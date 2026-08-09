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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटजिस दिग्गज ने भारत को जिताया वर्ल्ड कप! अब श्रीलंका के साथ मिलकर कर रहा है हराने की प्लानिंग

जिस दिग्गज ने भारत को जिताया वर्ल्ड कप! अब श्रीलंका के साथ मिलकर कर रहा है हराने की प्लानिंग

IND vs SL Test Series 2026: श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले खेले गए वार्म-अप मैच में ऐसा दिग्गज ग्राउंड पर आया, जिसकी कोचिंग में भारत ने वर्ल्ड कप जीता. अब टीम को हराने की प्लानिंग कर रहा है.

Written By : शिवम |  Updated at : 09 Aug 2026 11:04 PM (IST)
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भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच 15 अगस्त से गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इससे पहले टीम इंडिया ने 3 दिवसीय वार्म-अप मैच में 6 विकेट से जीत दर्ज की. तीसरे दिन भारत को जीतने के लिए 207 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे भारत ने दिन के आखिरी ओवर में हासिल कर जीत दर्ज की. इस दौरान ग्राउंड पर गैरी कर्स्टन भी मौजूद थे, जो अपनी पैनी नजर गढ़ाए हुए थे. उनकी कोचिंग में भी भारतीय टीम पहली बार टेस्ट रैंकिंग में नंबर-1 बनी थी. उनकी कोचिंग में गौतम गंभीर भी खेले, जो अब हेड कोच के तौर पर गैरी के सामने हैं.

श्रीलंका क्रिकेट टीम ने पिछले कुछ समय में अपने खेल से सभी को हैरान किया है. अब उनके साथ हेड कोच के रूप में दिग्गज गैरी कर्स्टन भी हैं, जिनके कोच रहते हुए ही भारत ने 28 साल बाद अपना दूसरा वर्ल्ड कप (2011) जीता था. जब वह टीम इंडिया के कोच थे, तब भारत ने मुंबई में श्रीलंका के खिलाफ दिसंबर, 2009 में जीत दर्ज करते हुए टेस्ट रैंकिंग में बादशाहत हासिल की थी. इतिहास में पहली बार था जब टीम इंडिया नंबर-1 टेस्ट बनी थी.

भारत का वार्म-अप मैच देखने आए

गैरी अब टीम इंडिया को हराने की प्लानिंग कर रहे हैं. वह रविवार को एनसीसी ग्राउंड पहुंचे, जहां भारत वार्म-अप मैच खेल रहा था. उन्हें बॉउंड्री लाइन पर देखा गया, उन्होंने कुछ भारतीय खिलाड़ियों से बात भी की.

यह भी पढ़ें- आखिरी ओवर में चाहिए थे 16 रन, सिराज ने की छक्कों की बारिश; श्रीलंका ने चेक किया बैट

बतौर कोच गैरी कर्स्टन का करियर

गैरी 2008 से 2011 तक भारत के हेड कोच रहे थे, जिनके रहते भारत पहली बार टेस्ट रैंकिंग में नंबर-1 स्थान पर पहुंचा। वर्ल्ड कप जीता. इसके आलावा कई महत्वपूर्ण सीरीज जीती, जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज जीत खास थी. 2011 से 2013 तक वह दक्षिण अफ्रीका के हेड कोच रहे, उनके रहते दक्षिण अफ्रीका ने टेस्ट में शानदार प्रदर्शन किया.

इसके आलावा वह IPL में दिल्ली, बेंगलुरु के हेड कोच और मेंटोर के रूप में काम कर चुके हैं. वह बिग बैग लीग में भी कोचिंग कर चुके हैं.

यह भी पढ़ें- श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट स्क्वॉड में शामिल हुए सरफराज खान, BCCI ने किया आधिकारिक एलान

 

भारत बनाम श्रीलंका हेड टू हेड रिकॉर्ड (टेस्ट में)
भारत बनाम श्रीलंका हेड टू हेड रिकॉर्ड (टेस्ट में)

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की अंक तालिका के लिहाज से भी भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज महत्वपूर्ण है. टीम इंडिया दोनों मैच जीतकर टॉप-4 में आना चाहेगी, अभी टीम पांचवें स्थान पर है. श्रीलंका भी अगर दोनों मैच जीती तो टॉप-4 में आ सकती है. श्रीलंका ने भारत के खिलाफ अभी तक 7 टेस्ट जीते हैं, सभी अपने होम ग्राउंड पर जीते हैं.


जिस दिग्गज ने भारत को जिताया वर्ल्ड कप! अब श्रीलंका के साथ मिलकर कर रहा है हराने की प्लानिंग

भारतीय स्क्वॉड में बदलाव

रविवार को BCCI ने आधिकारिक एलान करते हुए बताया कि साई सुदर्शन चोट के कारण श्रीलंका के खिलाफ पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह सरफराज खान को टीम में शामिल किया गया है, जिन्होंने नवंबर, 2024 में अपना आखिरी टेस्ट खेला था.

इससे पहले बोर्ड ने जसप्रीत बुमराह की जगह आकिब नबी को शामिल किया था. टीम के लिए अच्छी खबर ये है कि रविवार को वार्म-अप मैच में शुभमन गिल बल्लेबाजी करने उतरे, जिनको अभ्यास के दौरान चोट लग गई थी और वह अभ्यास मैच के शुरूआती 2 दिन एक्शन में नहीं दिखे थे.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 09 Aug 2026 11:01 PM (IST)
Tags :
Sri Lanka Cricket Team Gary Kirsten IND Vs SL Test Series India Vs Sri Lanka Test Series INDIAN CRICKET TEAM
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