भारत की बहू बनने वाली ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने WBBL में किया कमाल, बल्लेबाजों को रन के लिए तरसाया

भारत की बहू बनने वाली ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने WBBL में किया कमाल, बल्लेबाजों को रन के लिए तरसाया
WBBL 2025: ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अमांडा वेलिंगटन (Amanda Jade Wellington) महिला बिग बैश में कमाल कर रही हैं. बता दें कि वह भारतीय लड़के से शादी करने वाली हैं. उनकी सगाई ताजमहल में हुई थी.
महिला बिग बैश लीग (WBBL 2025) का आयोजन जारी है, इसमें भारतीय खिलाड़ी जेमिमा रोड्रिगेज भी खेल रही हैं. जेमिमा उस टीम का हिस्सा थीं, जिन्होंने इसी महीने भारत को पहला ओडीआई वर्ल्ड कप खिताब जिताया. लेकिन यहां हम भारत की इस बेटी की नहीं बल्कि भारत की होने वाली बहू की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी में कमाल किया. वो है ऑस्ट्रेलिया की अमांडा वेलिंगटन , जिन्होंने पंजाब के एक लड़के के साथ सगाई की थी. रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ने ताजमहल में सगाई की थी.
अमांडा वेलिंगटन महिला बिग बैश लीग में एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए खेल रही हैं. मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ उन्होंने शानदार गेंदबाजी की, जिन्होंने 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 184 रन बनाए. अमांडा सभी में सबसे किफायती गेंदबाज रहीं, उन्होंने 2 विकेट भी चटकाए.
4 ओवर में दिया सिर्फ 1 चौका
जहां एक तरफ अन्य गेंदबाजों की कुटाई हो रही थी, वहां अमांडा वेलिंगटन ने बल्लेबाजों को रनों के लिए तरसा दिया. अमांडा ने 4 ओवरों के अपने स्पेल में 5 की इकॉनमी से सिर्फ 20 रन दिए और 2 विकेट भी चटकाए. उन्होंने रिस मैककेना (16) और एमी जोन्स (13) को सस्ते में पवेलियन भेजा. टीम की मुख्य गेंदबाज मेगन स्कट ने 4 ओवरों में 50 रन लुटाए.
बारिश के चलते हुए मैच रद्द
सोमवार को आयोजित ये मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया. मेलबर्न स्टार्स ने एडिलेड स्ट्राइकर्स के सामने जीत के लिए 185 का लक्ष्य रखा था. जब बारिश के कारण मैच रुका तब एडिलेड ने 4.2 ओवरों में 1 विकेट खोकर 32 रन बना लिए थे, लेकिन इसके बाद मैच दोबारा शुरू नहीं हो सका.
Happy Diwali 🪔☺️— Amanda Wellington (@amandajadew) October 19, 2025
May your days be as bright as the Diwali lights ✨ #Diwali pic.twitter.com/2JJtTgSGC6
अमांडा वेलिंगटन ने खुद किया था खुलासा
रिपोर्ट के अनुसार अमांडा वेलिंगटन ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उन्होंने भारत लड़के से सगाई की है, जो पंजाब के रहने वाले हैं. उन्होंने बताया था कि जिनके साथ उनकी सगाई हुई, उनका नाम हमराज है. उन्होंने ये भी बताया कि सगाई ताजमहल में हुई थी. अमांडा ने सोशल मीडिया पर दीवाली की शुभकामनाएं दी थी, जिसमें वह सूट सलवार पहने थी.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL