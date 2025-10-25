ऑस्ट्रेलिया को अलविदा कहने के बाद क्या बोले रोहित शर्मा और विराट कोहली, लास्ट स्पीच आपको रुला देगी
Rohit Sharma and Virat Kohli: सिडनी में भारत की 9 विकेट से जीत के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपनी लास्ट स्पीच में ऑस्ट्रेलिया को अलविदा कह दिया.
रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं? यह अब भी बहुचर्चित सवाल बना हुआ है, लेकिन सिडनी में टीम इंडिया की जीत के बाद दोनों दिग्गज क्रिकेटरों ने ऑस्ट्रेलिया को अलविदा कह दिया है. ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर उनकी लास्ट स्पीच बहुत भावनात्मक रही. दोनों ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी-अपनी पुरानी यादों को ताजा किया. इस मैच में रोहित ने 121 रन और विराट ने 74 रनों की पारी खेली. उनकी पारियों के दम पर भारत ने 9 विकेट से मैच जीता. साथ ही दोनों ने इस बात को भी स्वीकारा कि वो शायद इसके बाद कभी ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए वापस नहीं आएंगे. जानिए मैच के बाद रोहित और विराट ने क्या कहा?
हम यहां वापस आएंगे या नहीं... - रोहित शर्मा
रोहित शर्मा ने कहा, "मुझे सिडनी में आना और खेलना बहुत पसंद रहा है. 2008 की वो यादें (रोहित का पहला ऑस्ट्रेलिया टूर), वो सब आनंदमयी था. मैं नहीं जानता कि हम बतौर क्रिकेटर यहां वापस आएंगे या नहीं, लेकिन मैंने हर एक पल का आनंद लिया. हमने तमाम उपलब्धियों के बावजूद क्रिकेट खेलने का भरपूर आनंद उठाया है. मैंने पिछले 15 साल की सभी उपलब्धियों को भुला दिया था और एक फ्रेश स्टार्ट किया. मुझे यहां खेलना अच्छा लगता है, शायद विराट भी ऐसा ही सोचते होंगे. बहुत-बहुत आभार ऑस्ट्रेलिया."
विराट कोहली की लास्ट स्पीच
विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में बिताई यादों पर कहा, "मुझे लगता है यह सब 2013 में शुरू हुआ. हम (विराट और रोहित) अगर बड़ी पार्टनरशिप करते हैं, 20 ओवर साथ खेल जाते हैं, तब हम जान चुके होते हैं कि हमारी पारियां टीम की जीत के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी, विरोधी टीम को भी यह आभास हो चुका होता है. हमें इस देश में आकर खेलना पसंद रहा है, यहां हमने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है. आप सभी (ऑस्ट्रेलियाई क्राउड) का हमारे समर्थन में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. थैंकयू ऑस्ट्रेलिया."
