हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटThe Hundred auction: द हंड्रेड ऑक्शन में शामिल 14 पाकिस्तानी खिलाड़ी, क्या भारतीय मालिक लगाएंगे बोली? 

The Hundred auction: द हंड्रेड ऑक्शन में शामिल 14 पाकिस्तानी खिलाड़ी, क्या भारतीय मालिक लगाएंगे बोली? 

द हंड्रेड 2026 ऑक्शन में इस बार 14 पाकिस्तानी खिलाड़ियों की एंट्री ने हलचल मचा दी है. हारिस रऊफ समेत छह पाकिस्तानी खिलाड़ी टॉप-50 की सूची में शामिल हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 03 Mar 2026 02:09 PM (IST)
Preferred Sources

The Hundred auction: इंग्लैंड की मशहूर टी20 लीग द हंड्रेड के आगामी सीजन के लिए खिलाड़ियों की लंबी सूची जारी हो चुकी है. इस बार ऑक्शन में 247 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिनमें पाकिस्तान के 14 क्रिकेटरों की एंट्री ने खास चर्चा पैदा कर दी है. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारतीय मालिकाना हक वाली फ्रेंचाइजियां इन खिलाड़ियों पर बोली लगाएंगी या नहीं.

मार्की कैटेगरी में हारिस रऊफ सबसे बड़ा नाम

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को ‘मार्की प्लेयर्स इंटरनेशनल’ कैटेगरी में रखा गया है, जहां उनका बेस प्राइस 1 लाख पाउंड तय किया गया है. इस हाई-प्रोफाइल ग्रुप में एडेन मार्करम, डेविड मिलर, डेरिल मिशेल और सुनील नरेन जैसे बड़े खिलाड़ी भी शामिल हैं.

टॉप-50 खिलाड़ियों की सूची में पाकिस्तान के छह क्रिकेटर जगह बनाने में सफल रहे हैं. इनमें शाहिन अफरीदी, शादाब खान, उस्मान तारिक, सैम अयूब और अबरार अहमद जैसे नाम शामिल हैं. दिलचस्प बात यह है कि इस सूची में पाकिस्तान के खिलाड़ियों की संख्या किसी भी अन्य विदेशी देश के खिलाड़ियों से ज्यादा है.

‘शैडो बैन’ की खबरों से बढ़ी बहस

हाल ही में आई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इंडियन प्रीमियर लीग से जुड़े मालिकों वाली कुछ टीमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों को साइन करने से बच सकती हैं. इनमें MI लंदन, सनराइजर्स लीड्स, मैनचेस्टर सुपर जायंट्स और सदर्न ब्रेव जैसी फ्रेंचाइजियों का नाम सामने आया है. 

हालांकि, इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने साफ किया है कि किसी भी खिलाड़ी को उसकी राष्ट्रीयता के आधार पर ऑक्शन से बाहर नहीं किया जाएगा. बोर्ड ने कहा कि चयन केवल प्रदर्शन, उपलब्धता और टीम की जरूरतों के आधार पर होगा.

पिछले साल नहीं मिला था कोई कॉन्ट्रैक्ट

साल 2025 के ड्राफ्ट में पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था. इससे पहले 2024 और 2023 सीजन में कई पाकिस्तानी खिलाड़ी इस लीग का हिस्सा रहे थे. हालांकि इस बार स्थिति थोड़ी अलग है क्योंकि टूर्नामेंट का समय पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज से टकरा सकता है, जिससे कुछ खिलाड़ियों की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है. 

अब सबकी नजर ऑक्शन पर टिकी है. देखना दिलचस्प होगा कि क्या पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इस बार द हंड्रेड में मौका मिलेगा या नहीं.

