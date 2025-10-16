हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली के निशाने पर होंगे 4 बड़े रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर को पछाड़ रचेंगे कीर्तिमान

ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली के निशाने पर होंगे 4 बड़े रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर को पछाड़ रचेंगे कीर्तिमान

Virat Kohli Record: भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में होने वाले 3 मैचों की वनडे सीरीज में नजर आने वाले हैं. विराट इस सीरीज में 4 बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 16 Oct 2025 11:02 PM (IST)
Preferred Sources

भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली वनडे क्रिकेट के महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं. विराट इंटरनेशनल क्रिकेट में करीब 7 महीने बाद वापसी करने वाले हैं. कोहली 19 अक्टूबर से शुरू हो रही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में खेलते हुए दिखेंगे. विराट टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं और अब वे केवल वनडे फॉर्मेट में ही खेलेंगे. कोहली को फिर से भारतीय जर्सी में देखने को लेकर फैंस काफी उत्साहित होंगे. वहीं ऑस्ट्रेलिया में विराट के निशाने पर 4 बड़े रिकॉर्ड होंगे, जो वे अपने नाम कर सकते हैं.

वनडे में रनों के मामले में संगाकारा को पछाड़ देंगे विराट

कुमार संगाकारा (14,234) को वनडे में रनों के मामले में पीछे छोड़कर, विराट कोहली वनडे इतिहास के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन सकते हैं. संगकारा ने वनडे में 14,234 रन बनाए हैं. वहीं विराट अब तक 14,181 बना चुके हैं. कोहली, संगाकारा से केवल 54 रन दूर हैं, यह एक ऐसा मुकाम है जिसे विराट एक बड़ी पारी में हासिल कर सकते हैं.

वनडे में 1500 चौके पूरे कर सकते हैं विराट

विराट कोहली एकदिवसीय मैचों में 1,484 चौके लगा चुके हैं और उन्हें 1,500 चौके पूरे करने के लिए केवल 16 चौकों की जरूरत है. ऑस्ट्रेलिया में विराट 16 चौके जड़ कर एक खास उपलब्धि अपने नाम कर सकते हैं, जो उनकी शानदार वनडे करियर को दर्शाएगी.

एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड तोड़ देंगे विराट

विराट कोहली इस समय सचिन तेंदुलकर की बराबरी पर हैं, क्योंकि दोनों ही दिग्गज बल्लेबाजों के नाम एक-एक फॉर्मेट में 51 शतक हैं. तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में 51 शतक लगाए हैं वहीं कोहली ने वनडे में ये उपलब्धि अपने नाम की है. सिर्फ एक और शतक लगाने के साथ, विराट कोहली एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड को तोड़कर सचिन तेंदुलकर से आगे निकल जाएंगे.

ऑस्ट्रेलिया में 1000 वनडे रन बना सकते हैं विराट

विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में 1000 वनडे रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन सकते हैं. विराट ने ऑस्ट्रेलिया में अब तक 18 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 47.17 की शानदार औसत से 802 रन बनाए हैं. विराट को ऑस्ट्रेलिया में 1000 वनडे रन पूरा करने के लिए 198 रनों की जरूरत है. सभी को उम्मीद है कि विराट 3 मैचों की इस वनडे सीरीज में रनों को पूरा कर लेंगे.

Published at : 16 Oct 2025 11:02 PM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar Kumar Sangakara ODIs VIRAT KOHLI AUSTRALIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
5 करोड़ कैश, 1.5 किलो सोना और विदेशी शराब... रिश्वत के आरोप में फंसे DIG के ठिकानों से क्या-क्या हुआ बरामद
5 करोड़ कैश, 1.5 किलो सोना और विदेशी शराब... रिश्वत के आरोप में फंसे DIG के ठिकानों से क्या-क्या हुआ बरामद
बिहार
बिहार में किसकी बननी चाहिए सरकार? भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने दिया ऐसा जवाब
बिहार में किसकी बननी चाहिए सरकार? भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने दिया ऐसा जवाब
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया की जीत से बिगड़ा भारत के सेमीफाइनल का गणित! जानें अब टीम इंडिया को क्या करना होगा
ऑस्ट्रेलिया की जीत से बिगड़ा भारत के सेमीफाइनल का गणित! जानें अब टीम इंडिया को क्या करना होगा
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 BO Collection Day 28: 'जॉली LLB 3' ने चकनाचूर किया 'गजिनी' का रिकॉर्ड, अब करेगी 'रा-वन' का शिकार?
'जॉली LLB 3' ने चकनाचूर किया 'गजिनी' का रिकॉर्ड, अब करेगी 'रा-वन' का शिकार?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Politics: टिकट मिलते ही 'मुसीबत' में मैथिली!
महागठबंधन में घमासान, 4 बजे होगी VIP प्रमुख Mukesh Sahani की प्रेस कॉन्फ्रेंस
पंकज धीर का निधन, क्या आप जानते हैं अर्जुन के किरदार के लिए हुए थे साइन?, पंकज धीर का अंतिम संस्कार
महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में कैंसर से लड़ाई के बाद निधन हो गया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की कंट्रोवर्सिअल लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का एलीमोनी मांगा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
5 करोड़ कैश, 1.5 किलो सोना और विदेशी शराब... रिश्वत के आरोप में फंसे DIG के ठिकानों से क्या-क्या हुआ बरामद
5 करोड़ कैश, 1.5 किलो सोना और विदेशी शराब... रिश्वत के आरोप में फंसे DIG के ठिकानों से क्या-क्या हुआ बरामद
बिहार
बिहार में किसकी बननी चाहिए सरकार? भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने दिया ऐसा जवाब
बिहार में किसकी बननी चाहिए सरकार? भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने दिया ऐसा जवाब
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया की जीत से बिगड़ा भारत के सेमीफाइनल का गणित! जानें अब टीम इंडिया को क्या करना होगा
ऑस्ट्रेलिया की जीत से बिगड़ा भारत के सेमीफाइनल का गणित! जानें अब टीम इंडिया को क्या करना होगा
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 BO Collection Day 28: 'जॉली LLB 3' ने चकनाचूर किया 'गजिनी' का रिकॉर्ड, अब करेगी 'रा-वन' का शिकार?
'जॉली LLB 3' ने चकनाचूर किया 'गजिनी' का रिकॉर्ड, अब करेगी 'रा-वन' का शिकार?
विश्व
'48 घंटे में पूरी करो पाकिस्तान की मांगें, अगर...', तालिबान संग समझौते को लेकर बोले शहबाज शरीफ
'48 घंटे में पूरी करो पाकिस्तान की मांगें, अगर...', तालिबान संग समझौते को लेकर बोले शहबाज शरीफ
राजस्थान
राजस्थान में कफ सिरप से मौत, बच्चे के परिवार की चुनौती, पोस्टमार्टम से खुलेगा सच
राजस्थान में कफ सिरप से मौत, बच्चे के परिवार की चुनौती, पोस्टमार्टम से खुलेगा सच
हेल्थ
Symptoms Of kidney failure: ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं हो गई प्रेमानंद महाराज वाली बीमारी, जानें बचने का तरीका
ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं हो गई प्रेमानंद महाराज वाली बीमारी, जानें बचने का तरीका
जनरल नॉलेज
भारत में आज भी कितने लोग सोते हैं भूखे? आंकड़ा जानकर उड़ जाएंगे होश
भारत में आज भी कितने लोग सोते हैं भूखे? आंकड़ा जानकर उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget