हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर ने धुआं-धुआं कर दिया, दोनों पारियों में धमाकेदार बैटिंग; दिल्ली को जिताया

वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर ने धुआं-धुआं कर दिया, दोनों पारियों में धमाकेदार बैटिंग; दिल्ली को जिताया

Virender Sehwag Son Aryavir Sehwag: भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग ने दमदार प्रदर्शन करते हुए दिल्ली की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 18 Nov 2025 03:18 PM (IST)
Preferred Sources

क्रिकेट में ऐसी बहुत कम बाप-बेटे की जोड़ियां हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बढ़िया पहचान बनाई हो. शायद ऐसा कोई नहीं, जहां बाप और बेटे दोनों का खेलने का स्टाइल एक जैसा प्रतीत हो. ये स्वभाव वीरेंद्र सहवाग और उनके बेटे आर्यवीर सहवाग में दिखाई पड़ता है. कूच बिहार ट्रॉफी में दिल्ली बनाम बिहार मैच में आर्यवीर सहवाग ने गेंदबाजों की धज्जियां उधेड़ते हुए 72 रनों की दमदार पारी खेल अपनी टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

दिल्ली टीम पहले बल्लेबाजी करने आई, जिसके लिए आर्यवीर सहवाग ने 120 गेंद में 72 रनों की पारी खेली. उन्होंने अपनी पारी में 14 चौके लगाए. उसके बाद कप्तान प्रणव पंत ने 141 गेंद में 89 रनों की पारी खेल दिल्ली टीम को मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया. पहली पारी में आर्यवीर और पंत के बीच 147 रनों की पार्टनरशिप हुई.

दिल्ली ने पहली पारी में 278 रन बनाए थे, जिसके बाद टीम के गेंदबाजों ने शानदार खेल दिखाते हुए बिहार को 125 रनों पर ऑलआउट कर दिया. पहली पारी में 153 रनों की बढ़त के बाद दिल्ली ने बिहार को फॉलोऑन खिलाया. भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट में जब कोई टीम पहली पारी में 150 से ज्यादा रनों की बढ़त हासिल कर ले, तो वह विपक्षी टीम को फॉलोऑन खिला सकती है. हालांकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में फॉलोऑन का नियम 200 से ज्यादा रनों की बढ़त का है.

बिहार ने दूसरी पारी में 205 रन बना दिए, जिसके बाद दिल्ली को चौथी पारी में मात्र 53 रनों का टारगेट मिला. दिल्ली टीम ने सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर आसानी से यह लक्ष्य हासिल कर लिया. दूसरी पारी में आर्यवीर सहवाग 27 रन बनाकर नाबाद लौटे, इस पारी में उन्होंने 4 चौके लगाए. दोनों पारियों में सहवाग ने कुल मिलाकर 99 रन बनाए.

यह भी पढ़ें:

IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में कई दिग्गज शामिल, टॉप 5 जानकर हैरान हो जाएंगे आप

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 18 Nov 2025 03:18 PM (IST)
Tags :
Virender Sehwag Cooch Behar Trophy Aryavir Sehwag
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
केंद्र और नीतीश सरकार से तेज प्रताप यादव ने मांगी मदद, बोले- 'मेरे माता-पिता को यदि…'
केंद्र और नीतीश सरकार से तेज प्रताप यादव ने मांगी मदद, बोले- 'मेरे माता-पिता को यदि…'
इंडिया
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
बॉलीवुड
इस एक्टर ने दी हैं 13 साल के करियर में 14 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़ा
इस एक्टर ने दी हैं 13 साल के करियर में 14 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़ा
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
Advertisement

वीडियोज

साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
खाकी वर्दीवाले की Killer आशिकी !
Bihar Politics: गुस्से में लालू की बेटी Rohini...Tejashwi पर टूट पड़ी! | Lalu Yadav | Rabri Devi
Bihar Politics: घर में घमासान, तेजस्वी को कमान? | Nitish Kumar | Tejashwi-Rohini | Chitra Tripathi
Bihar Politics: Tejashwi Yadav-Rohini Acharya में यहां बिगड़ी बात! | Lalu Yadav | Tejpratap Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
केंद्र और नीतीश सरकार से तेज प्रताप यादव ने मांगी मदद, बोले- 'मेरे माता-पिता को यदि…'
केंद्र और नीतीश सरकार से तेज प्रताप यादव ने मांगी मदद, बोले- 'मेरे माता-पिता को यदि…'
इंडिया
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
बॉलीवुड
इस एक्टर ने दी हैं 13 साल के करियर में 14 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़ा
इस एक्टर ने दी हैं 13 साल के करियर में 14 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़ा
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
स्पोर्ट्स
Ranji Trophy 2025: रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी, कर्नाटक ने मैच पर जमाया कब्जा
रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Pregnancy Air Pollution Risk: 400+ AQI में प्रेग्नेंट महिलाएं भूलकर भी न करें ये काम, बच्चे पर पड़ सकता है उल्टा असर
400+ AQI में प्रेग्नेंट महिलाएं भूलकर भी न करें ये काम, बच्चे पर पड़ सकता है उल्टा असर
यूटिलिटी
बहू या बेटी... सास की मौत के बाद किसे मिलेगी ज्वैलरी? जान लें नियम
बहू या बेटी... सास की मौत के बाद किसे मिलेगी ज्वैलरी? जान लें नियम
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
Embed widget