भारतीय क्रिकेट टीम सीमित ओवरों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है. टीम इंडिया ने 19 अक्टूबर को पहले वनडे के साथ ऑस्ट्रेलियाई दौरे की शुरुआत की, जिसमें कंगारुओं ने भारत को 7 विकेट से हराया था. अब फैंस जानना चाह रहे हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच कब खेला जाएगा? खैर, यहां आपको इसका जवाब मिल जाएगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच कब खेला जाएगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच गुरुवार, 23 अक्टूबर को खेला जाएगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच कहां खेला जाएगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच एडिलेड के एडिलेड ओवल मैदान पर खेला जाएगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे भारतीय समय के अनुसार कितने बजे से खेला जाएगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे भारतीय समय के अनुसार सुबह 9 बजे से खेला जाएगा. इस मैच का टॉस सुबह साढ़े 8 बजे होगा.

कैसे टीवी और मोबाइल पर देखें भारत और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे?

भारत और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटलर्क के चैनलों पर लाइव देख सकेंगे. वहीं मोबाइल पर मैच देखने वाले दर्शक इस मुकाबले को जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम कर सकेंगे.

किस तरह फ्री में देख सकेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे?

भारत और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे आप टीवी पर दूरदर्शन पर फ्री में देख सकेंगे. दूरदर्शन अपने टेरेस्ट्रियल नेटवर्क पर इस मैच को फ्री में टेलिकास्ट करेगा. आप डीडी स्पोर्ट्स और डीडी नेशनल पर इस मैच को फ्री में देख सकेंगे.

वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल.

वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम- मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, मैथ्यू कुहनेमन, मार्नस लाबुशेन, मिचेल ओवेन, जोश फिलिप, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट और मिचेल स्टार्क.