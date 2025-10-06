IND vs WI: कब और कहां खेला जाएगा भारत-वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट? जानें तारीख, वेन्यू समेत सारी डिटेल्स
India vs West Indies Second Test Venue: भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज में दो मैच होने हैं. भारत ने पहला मैच जीत लिया है. वहीं अब दूसरा मुकाबला दिल्ली में खेला जाएगा.
IND vs WI 2nd Test Venue And Time Details: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज चल रही है. टीम इंडिया ने तीन दिन में ही पहला मैच जीत लिया. वहीं दूसरा टेस्ट मैच 10 अक्टूबर से शुरू होगा. भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले मैच में शानदार जीत दर्ज की. इस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच रवींद्र जडेजा को चुना गया. जडेजा ने गेंद के साथ ही बल्ले से भी खूब कमाल दिखाया. भारत इस दो टेस्ट मैच की सीरीज में 1-0 से आगे चल रहा है.
कब और कहां खेला जाएगा दूसरा टेस्ट?
भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. ये मैच 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच होगा. इस मैच शुरुआत सभी पांचों दिन सुबह 9:30 बजे से होगी.
भारत का स्क्वाड
शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा (उपकप्तान), वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, एन जगदीशन, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव.
वेस्टइंडीज का स्क्वाड
रोस्टन चेज़ (कप्तान), जोमेल वार्रिकन, जॉन कैंपबेल, जस्टिन ग्रीव्स, शाई होप, अल्ज़ारी जोसेफ, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, एंडरसन फिलिप, जेडन सील्स, एलिक अथानाज़, केवलन एंडरसन, टेगेनारिन चंद्रपॉल, टेविन इमलाच और खैरी पियरे.
भारत सीरीज में 1-0 से आगे
भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए पहले मुकाबले में कैरेबियाई टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. टीम इंडिया के गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज को पहली पारी में 162 के स्कोर पर ही ऑल आउट कर दिया. वहीं जब टीम इंडिया बल्लेबाजी करने आई, तब भारतीय खिलाड़ियों ने 448 रन पर 5 विकेट खोते हुए पारी घोषित कर दी. भारत की वेस्टइंडीज पर 246 रनों की लीड हो गई थी. लेकिन दूसरी पारी में भी वेस्टइंडीज की टीम 146 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई. टीम इंडिया ने पहला टेस्ट एक पारी और 140 रनों से जीत लिया.
