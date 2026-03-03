ICC ने जारी की वनडे की ताजा रैंकिंग, नंबर-1 पर इस भारतीय दिग्गज का कब्जा; जानें क्या बदलाव हुए

ICC ने महिला वनडे में बैटर्स की ताजा रैंकिंग जारी की है. भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना वनडे में दुनिया की नंबर-1 बैटर बन गई हैं. वहीं ऑस्ट्रेलिया की एलाना किंग महिला वनडे में दुनिया की नंबर-1 गेंदबाज बनी हैं. भारत की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में खेली गई तीन मैचों की वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में 58 और 31 रन की पारियां खेलने वाली स्मृति के 790 अंक हैं. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वोलवार्ट को पीछे छोड़ नंबर-1 का ताज हासिल किया है. अब वोलवार्ट के 782 अंक हैं. वोलवार्ट के पास मार्च और अप्रैल में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के दौरान फिर से शीर्ष स्थान हासिल करने का मौका होगा.

अपने वनडे करियर के अंतिम मैच में शतक जड़ने वाली ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली ने चौथे नंबर पर रहते हुए वनडे इंटरनेशनल को अलविदा कहा. ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी तीसरे जबकि एशले गार्डनर (724) पांचवें स्थान पर रहीं. भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर नौवें स्थान के साथ शीर्ष 10 में जगह बनाने में सफल रहीं जबकि जेमिमा रोड्रिग्स 12वें स्थान पर हैं. तीन मैच की सीरीज में भारत के क्लीनस्वीप के बावजूद हरमनप्रीत (652) को चार स्थान का फायदा हुआ है. उन्होंने 53, 54 और 25 रन की पारियां खेलीं.

ऑस्ट्रेलिया की अलाना किंग बनीं दुनिया की नंबर-1 गेंदबाज, 4 साल बाद छिना एकलेस्टोन से ताज

ऑस्ट्रेलिया की स्टार बॉलर अलाना किंग (775 प्वाइंट्स) गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई हैं. उन्होंने लगभग चार साल तक शीर्ष पर रहीं सोफी एकलेस्टोन को पीछे छोड़ दिया है. वहीं गार्डनर तीसरे स्थान पर हैं. गेंदबाजी सूची में दीप्ति शर्मा 10वें स्थान के साथ शीर्ष 10 में एकमात्र भारतीय गेंदबाज हैं. ऑस्ट्रेलिया की अलाना भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में 16.71 की औसत से सात विकेट चटकाकर शीर्ष गेंदबाज रहीं. उन्होंने तीसरे और अंतिम वनडे में 33 रन देकर चार विकेट चटकाए, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने 185 रन की शानदार जीत दर्ज की.