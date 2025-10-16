भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली वनडे क्रिकेट के महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं. विराट इंटरनेशनल क्रिकेट में करीब 7 महीने बाद वापसी करने वाले हैं. कोहली 19 अक्टूबर से शुरू हो रही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में खेलते हुए दिखेंगे. विराट टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं और अब वे केवल वनडे फॉर्मेट में ही खेलेंगे. कोहली को फिर से भारतीय जर्सी में देखने को लेकर फैंस काफी उत्साहित होंगे. वहीं ऑस्ट्रेलिया में विराट के निशाने पर 4 बड़े रिकॉर्ड होंगे, जो वे अपने नाम कर सकते हैं.

वनडे में रनों के मामले में संगाकारा को पछाड़ देंगे विराट

कुमार संगाकारा (14,234) को वनडे में रनों के मामले में पीछे छोड़कर, विराट कोहली वनडे इतिहास के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन सकते हैं. संगकारा ने वनडे में 14,234 रन बनाए हैं. वहीं विराट अब तक 14,181 बना चुके हैं. कोहली, संगाकारा से केवल 54 रन दूर हैं, यह एक ऐसा मुकाम है जिसे विराट एक बड़ी पारी में हासिल कर सकते हैं.

वनडे में 1500 चौके पूरे कर सकते हैं विराट

विराट कोहली एकदिवसीय मैचों में 1,484 चौके लगा चुके हैं और उन्हें 1,500 चौके पूरे करने के लिए केवल 16 चौकों की जरूरत है. ऑस्ट्रेलिया में विराट 16 चौके जड़ कर एक खास उपलब्धि अपने नाम कर सकते हैं, जो उनकी शानदार वनडे करियर को दर्शाएगी.

एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड तोड़ देंगे विराट

विराट कोहली इस समय सचिन तेंदुलकर की बराबरी पर हैं, क्योंकि दोनों ही दिग्गज बल्लेबाजों के नाम एक-एक फॉर्मेट में 51 शतक हैं. तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में 51 शतक लगाए हैं वहीं कोहली ने वनडे में ये उपलब्धि अपने नाम की है. सिर्फ एक और शतक लगाने के साथ, विराट कोहली एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड को तोड़कर सचिन तेंदुलकर से आगे निकल जाएंगे.

ऑस्ट्रेलिया में 1000 वनडे रन बना सकते हैं विराट

विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में 1000 वनडे रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन सकते हैं. विराट ने ऑस्ट्रेलिया में अब तक 18 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 47.17 की शानदार औसत से 802 रन बनाए हैं. विराट को ऑस्ट्रेलिया में 1000 वनडे रन पूरा करने के लिए 198 रनों की जरूरत है. सभी को उम्मीद है कि विराट 3 मैचों की इस वनडे सीरीज में रनों को पूरा कर लेंगे.