Photo Tag - 14 Pakistan Players in The Hundred 2026 Auction

Published at : 03 Mar 2026 02:09 PM (IST)
Tags :
Haris Rauf Pakistan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
The Hundred auction: द हंड्रेड ऑक्शन में शामिल 14 पाकिस्तानी खिलाड़ी, क्या भारतीय मालिक लगाएंगे बोली? 
The Hundred auction: द हंड्रेड ऑक्शन में शामिल 14 पाकिस्तानी खिलाड़ी, क्या भारतीय मालिक लगाएंगे बोली? 
क्रिकेट
पाकिस्तान क्रिकेट में नया बवाल! शाहिद अफरीदी ने PCB को लगाई फटकार
पाकिस्तान क्रिकेट में नया बवाल! शाहिद अफरीदी ने PCB को लगाई फटकार
क्रिकेट
‘कम से कम दो साल के लिए टीम से बाहर होने चाहिए', शाहिद अफरीदी ने किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को लेकर दिया बयान
‘कम से कम दो साल के लिए टीम से बाहर होने चाहिए', शाहिद अफरीदी ने किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को लेकर दिया बयान
क्रिकेट
IND vs ENG महामुकाबले से पहले मोहम्मद आमिर की नई भविष्यवाणी, कहा- फाइनल में नहीं पहुंचेगी टीम इंडिया
IND vs ENG महामुकाबले से पहले मोहम्मद आमिर की नई भविष्यवाणी, कहा- फाइनल में नहीं पहुंचेगी टीम इंडिया
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Israel Iran Strike: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बना डेंजर जोन! 1.5 करोड़ बैरल तेल यहीं से होता है सप्लाई, भारत-चीन का बड़ा नुकसान क्यों?
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बना डेंजर जोन! 1.5 करोड़ बैरल तेल यहीं से होता है सप्लाई, भारत-चीन का बड़ा नुकसान क्यों?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खामेनेई के प्रतिनिधि से इमरान मसूद ने की मुलाकात, बोले- दुश्मन की मौत पर भी बोलते हैं, ईरान तो हमारा दोस्त
खामेनेई के प्रतिनिधि से इमरान मसूद ने की मुलाकात, बोले- दुश्मन की मौत पर भी बोलते हैं, ईरान तो हमारा दोस्त
विश्व
Israel-Iran War: 'हां मेरे दोस्त का फोन आया था और उन्होंने....', पीएम मोदी के कॉल पर बेंजामिन नेतन्याहू का जवाब
Israel-Iran War: 'हां मेरे दोस्त का फोन आया था और उन्होंने....', पीएम मोदी के कॉल पर बेंजामिन नेतन्याहू का जवाब
क्रिकेट
‘कम से कम दो साल के लिए टीम से बाहर होने चाहिए', शाहिद अफरीदी ने किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को लेकर दिया बयान
‘कम से कम दो साल के लिए टीम से बाहर होने चाहिए', शाहिद अफरीदी ने किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को लेकर दिया बयान
साउथ सिनेमा
शादी के बाद रश्मिका-विजय जीत रहे लोगों का दिल, अब तेलंगाना के 44 सरकारी स्कूलो को दिया ये बड़ा तोहफा
शादी के बाद रश्मिका-विजय जीत रहे लोगों का दिल, अब तेलंगाना के 44 सरकारी स्कूलो को दिया तोहफा
इंडिया
'ये तो AI से फैसला तैयार किया है...', किस जज पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, खूब सुनाया, अटॉर्नी जनरल और SG तुषार मेहता को भी भेज दिया नोटिस
'ये तो AI से फैसला तैयार किया है...', किस जज पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, खूब सुनाया, अटॉर्नी जनरल और SG तुषार मेहता को भी भेज दिया नोटिस
ट्रेंडिंग
दुबई के होटल में लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी महिला, तभी गिरी मिसाइल और हो गया धुआं-धुआं; देखें वीडियो
दुबई के होटल में लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी महिला, तभी गिरी मिसाइल और हो गया धुआं-धुआं; देखें वीडियो
शिक्षा
मिडिल ईस्ट में कितने हैं CBSE के कितने स्कूल, वहां कैसे होती है पढ़ाई?
मिडिल ईस्ट में कितने हैं CBSE के कितने स्कूल, वहां कैसे होती है पढ़ाई?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget