पाकिस्तान क्रिकेट में नया बवाल! शाहिद अफरीदी ने PCB को लगाई फटकार

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खराब प्रदर्शन के बाद PCB ने खिलाड़ियों पर 50-50 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है. इस कदम पर पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने नाराजगी जताते हुए इसे ‘छोटी सोच’ बताया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 03 Mar 2026 01:26 PM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान टीम का सफर उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है. सुपर-8 से बाहर होने के बाद टीम की आलोचना तेज हो गई है. इसी बीच खबर आई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने खिलाड़ियों पर 50-50 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है. हालांकि बोर्ड की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ, लेकिन इस फैसले ने पाकिस्तान क्रिकेट में नई बहस छेड़ दी है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत के खिलाफ मिली हार के बाद ही खिलाड़ियों पर कार्रवाई का मन बना लिया गया था. टीम ग्रुप स्टेज पार करने में तो सफल रही, लेकिन सुपर-8 में प्रदर्शन फीका रहा. न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच बारिश की वजह से धुल गया, इंग्लैंड से हार मिली और श्रीलंका के खिलाफ जरूरी अंतर से जीत नहीं मिल सकी. नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया.

शाहिद अफरीदी ने लगाई फटकार

पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने PCB के इस फैसले पर खुलकर नाराजगी जताई है. एक टीवी शो में उन्होंने कहा कि सिर्फ जुर्माना लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा. उनके मुताबिक यह “छोटी सोच” है और असली जरूरत सिस्टम में बदलाव की है. अफरीदी का मानना है कि जिन खिलाड़ियों ने लगातार खराब प्रदर्शन किया है, उन्हें घरेलू क्रिकेट में भेजकर दोबारा मेहनत करने का मौका देना चाहिए.

उन्होंने यह भी कहा कि कुछ खिलाड़ियों को आराम दिया जाना चाहिए और टीम में नई ऊर्जा लाने के लिए बदलाव जरूरी है. अफरीदी के बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है. कुछ लोग उनके समर्थन में हैं, तो कुछ का मानना है कि खिलाड़ियों की जवाबदेही तय करना भी जरूरी है.

पाकिस्तान का प्रदर्शन रहा निराशाजनक

सलमान अली आगा की कप्तानी में पाकिस्तान ने ग्रुप स्टेज में अमेरिका, नीदरलैंड और नामीबिया के खिलाफ जीत दर्ज की थी, लेकिन भारत के खिलाफ हार ने टीम पर दबाव बढ़ा दिया था. सुपर-8 में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाने से टीम बाहर हो गई थी.

अब सवाल यह है कि क्या जुर्माना लगाने से टीम की समस्याएं हल होंगी या फिर अफरीदी की बात मानकर बड़े बदलाव की जरूरत है? पाकिस्तान क्रिकेट के लिए यह समय आत्ममंथन का है. आने वाले महीनों में बोर्ड कौन सा रास्ता चुनता है, इस पर सबकी नजरें रहेंगी.

Published at : 03 Mar 2026 01:26 PM (IST)
