आखिरी ओवर में चाहिए थे 16 रन, सिराज ने की छक्कों की बारिश; श्रीलंका ने चेक किया बैट

मोहम्मद सिराज गेंद से तो कई बार कहर बरपा चुके हैं, लेकिन आज उन्होंने अपने बल्ले से गर्दा उड़ाया. उनकी बैटिंग देखकर श्रीलंका इलेवन के प्लेयर्स भी हैरान हो गए. मैच खत्म होने के बाद उनके खिलाड़ियों ने सिराज का बैट ले लिया और उसे चेक करने लगे. दरअसल आखिरी ओवर में भारत को 16 रन चाहिए थे, सिराज ने छक्कों की हैट्रिक लगाकर मैच जिता दिया.

श्रीलंका इलेवन के खिलाफ कोलंबो में खेले गए वार्म-अप मैच के तीसरे और आखिरी दिन श्रीलंका ने अपनी पारी 200/6 पर घोषित कर दी. पहली पारी में 6 रनों से पिछड़ी भारतीय टीम को जीतने के लिए 207 रन बनाने थे. यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने शतकीय साझेदारी कर शानदार शुरुआत की. भारत जीत की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन आखिरी समय में लगने लगा कि शायद मैच ड्रा पर समाप्त हो जाएगा. 1 ओवर बाकी था, जीतने के लिए 16 रन चाहिए थे. फिर मोहम्मद सिराज ने बल्ले से कमाल कर दिया.

दिन का आखिरी ओवर नुवंता ने डाला. सिराज ने पहली गेंद पर अपना पैर हटाकर काऊ कॉर्नर के ऊपर से शानदार छक्का मारा. दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ पर थी, सिराज ने इस पर भी छक्का जड़ दिया. तीसरी गेंद पर सिराज ने मिडविकेट के ऊपर से छक्का लगाया. इसी के साथ भारत वार्म-अप मैच को 6 विकेट से जीत गया.

यह भी पढ़ें- 'वो सिर्फ सिर्फ रिहैब सेंटर नहीं...' CoE के बचाव में बोले वीवीएस लक्ष्मण

SRI LANKAN PLAYERS CHECKING THE BAT OF SIRAJ 😂🔥



- He scored 32*(15) & won the game for India. pic.twitter.com/dAdvFe8fIY — