेलेगी. ये पांच मैचों की सीरीज 29 अक्टूबर से 8 नवंबर तक चलेगी. इस सीरीज के लिए भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव और बाकी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज में पांच मैच खेले जाएंगे, जिसकी शुरुआत 29 अक्टूबर को कैनबरा में होने वाले पहले मैच से होगी. इस सीरीज का आखिरी मुकाबला 8 नवंबर को ब्रिसबेन में खेला जाएगा. टी20 मैचों की शुरुआत भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजकर 45 मिनट पर होगी.

पहला T20- 29 अक्टूबर, कैनबरा

दूसरा T20- 31 अक्टूबर, मेलबर्न

तीसरा T20- 2 नवंबर, होबार्ट

चौथा T20- 6 नवंबर, गोल्ड कोस्ट

पांचवां T20- 8 नवंबर, ब्रिसबेन

T20 सीरीज के लिए भारत का स्क्वाड

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह और वॉशिंगटन सुंदर.

T20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड

मिच मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, बेन ड्वार्शिस, नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), मैथ्यू कुहनेमन, मिशेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस और एडम जम्पा.

वनडे सीरीज हारा भारत

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे पर्थ में खेला गया, जिसमें टीम इंडिया को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. दूसरे वनडे का एडिलेड में हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट से जीत हासिल की. वहीं तीसरा वनडे सिडनी में खेला गया, जिसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया. इस तरह कंगारुओं ने ये सीरीज 2-1 से जीत ली.

आखिरी वनडे में भारत की जीत के हीरो रोहित शर्मा और विराट कोहली बने. कप्तान शुभमन गिल का विकेट गिरने के बाद रोहित-विराट ने पारी को संभाला और 237 के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम को जीत दिलाई.

यह भी पढ़ें

ऑस्ट्रेलिया को अलविदा कहने के बाद क्या बोले रोहित शर्मा और विराट कोहली, लास्ट स्पीच आपको रुला देगी