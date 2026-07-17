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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटक्रिकेट के सबसे 'महान ऑलराउंडर' का 89 साल की उम्र में निधन, खेल जगत में शोक की लहर

क्रिकेट के सबसे 'महान ऑलराउंडर' का 89 साल की उम्र में निधन, खेल जगत में शोक की लहर

Sir Garfield Sobers Death: वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर सर गारफील्ड सोबर्स का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है. वो 1954-1973 तक वेस्टइंडीज के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेले.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 17 Jul 2026 09:08 PM (IST)
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वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर सर गारफील्ड सोबर्स का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है. वो करीब 2 सप्ताह बाद ही अपना 90वां जन्मदिवस मनाने वाले थे. सोबर्स को क्रिकेट इतिहास के सबसे महान ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक माना जाता है. वो 1954-1973 तक वेस्टइंडीज के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेले.

जब तक वनडे फॉर्मेट क्रिकेट के खेल में अपने पैर नहीं पसार पाया था, उससे पहले सर गारफील्ड सोबर्स टेस्ट फॉर्मेट को डोमिनेट किया करते थे. उन्होंने अपने वनडे करियर में सिर्फ एक मैच खेला, लेकिन टेस्ट में 8 हजार से ज्यादा रन और 235 विकेट चटकाए.

सर गारफील्ड सोबर्स का जन्म 28 जुलाई 1936 को कैरेबियाई आइलैंड बारबाडोस में हुआ था. उनकी खासियत यह थी कि वे 3 अलग-अलग तरह से गेंदबाजी कर सकते थे. उन्होंने बाएं हाथ से तेज गेंदबाजी की, बाएं हाथ से ऑफ-स्पिन के साथ-साथ उन्होंने बाएं हाथ से लेग स्पिन बॉलिंग भी की.

वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने सोशल मीडिया पर सर गारफील्ड सोबर्स के निधन की जानकारी साझा की और उनके लिए एक शोक संदेश भी लिखा.

 

17 की उम्र में किया था डेब्यू

सर गारफील्ड सोबर्स ने महज 17 साल की उम्र में अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर लिया था. साल 1954 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला, जिसमें उन्होंने दोनों पारियों में बैट से 40 रन बनाए और पहली पारी में 4 विकेट चटकाए थे. दूसरी पारी में वो सिर्फ एक ओवर गेंदबाजी कर पाए. इंग्लैंड ने वह मैच 9 विकेट से जीता था. 93 मैचों के टेस्ट करियर में उन्होंने 8032 रन बनाए और गेंदबाजी में 235 विकेट लिए. वनडे में उन्होंने सिर्फ एक मैच खेला, जिसमें उन्होंने एक विकेट लिया था.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 17 Jul 2026 08:55 PM (IST)
Tags :
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