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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटBCCI ने बता दिया, रोहित शर्मा लॉर्ड्स ODI के बाद खेलेंगे या नहीं? सच से उठाया पर्दा

BCCI ने बता दिया, रोहित शर्मा लॉर्ड्स ODI के बाद खेलेंगे या नहीं? सच से उठाया पर्दा

BCCI Reaction Rohit Sharma Retirement: बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि रोहित शर्मा लॉर्ड्स वनडे मैच के बाद रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं. बोर्ड के अंदर ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 18 Jul 2026 12:40 AM (IST)
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भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने रोहित शर्मा के संन्यास पर उड़ रही अफवाहों पर विराम लगा दिया है. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने साफ कर दिया है कि रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स वनडे के बाद भी टीम इंडिया के लिए खेलना जारी रखेंगे. दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे के बाद रोहित शर्मा वनडे फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लेंगे, लेकिन BCCI ने इन खबरों को झूठा बताया है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, "मीडिया में रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. मैं पूरे यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है कि रोहित रविवार को लॉर्ड्स में अपना आखिरी मैच खेलेंगे."

देवजीत सैकिया का यह बयान ऐसे समय में आया है जब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सेलेक्टर्स और कोच गौतम गंभीर ने 2027 वनडे वर्ल्ड काप की योजनाओं से रोहित शर्मा को बाहर कर दिया है. कयास लगाए जा रहे थे कि टीम मैनेजमेंट युवाओं को मौका देना चाहता है और यशस्वी जायसवाल को ओपनिंग में मौका देने के लिए रोहित शर्मा को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है.

आगे भी खेलते रहेंगे रोहित शर्मा

BCCI सचिव ने आगे कहा, "रोहित शर्मा भारतीय वनडे टीम का नियमित हिस्सा हैं और जब तक उन्हें भविष्य की योजनाओं में शामिल किया जा रहा है, तब तक वे देश का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे. दूसरे शब्दों में कहूं तो लॉर्ड्स पर उनका आखिरी मैच नहीं होगा."

सीरीज पर नजर डालें तो 2 मुकाबले पूरे होने के बाद भारत और इंग्लैंड एक-एक की बराबरी पर हैं. दोनों टीमों का तीसरा और सीरीज का निर्णायक मैच 19 जुलाई को ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 18 Jul 2026 12:40 AM (IST)
Tags :
BCCI Rohit SHarma IND VS ENG Rohit Sharma Retirement
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