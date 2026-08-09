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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटश्रीलंका के खिलाफ टेस्ट स्क्वॉड में शामिल हुए सरफराज खान, BCCI ने किया आधिकारिक एलान

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट स्क्वॉड में शामिल हुए सरफराज खान, BCCI ने किया आधिकारिक एलान

India Updated Test Squad vs Sri Lanka: बीसीसीआई ने साई सुदर्शन के रिप्लेसमेंट के रूप में सरफराज खान के नाम का एलान कर दिया है. साई चोट के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं.

Written By : शिवम |  Updated at : 09 Aug 2026 09:32 PM (IST)
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बीसीसीआई ने साई सुदर्शन के रिप्लेसमेंट के रूप में सरफराज खान के नाम का एलान कर दिया है. साई चोट के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं. 28 वर्षीय सरफराज ने नवंबर, 2024 में अपना आखिरी टेस्ट खेला था. वह भारत के लिए 6 टेस्ट खेल चुके हैं, जो लंबे समय से टीम में जगह नहीं बना पा रहे थे.

भारतीय क्रिकेट टीम इस समय कोलंबो में है, जहां टीम ने श्रीलंका इलेवन के साथ वार्म-अप मैच खेला था. अब प्लेयर्स गॉल जाएंगे, जहां गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 15 अगस्त से पहला टेस्ट खेला जाना है. BCCI ने बताया कि सरफराज खान गॉल के लिए रवाना होने से पहले भारतीय कैंप में पहुंच जाएंगे.

साई सुदर्शन की इंजरी पर अपडेट

बीसीसीआई ने साई सुदर्शन की इंजरी पर अपडेट देते हुए बताया कि वह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में हैं. उन्होंने दाहिने पैर के अंगूठे में 'स्ट्रेस रिएक्शन' से उबरने में काफी सुधार किया है. उनकी रिकवरी तेजी से हो रही है। BCCI की मेडिकल टीम उनके सुधार पर बारीकी से नजर रख रही है.

सरफराज खान ने भारत के लिए 2024 में डेब्यू किया था. उस साल उन्होंने 6 टेस्ट खेले थे, जिनमें खेली 11 पारियों में 371 रन बनाए थे. एक शतक और 3 अर्धशतक लगाए थे. उसी साल नवंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट के बाद वह बाहर हो गए, उनकी जगह नहीं बन पा रही थी। अब उनकी वापसी हुई है.

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भारत का अपडेटेड स्क्वॉड

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जयसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, आकिब नबी, सरफराज खान.

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भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट में हेड टू हेड रिकॉर्ड
भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट में हेड टू हेड रिकॉर्ड

भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट शेड्यूल

भारत बनाम श्रीलंका पहला टेस्ट 15 अगस्त से गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. दूसरा टेस्ट सिंहली स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड पर 23 अगस्त से खेला जाएगा. दोनों टेस्ट भारतीय समयनुसार सुबह 10 बजे शुरू होंगे. मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर होंगे. सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 09 Aug 2026 08:05 PM (IST)
Tags :
Sarfaraz Khan IND Vs SL Test Series India Vs Sri Lanka Test Series SAI SUDARSHAN
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