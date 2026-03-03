The Hundred auction: इंग्लैंड की मशहूर टी20 लीग द हंड्रेड के आगामी सीजन के लिए खिलाड़ियों की लंबी सूची जारी हो चुकी है. इस बार ऑक्शन में 247 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिनमें पाकिस्तान के 14 क्रिकेटरों की एंट्री ने खास चर्चा पैदा कर दी है. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारतीय मालिकाना हक वाली फ्रेंचाइजियां इन खिलाड़ियों पर बोली लगाएंगी या नहीं.

मार्की कैटेगरी में हारिस रऊफ सबसे बड़ा नाम

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को ‘मार्की प्लेयर्स इंटरनेशनल’ कैटेगरी में रखा गया है, जहां उनका बेस प्राइस 1 लाख पाउंड तय किया गया है. इस हाई-प्रोफाइल ग्रुप में एडेन मार्करम, डेविड मिलर, डेरिल मिशेल और सुनील नरेन जैसे बड़े खिलाड़ी भी शामिल हैं.

टॉप-50 खिलाड़ियों की सूची में पाकिस्तान के छह क्रिकेटर जगह बनाने में सफल रहे हैं. इनमें शाहिन अफरीदी, शादाब खान, उस्मान तारिक, सैम अयूब और अबरार अहमद जैसे नाम शामिल हैं. दिलचस्प बात यह है कि इस सूची में पाकिस्तान के खिलाड़ियों की संख्या किसी भी अन्य विदेशी देश के खिलाड़ियों से ज्यादा है.

‘शैडो बैन’ की खबरों से बढ़ी बहस

हाल ही में आई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इंडियन प्रीमियर लीग से जुड़े मालिकों वाली कुछ टीमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों को साइन करने से बच सकती हैं. इनमें MI लंदन, सनराइजर्स लीड्स, मैनचेस्टर सुपर जायंट्स और सदर्न ब्रेव जैसी फ्रेंचाइजियों का नाम सामने आया है.

हालांकि, इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने साफ किया है कि किसी भी खिलाड़ी को उसकी राष्ट्रीयता के आधार पर ऑक्शन से बाहर नहीं किया जाएगा. बोर्ड ने कहा कि चयन केवल प्रदर्शन, उपलब्धता और टीम की जरूरतों के आधार पर होगा.

पिछले साल नहीं मिला था कोई कॉन्ट्रैक्ट

साल 2025 के ड्राफ्ट में पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था. इससे पहले 2024 और 2023 सीजन में कई पाकिस्तानी खिलाड़ी इस लीग का हिस्सा रहे थे. हालांकि इस बार स्थिति थोड़ी अलग है क्योंकि टूर्नामेंट का समय पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज से टकरा सकता है, जिससे कुछ खिलाड़ियों की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है.

अब सबकी नजर ऑक्शन पर टिकी है. देखना दिलचस्प होगा कि क्या पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इस बार द हंड्रेड में मौका मिलेगा या नहीं.

Photo Tag - 14 Pakistan Players in The Hundred 2026 Auction