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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटTeam India Head Coach: वीवीएस लक्ष्मण क्यों नहीं बने इंडिया के हेड कोच? खुद बताया सच

Team India Head Coach: वीवीएस लक्ष्मण क्यों नहीं बने इंडिया के हेड कोच? खुद बताया सच

VVS Laxman Team India Coach: वीवीएस लक्ष्मण ने बताया कि उन्होंने 2024 में टीम इंडिया का हेड कोच बनने का मौका क्यों नहीं लिया. उन्होंने बीसीआई के सीईओई में अपना काम जारी रखने का फैसला किया.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 10 Aug 2026 10:16 AM (IST)
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राहुल द्रविड़ के बाद जब टीम इंडिया के नए हेड कोच की तलाश चल रही थी, तब वीवीएस लक्ष्मण का नाम भी चर्चा में था. लक्ष्मण उस समय भारतीय टीम के साथ बतौर कोच काम कर चुके थे और उनके पास टीम को संभालने का अनुभव भी था. इसके बावजूद उन्होंने हेड कोच की जिम्मेदारी नहीं ली. अब लक्ष्मण ने खुद बताया है कि उन्होंने यह पद क्यों नहीं संभाला.

लक्ष्मण ने खुद बताया क्यों नहीं बने हेड कोच

वीवीएस लक्ष्मण ने बताया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीआई ने उन्हें अपनी सोच के हिसाब से काम करने की पूरी आजादी दी थी. इसी वजह से उन्होंने हेड कोच की जिम्मेदारी लेने के बजाय बीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी सीईओई के साथ काम जारी रखने का फैसला किया.

लक्ष्मण ने कहा कि पूर्व बीसीआई सचिव जय शाह और बोर्ड ने उन्हें अपनी सोच को लागू करने की पूरी आजादी दी. मौजूदा बीसीआई सचिव देवजीत सैकिया भी उन्हें यह आजादी दे रहे हैं. लक्ष्मण ने साफ किया कि उन्होंने बीसीआई के साथ दो साल और काम करने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि 2024 में उन्हें हेड कोच के पद के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन उन्होंने यह जिम्मेदारी नहीं लेने का फैसला किया.

लक्ष्मण ने BCCI को पहले ही बता दिया था

लक्ष्मण ने कहा कि उन्होंने बीसीआई के साथ अपनी योजना को लेकर पहले ही बात कर ली थी. उन्होंने सीईओइ में अलग-अलग विभागों के लिए जरूरी एसोपी यानी काम करने के नियम और प्रक्रिया भी तैयार की हैं. उनका मानना है कि पिछले कुछ समय में सीईओइई में एक मजबूत और बेहतरीन प्रोग्राम तैयार हुआ है. लक्ष्मण ने इसके लिए वहां काम कर रही टीम को भी अहम बताया. उन्होंने कहा कि वह इस काम से काफी खुश हैं और उन्हें लगता है कि सीईओई में उन्होंने एक शानदार सिस्टम तैयार करने में योगदान दिया है.

यह भी पढ़ें- श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट स्क्वॉड में शामिल हुए सरफराज खान, BCCI ने किया आधिकारिक एलान

टीम इंडिया के साथ भी काम कर चुके हैं लक्ष्मण

वीवीएस लक्ष्मण कई मौकों पर टीम इंडिया के अंतरिम हेड कोच की भूमिका निभा चुके हैं. जब नियमित कोच उपलब्ध नहीं होते थे, तब बीसीआई ने लक्ष्मण को टीम की जिम्मेदारी सौंपी. हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में भी लक्ष्मण ने भारतीय टीम के साथ बतौर हेड कोच काम किया था. वहीं, टीम इंडिया अब श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने की तैयारी कर रही है. पहला टेस्ट 15 अगस्त से गॉल में खेला जाएगा. डब्ल्यूटीसी फाइनल की रेस में बने रहने के लिए भारतीय टीम के लिए यह सीरीज काफी अहम है. शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इस सीरीज में जीत के साथ अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी.

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 10 Aug 2026 09:51 AM (IST)
Tags :
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