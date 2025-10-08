इस खिलाड़ी पर लगा एक साल का बैन, डब्ल्यूएफआई ने पत्र में जो लिखा वो पढ़िए

भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) ने मंगलवार को पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता अमन सहरावत को सीनियर विश्व चैंपियनशिप में निर्धारित वजन सीमा से नीचे नहीं आने के कारण कुश्ती से जुड़ी सभी गतिविधियों से एक साल के लिए निलंबित कर दिया.

पुरुषों की फ्रीस्टाइल 57 किग्रा वर्ग में भारत के शीर्ष पदक दावेदारों में से एक 22 वर्षीय अमन को प्रतियोगिता के दिन निर्धारित वजन सीमा से 1.7 किलो अधिक वजन पाये जाने के कारण विश्व चैंपियनशिप से अयोग्य घोषित कर दिया गया था.

डब्ल्यूएफआई ने एक पत्र में कहा, 'आपको कारण बताओ नोटिस की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती से जुड़ी सभी गतिविधियों से निलंबित किया जाता है.'

इसमे कहा गया ,'यह निर्णय अंतिम है. निलंबन की अवधि के दौरान आपको राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर डब्ल्यूएफआई द्वारा आयोजित या स्वीकृत किसी भी गतिविधि में भाग लेने या उससे जुड़ने से प्रतिबंधित किया जाता है.'

23 सितंबर, 2025 को लिखे एक पत्र में डब्ल्यूएफआई ने अमन को कारण बताओ नोटिस जारी कर इस चूक के लिए स्पष्टीकरण मांगा था. महासंघ ने कहा कि 29 सितंबर को दिये गए उनके जवाब को अनुशासन समिति ने 'असंतोषजनक' पाया.

इसमे कहा गया ,'अनुशासन समिति ने 29 सितंबर 2025 को दिए गए आपके जवाब की विधिवत समीक्षा की. इसके अतिरिक्त मुख्य कोच और सहायक कोचिंग स्टाफ से स्पष्टीकरण लिया गया. गहन जांच के बाद समिति ने आपके जवाब को असंतोषजनक पाया और कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का फैसला लिया है.'

महासंघ ने अनुशासनहीनता और पेशेवरपन की कमी को कार्रवाई का कारण बताते हुए कहा कि एक ओलंपिक पदक विजेता होने के नाते अमन से आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है.