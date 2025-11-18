हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में कई दिग्गज शामिल, टॉप 5 जानकर हैरान हो जाएंगे आप

IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में कई दिग्गज शामिल, टॉप 5 जानकर हैरान हो जाएंगे आप

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में बल्लेबाजों का दबदबा ज्यादा देखने को मिलता है. हालांकि इस लीग में कई ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने अपने दम पर मैच का पासा पलटा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 18 Nov 2025 02:26 PM (IST)
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में बल्लेबाजों का दबदबा ज्यादा देखने को मिलता है. हालांकि इस लीग में कई ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने अपने दम पर मैच का पासा पलटा है. IPL इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में युजवेंद्र चहल टॉप पर कायम हैं. लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए चहल ने बाकी दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है.

युजवेंद्र चहल

युजवेंद्र चहल, जिन्होंने IPL में मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स, आरसीबी और अब राजस्थान रॉयल्स के लिए खेला है, 221 विकेट के साथ सूची में सबसे ऊपर हैं.  2013 से IPL खेल रहे चहल ने अब तक 174 मैच खेले हैं और उनका बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 5/40 रहा है. लगभग 8 की इकॉनमी और 23 से कम की औसत चहल की प्रभावशाली गेंदबाजी का सबूत है. IPL के इतिहास में वह अकेले ऐसे स्पिनर हैं जिन्होंने लगातार अपनी लय और कंट्रोल बनाए रखा है.

भुवनेश्वर कुमार

दूसरे नंबर पर हैं भारत के स्विंग मास्टर भुवनेश्वर कुमार, जो 2011 से लीग का हिस्सा हैं. भुवी ने 190 मैचों में 198 विकेट झटके हैं. उनका बेस्ट 5/19 रहा है, और सबसे खास बात यह कि उन्होंने पावरप्ले और डेथ ओवर दोनों में खुद को साबित किया है. भुवी की इकॉनमी चहल से बेहतर यानी 7.69 है, जो उनकी सटीक लाइन-लेंथ का प्रमाण है. 

सुनील नरेन

कोलकाता नाइट राइडर्स के दिग्गज सुनील नरेन 192 विकेट के साथ तीसरे नंबर पर हैं. उनकी सबसे बड़ी ताकत है बल्लेबाजों को पढ़ने की कला और लगातार टाइट गेंदबाजी. 6.79 की शानदार इकॉनमी के साथ नरेन ने IPL इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाई है. 2012 से लगातार KKR के साथ जुड़े नरेन टीम की बॉलिंग का सबसे भरोसेमंद चेहरा रहे हैं.

पीयूष चावला

चौथे स्थान पर हैं पीयूष चावला, जिनके नाम 192 विकेट दर्ज हैं. चावला IPL के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक हैं और 2008 से लगातार लीग का हिस्सा रहे हैं. चावला ने CSK, KKR, KXIP और MI के लिए खेलते हुए अपनी गुगली और तेज स्पिन से कई बल्लेबाजों को चकमा दिया. 

आर अश्विन

वहीं इस लिस्ट में पांचवे नंबर पर हैं भारत के अनुभवी ऑफ-स्पिनर आर अश्विन, जिन्होंने 187 विकेट झटके हैं. उनकी गेंदबाजी का स्टाइल भले ही IPL में थोड़ा अलग हो, लेकिन अनुभव के दम पर वह हमेशा विपक्षी टीम पर दबाव बनाते हैं. अश्विन की स्मार्ट बॉलिंग, कैरम बॉल और लाइन-लेंथ उन्हें हमेशा खास बनाती है. 

Published at : 18 Nov 2025 02:26 PM (IST)
R Ashwin Bhuvneshwar Kumar Yuzvendra Chahal IPL
