भारत बनाम इंग्लैंड 5 मैचों की टी20 सीरीज जारी है, पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया. दूसरा मैच शनिवार को खेला जाएगा, जिसमें एक बार फिर लोग उम्मीद लगाए हैं कि वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका मिलेगा. 15 वर्षीय बल्लेबाज के डेब्यू के साथ सभी फैंस वनडे सीरीज का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसमें विराट कोहली की वापसी होगी. वह चोट के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ हुई सीरीज से बाहर हो गए थे. मैदान पर वापसी से पहले कोहली की सीक्रेट ट्रेनिंग का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

IPL में RCB को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाने वाले विराट कोहली लीग के दौरान चोटिल हो गए थे, फाइनल में वह पूरी तरह फिट नहीं थे. इसके बाद हुई अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से उन्हें बाहर होना पड़ा. इंग्लैंड के खिलाफ टीम में कोहली को चुना गया, लेकिन कहा गया कि उनका खेलना फिटनेस टेस्ट पर तय करेगा. इसके बाद कोहली ने फिटनेस टेस्ट दिया और पास कर लिया.

विराट कोहली की ट्रेनिंग का फोटो वायरल

इस बीच सोशल मीडिया पर विराट कोहली की ट्रेनिंग का फोटो और वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें वह फैंस का अभिवादन करते हुए ग्राउंड पर आए. उनके साथ टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और कोच रहे संजय बांगर भी थे, जो उनकी मदद कर रहे थे. दोनों ने ग्राउंड पर काफी देर तक चर्चा भी की. हालांकि ये वीडियो कुछ दिन पुराना हो सकता है, क्योंकि कोहली अभी इंग्लैंड में हैं और ये वीडियो महाराष्ट्र का बताया जा रहा है.

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इंग्लैंड पहुंच गए हैं कोहली

अभी विराट कोहली इंग्लैंड पहुंच गए हैं. वह आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच को देखने स्टेडियम आए थे, उनके साथ उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा भी थी. भारत बनाम इंग्लैंड वनडे सीरीज 14 जुलाई से शुरू हो रही है. दूसरा मैच 16 और आखिरी मैच 19 जुलाई को होगा.

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