क्रिकेट के सबसे 'महान ऑलराउंडर' का 89 साल की उम्र में निधन, खेल जगत में शोक की लहर

वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर सर गारफील्ड सोबर्स का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है. वो करीब 2 सप्ताह बाद ही अपना 90वां जन्मदिवस मनाने वाले थे. सोबर्स को क्रिकेट इतिहास के सबसे महान ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक माना जाता है. वो 1954-1973 तक वेस्टइंडीज के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेले.

जब तक वनडे फॉर्मेट क्रिकेट के खेल में अपने पैर नहीं पसार पाया था, उससे पहले सर गारफील्ड सोबर्स टेस्ट फॉर्मेट को डोमिनेट किया करते थे. उन्होंने अपने वनडे करियर में सिर्फ एक मैच खेला, लेकिन टेस्ट में 8 हजार से ज्यादा रन और 235 विकेट चटकाए.

सर गारफील्ड सोबर्स का जन्म 28 जुलाई 1936 को कैरेबियाई आइलैंड बारबाडोस में हुआ था. उनकी खासियत यह थी कि वे 3 अलग-अलग तरह से गेंदबाजी कर सकते थे. उन्होंने बाएं हाथ से तेज गेंदबाजी की, बाएं हाथ से ऑफ-स्पिन के साथ-साथ उन्होंने बाएं हाथ से लेग स्पिन बॉलिंग भी की.

वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने सोशल मीडिया पर सर गारफील्ड सोबर्स के निधन की जानकारी साझा की और उनके लिए एक शोक संदेश भी लिखा.

A great innings has come to an end. In our hearts, now and forever, Sir Garfield Sobers. 🖤🏏 pic.twitter.com/bv2MO1SJgz — Windies Cricket (@windiescricket) July 17, 2026

17 की उम्र में किया था डेब्यू

सर गारफील्ड सोबर्स ने महज 17 साल की उम्र में अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर लिया था. साल 1954 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला, जिसमें उन्होंने दोनों पारियों में बैट से 40 रन बनाए और पहली पारी में 4 विकेट चटकाए थे. दूसरी पारी में वो सिर्फ एक ओवर गेंदबाजी कर पाए. इंग्लैंड ने वह मैच 9 विकेट से जीता था. 93 मैचों के टेस्ट करियर में उन्होंने 8032 रन बनाए और गेंदबाजी में 235 विकेट लिए. वनडे में उन्होंने सिर्फ एक मैच खेला, जिसमें उन्होंने एक विकेट लिया था.

यह भी पढ़ें:

रोहित का आखिरी मैच! खूंखार बॉलर लेगा चोटिल वाशिंगटन सुंदर की जगह! आखिरी ODI के लिए टीम इंडिया की संभावित XI

2026 खत्म होने से पहले ये 4 भारतीय क्रिकेटर ले सकते हैं संन्यास, रोहित शर्मा के अलावा ये 3 नाम शामिल