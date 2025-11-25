गुवाहाटी में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है. पहला टेस्ट जीतने वाली मेहमान दक्षिण अफ्रीकी टीम दूसरे टेस्ट में भी हावी है. भारत को दूसरे टेस्ट के अंतिम दिन जीत के लिए 522 रन बनाने हैं. ऐसे में फैंस यह जानना चाह रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक दिन में सबसे ज्यादा रन कितने बने हैं. खैर, यहां आपको इसका जवाब मिल जाएगा.

सबसे पहले आपको बता दें कि गुवाहाटी टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 489 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारत 201 रन ही बना पाया था. इस तरह से दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 288 रनों की बढ़त हासिल की थी. इसके बाद मेहमान टीम ने दूसरी पारी 260 रन बनाकर घोषित की और टीम इंडिया को 549 रनों का लक्ष्य दिया है. चौथे दिन स्टम्प्स तक टीम इंडिया ने दो विकेट खोकर 27 रन बनाए. साई सुदर्शन और नाइटवाचमैन कुलदीप यादव नाबाद लौटे. अब भारत को अंतिम जीत के लिए 522 रन बनाने हैं और दक्षिण अफ्रीका को क्लीन स्वीप करने के लिए 8 विकेट लेने हैं.

एक दिन में बन चुके हैं 588 रन

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अब तक पांच बार एक दिन में 500 से ज्यादा रन बने हैं. वहीं एक दिन में सबसे ज्यादा रन भारत और इंग्लैंड ने मिलकर बनाए हैं. साल 1936 में भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन रिकॉर्ड 588 रन बने थे, जो आज तक एक दिन में बने सबसे ज्यादा रन हैं. इस रिकॉर्ड में दोनों टीमों के रन शामिल हैं, जिसमें इंग्लैंड ने 398 रन बनाए और भारत ने 190 रन बनाए.

हार की कगार पर टीम इंडिया

दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 549 रनों का लक्ष्य दिया है. इसके जवाब में चौथे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 27 रन पर दो विकेट गंवा दिए हैं. भारतीय टीम अब भी 522 रनों से पीछे है. अभी साई सुदर्शन और कुलदीप यादव बैटिंग क्रीज पर डटे हैं. चौथे दिन के खेल में दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी 260 रनों पर घोषित कर दी थी, जिससे पहली पारी में बढ़त के आधार पर उसने भारत को 549 रनों का टारगेट दिया. भारतीय टीम बहुत बड़ी हार की कगार पर है.