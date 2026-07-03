टी20 इंटरनेशनल के 7 सबसे खूंखार ऑलराउंडर, रन और विकेट दोनों में किया कमाल; देखें लिस्ट

टी20 मैचों में बल्लेबाज और गेंदबाजों के जितना महत्वपूर्ण किरदार ऑलराउंडर भी निभाते हैं. बल्ले और गेंद, दोनों से अच्छा करने का दबाव अन्य खिलाड़ियों से कहीं अधिक होता है. मगर इसी दबाव में पिसते-पिसते कुछ ऐसे नाम उभर कर सामने ये, जिन्हें टी20 के सबसे महान ऑलराउंडर खिलाड़ियों में गिना जाएगा.

भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट को एक से बढ़कर एक ऑलराउंडर दिया है. यहां देख लीजिए उन टॉप-7 ऑलराउंडर खिलाड़ियों की लिस्ट, जिन्होंने टी20 क्रिकेट में गेंद और बल्ले, दोनों से कमाल करके दिखाया है.

शाकिब अल हसन

बांग्लादेश के शाकिब अल हसन को तीनों फॉर्मेट के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर खिलाड़ियों में गिना जाता है. वो उन चुनिंदा क्रिकेटरों में शामिल हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 100 से ज्यादा विकेट लेने के साथ बल्ले से 2000 रन भी बनाए हैं. शाकिब अब तक 2551 रन बनाने के अलावा 149 विकेट ले चुके हैं.

हार्दिक पांड्या

हार्दिक पांड्या भी 2000 रन और 100+ विकेट लेने वाले क्लब में शामिल हैं. उन्होंने अपने टी20 करियर में भारत के लिए अब तक 2288 रन बनाने के अलावा गेंदबाजी में 114 विकेट भी चटकाए हैं.

मोहम्मद नबी

अफगानिस्तान क्रिकेट को नए मुकाम पर पहुंचाने वाले खिलाड़ियों में शामिल मोहम्मद नबी ने टी20 करियर में 2448 रन बनाए हैं. अपनी फिरकी के दम पर नबी ने 109 विकेट भी लिए हैं.

सिकंदर रजा

हसन, पांड्या और नबी की तरह जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा भी अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में 2000 से अधिक रन और विकेटों का शतक पूरा कर चुके हैं. रजा अब तक जिम्बाब्वे के लिए टी20 में 3089 रन बनाने के साथ 107 विकेट भी ले चुके हैं.

ग्लेन मैक्सवेल

वनडे क्रिकेट से संन्यास ले चुके ग्लेन मैक्सवेल ने टी20 क्रिकेट को की यादगार पारियां दी हैं. ऑस्ट्रेलिया के लिए मैक्सवेल ने बतौर ऑलराउंडर 2897 रन बनाने के साथ-साथ 51 विकेट भी चटकाए हैं.

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ड्वेन ब्रावो

ड्वेन ब्रावो उन पहले गेंदबाजों में से एक थे, जिन्होंने तेज गेंदबाजी वाले एक्शन से स्लोवर गेंद की कला में महारथ हासिल की. अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में उन्होंने 1255 रन बनाने के अलावा 78 विकेट भी लिए.

कीरोन पोलार्ड

सबसे खूंखार ऑलराउंडर खिलाड़ियों की बात हो रही हो और कीरोन पोलार्ड का नाम ना लिया जाए, यह कैसे हो सकता है. उन्होंने वेस्टइंडीज के लिए 1579 रन बनाने के साथ 42 विकेट भी चटकाए.

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