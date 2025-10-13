हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
वेस्टइंडीज ने दिखाया गजब का जज्बा, बनाए 390 रन, अंतिम विकेट की 79 की साझेदारी; भारत को दिया 121 का लक्ष्य

वेस्टइंडीज ने दिखाया गजब का जज्बा, बनाए 390 रन, अंतिम विकेट की 79 की साझेदारी; भारत को दिया 121 का लक्ष्य

IND vs WI 2nd Test: पहली पारी में फॉलोऑन खाने के बाद वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में गजब का जज्बा दिखाया. वेस्टइंडीज ने पारी से हार का खतरा टाला और भारत को 121 रनों का लक्ष्य दिया है.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 13 Oct 2025 03:55 PM (IST)
दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज ने हर किसी को हैरान कर दिया. पहली पारी में फॉलोऑन खाने के बाद वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में गजब का जज्बा दिखाया. वेस्टइंडीज ने पारी से हार का खतरा टाला और भारत को 121 रनों का लक्ष्य दिया है. वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में 390 रन बना डाले. सबसे अहम बात यह रही कि वेस्टइंडीज ने अंतिम विकेट के लिए 79 रनों की साझेदारी की.

पहली पारी में फॉलोऑन खाने और 270 रनों से पिछड़ने के बाद वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में दमदार प्रदर्शन किया. हर किसी को लग रहा था कि वेस्टइंडीज की टीम एक पारी से हारेगी, लेकिन जॉन कैंपबेल 115 रन और कप्तान शाई होप 103 रनों ने पारी से हार का खतरा टाल दिया. इसके बाद जस्टिन ग्रीव्स ने अर्धशतक जड़ा. उन्होंने जेडन सील्स 32 के साथ 10वें विकेट के लिए 79 रनों की साझेदारी की. अब भारत को दूसरा टेस्ट जीतने के लिए 121 रन बनाने होंगे.

दूसरी पारी में भारत के लिए कुलदीप कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने 3-3 विकेट झटके. वहीं मोहम्मद सिराज को दो सफलता मिलीं. इसके अलावा रवींद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने एक-एक विकेट चटकाया. हालांकि, भारतीय गेंदबाजों को आखिरी विकेट लेने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी.  

चौथी बार फॉलोऑन देने के बाद भी भारत को करनी पड़ रही बल्लेबाजी

शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. यशस्वी जायसवाल ने 175 रनों की शानदार पारी खेली, इसके बाद कप्तान गिल ने भी शतक जड़ा. उन्होंने नाबाद 129 रन बनाए. भारत ने अपनी पहली पारी 518 रनों पर घोषित कर दी थी. इसके बाद टेस्ट के दूसरे दिन वेस्टइंडीज की पहली पारी शुरू हुई. तीसरे दिन के दूसरे सेशन तक वेस्टइंडीज की पहली पारी 248 रनों पर समाप्त हो गई, तब भारत ने वेस्टइंडीज को फॉलोऑन देने का फैसला किया.

पहली पारी में कुलदीप यादव ने 5 विकेट लिए, रवींद्र जडेजा ने 3 और जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज ने 1-1 विकेट लिया. जिस तरह वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी रही थी, उससे लगा था कि भारत इस टेस्ट को भी पारी से जीतेगा. भारत ने पहली पारी में 270 रनों की बढ़त बनाई थी. इसके बाद भी भारत को दूसरी पारी में बैटिंग करना पड़ रहा है. आखिरी बार ऐसा नवंबर, 2012 में हुआ था. भारतीय क्रिकेट इतिहास में ऐसा सिर्फ चौथी बार हुआ.

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Published at : 13 Oct 2025 03:46 PM (IST)
Kuldeep Yadav Shai Hope John Campbell Ind Vs Wi 2nd Test India Vs West Indies JASPRIT BUMRAH
