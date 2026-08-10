Team India Head Coach: वीवीएस लक्ष्मण क्यों नहीं बने इंडिया के हेड कोच? खुद बताया सच

राहुल द्रविड़ के बाद जब टीम इंडिया के नए हेड कोच की तलाश चल रही थी, तब वीवीएस लक्ष्मण का नाम भी चर्चा में था. लक्ष्मण उस समय भारतीय टीम के साथ बतौर कोच काम कर चुके थे और उनके पास टीम को संभालने का अनुभव भी था. इसके बावजूद उन्होंने हेड कोच की जिम्मेदारी नहीं ली. अब लक्ष्मण ने खुद बताया है कि उन्होंने यह पद क्यों नहीं संभाला.

लक्ष्मण ने खुद बताया क्यों नहीं बने हेड कोच

वीवीएस लक्ष्मण ने बताया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीआई ने उन्हें अपनी सोच के हिसाब से काम करने की पूरी आजादी दी थी. इसी वजह से उन्होंने हेड कोच की जिम्मेदारी लेने के बजाय बीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी सीईओई के साथ काम जारी रखने का फैसला किया.

लक्ष्मण ने कहा कि पूर्व बीसीआई सचिव जय शाह और बोर्ड ने उन्हें अपनी सोच को लागू करने की पूरी आजादी दी. मौजूदा बीसीआई सचिव देवजीत सैकिया भी उन्हें यह आजादी दे रहे हैं. लक्ष्मण ने साफ किया कि उन्होंने बीसीआई के साथ दो साल और काम करने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि 2024 में उन्हें हेड कोच के पद के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन उन्होंने यह जिम्मेदारी नहीं लेने का फैसला किया.

लक्ष्मण ने BCCI को पहले ही बता दिया था

लक्ष्मण ने कहा कि उन्होंने बीसीआई के साथ अपनी योजना को लेकर पहले ही बात कर ली थी. उन्होंने सीईओइ में अलग-अलग विभागों के लिए जरूरी एसोपी यानी काम करने के नियम और प्रक्रिया भी तैयार की हैं. उनका मानना है कि पिछले कुछ समय में सीईओइई में एक मजबूत और बेहतरीन प्रोग्राम तैयार हुआ है. लक्ष्मण ने इसके लिए वहां काम कर रही टीम को भी अहम बताया. उन्होंने कहा कि वह इस काम से काफी खुश हैं और उन्हें लगता है कि सीईओई में उन्होंने एक शानदार सिस्टम तैयार करने में योगदान दिया है.

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टीम इंडिया के साथ भी काम कर चुके हैं लक्ष्मण

वीवीएस लक्ष्मण कई मौकों पर टीम इंडिया के अंतरिम हेड कोच की भूमिका निभा चुके हैं. जब नियमित कोच उपलब्ध नहीं होते थे, तब बीसीआई ने लक्ष्मण को टीम की जिम्मेदारी सौंपी. हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में भी लक्ष्मण ने भारतीय टीम के साथ बतौर हेड कोच काम किया था. वहीं, टीम इंडिया अब श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने की तैयारी कर रही है. पहला टेस्ट 15 अगस्त से गॉल में खेला जाएगा. डब्ल्यूटीसी फाइनल की रेस में बने रहने के लिए भारतीय टीम के लिए यह सीरीज काफी अहम है. शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इस सीरीज में जीत के साथ अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी.

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