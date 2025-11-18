क्रिकेट में ऐसी बहुत कम बाप-बेटे की जोड़ियां हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बढ़िया पहचान बनाई हो. शायद ऐसा कोई नहीं, जहां बाप और बेटे दोनों का खेलने का स्टाइल एक जैसा प्रतीत हो. ये स्वभाव वीरेंद्र सहवाग और उनके बेटे आर्यवीर सहवाग में दिखाई पड़ता है. कूच बिहार ट्रॉफी में दिल्ली बनाम बिहार मैच में आर्यवीर सहवाग ने गेंदबाजों की धज्जियां उधेड़ते हुए 72 रनों की दमदार पारी खेल अपनी टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

दिल्ली टीम पहले बल्लेबाजी करने आई, जिसके लिए आर्यवीर सहवाग ने 120 गेंद में 72 रनों की पारी खेली. उन्होंने अपनी पारी में 14 चौके लगाए. उसके बाद कप्तान प्रणव पंत ने 141 गेंद में 89 रनों की पारी खेल दिल्ली टीम को मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया. पहली पारी में आर्यवीर और पंत के बीच 147 रनों की पार्टनरशिप हुई.

दिल्ली ने पहली पारी में 278 रन बनाए थे, जिसके बाद टीम के गेंदबाजों ने शानदार खेल दिखाते हुए बिहार को 125 रनों पर ऑलआउट कर दिया. पहली पारी में 153 रनों की बढ़त के बाद दिल्ली ने बिहार को फॉलोऑन खिलाया. भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट में जब कोई टीम पहली पारी में 150 से ज्यादा रनों की बढ़त हासिल कर ले, तो वह विपक्षी टीम को फॉलोऑन खिला सकती है. हालांकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में फॉलोऑन का नियम 200 से ज्यादा रनों की बढ़त का है.

बिहार ने दूसरी पारी में 205 रन बना दिए, जिसके बाद दिल्ली को चौथी पारी में मात्र 53 रनों का टारगेट मिला. दिल्ली टीम ने सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर आसानी से यह लक्ष्य हासिल कर लिया. दूसरी पारी में आर्यवीर सहवाग 27 रन बनाकर नाबाद लौटे, इस पारी में उन्होंने 4 चौके लगाए. दोनों पारियों में सहवाग ने कुल मिलाकर 99 रन बनाए.

