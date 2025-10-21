हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकब और कहां खेला जाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे? यहां टीवी और मोबाइल पर देख सकेंगे लाइव

कब और कहां खेला जाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे? यहां टीवी और मोबाइल पर देख सकेंगे लाइव

IND vs AUS 2nd ODI Live Streaming Details: ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे में टीम इंडिया को 7 विकेट से हरा दिया था. बारिश से बाधित यह मैच 26-26 ओवर का खेला गया था.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 21 Oct 2025 05:04 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट टीम सीमित ओवरों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है. टीम इंडिया ने 19 अक्टूबर को पहले वनडे के साथ ऑस्ट्रेलियाई दौरे की शुरुआत की, जिसमें कंगारुओं ने भारत को 7 विकेट से हराया था. अब फैंस जानना चाह रहे हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच कब खेला जाएगा? खैर, यहां आपको इसका जवाब मिल जाएगा. 

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच कब खेला जाएगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच गुरुवार, 23 अक्टूबर को खेला जाएगा. 

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच कहां खेला जाएगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच एडिलेड के एडिलेड ओवल मैदान पर खेला जाएगा. 

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे भारतीय समय के अनुसार कितने बजे से खेला जाएगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे भारतीय समय के अनुसार सुबह 9 बजे से खेला जाएगा. इस मैच का टॉस सुबह साढ़े 8 बजे होगा.

कैसे टीवी और मोबाइल पर देखें भारत और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे?

भारत और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटलर्क के चैनलों पर लाइव देख सकेंगे. वहीं मोबाइल पर मैच देखने वाले दर्शक इस मुकाबले को जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम कर सकेंगे.

किस तरह फ्री में देख सकेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे?

भारत और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे आप टीवी पर दूरदर्शन पर फ्री में देख सकेंगे. दूरदर्शन अपने टेरेस्ट्रियल नेटवर्क पर इस मैच को फ्री में टेलिकास्ट करेगा. आप डीडी स्पोर्ट्स और डीडी नेशनल पर इस मैच को फ्री में देख सकेंगे.

वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल.

वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम- मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, मैथ्यू कुहनेमन, मार्नस लाबुशेन, मिचेल ओवेन, जोश फिलिप, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट और मिचेल स्टार्क.

Published at : 21 Oct 2025 05:04 PM (IST)
Tags :
Mitchell Marsh IND Vs AUS 2nd ODI VIRAT KOHLI Rohit SHarma SHUBMAN GILL INDIA VS AUSTRALIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
7 लग्जरी BMW कार के लिए लोकपाल ने जारी किया टेंडर, विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा, पढ़िए किसने क्या कहा
7 लग्जरी BMW कार के लिए लोकपाल ने जारी किया टेंडर, विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा, पढ़िए किसने क्या कहा
बिहार
'पहले हिंदू-मुस्लिम में बहुत झगड़ा होता था, लेकिन अब', मुजफ्फरपुर में बोले CM नीतीश कुमार
'पहले हिंदू-मुस्लिम में बहुत झगड़ा होता था, लेकिन अब', मुजफ्फरपुर में बोले CM नीतीश कुमार
क्रिकेट
बिना शतक लगाए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, नंबर-1 बल्लेबाज के नाम 5122 रन
बिना शतक लगाए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, नंबर-1 बल्लेबाज के नाम 5122 रन
बॉलीवुड
मुंबई में करोड़ों का घर और फॉर्म हाउस तो दुबई में आलीशान अपार्टमेंट, जाने- देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी
देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी, डिटेल में जानें यहां
Advertisement

वीडियोज

दिवाली की रात का गुप्त अनुष्ठान
एमी विर्क इंटरव्यू: गॉडडे गॉडडे चा 2, इम्प्रेसिंग गर्ल, अक्षय कुमार, साउथ सिनेमा | विजय अरोड़ा
असरानी का निधन | शोले से जेलर | असरानी का आखिरी इंटरव्यू
दिवाली 2025 स्पेशल | अरमान खेरा के साथ दिवाली पार्टी | पार्टी का माहौल | त्यौहारी मस्ती और भी बहुत कुछ
पवन सिंह,खेसारी लाल यादव का संघर्ष | भोजपुरी बॉलीवुड क्लैश | राकेश मिश्रा इंटरव्यू
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
7 लग्जरी BMW कार के लिए लोकपाल ने जारी किया टेंडर, विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा, पढ़िए किसने क्या कहा
7 लग्जरी BMW कार के लिए लोकपाल ने जारी किया टेंडर, विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा, पढ़िए किसने क्या कहा
बिहार
'पहले हिंदू-मुस्लिम में बहुत झगड़ा होता था, लेकिन अब', मुजफ्फरपुर में बोले CM नीतीश कुमार
'पहले हिंदू-मुस्लिम में बहुत झगड़ा होता था, लेकिन अब', मुजफ्फरपुर में बोले CM नीतीश कुमार
क्रिकेट
बिना शतक लगाए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, नंबर-1 बल्लेबाज के नाम 5122 रन
बिना शतक लगाए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, नंबर-1 बल्लेबाज के नाम 5122 रन
बॉलीवुड
मुंबई में करोड़ों का घर और फॉर्म हाउस तो दुबई में आलीशान अपार्टमेंट, जाने- देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी
देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी, डिटेल में जानें यहां
ट्रेंडिंग
जब मैथिली ठाकुर ने इंडियन आइडल में दिया था ऑडिशन! वायरल हो रहा पुराना वीडियो
जब मैथिली ठाकुर ने इंडियन आइडल में दिया था ऑडिशन! वायरल हो रहा पुराना वीडियो
हेल्थ
एक ही मर्द से 2 बार शादी करके भी मां क्यों नहीं बन पाईं जापान की नई पीएम साने ताकाइची, जानें क्यों होती है यह दिक्कत?
एक ही मर्द से 2 बार शादी करके भी मां क्यों नहीं बन पाईं जापान की नई पीएम साने ताकाइची, जानें क्यों होती है यह दिक्कत?
यूटिलिटी
किसका बनता है आयुष्मान कार्ड किसका नहीं? एक क्लिक में ऐसे करें पता
किसका बनता है आयुष्मान कार्ड किसका नहीं? एक क्लिक में ऐसे करें पता
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget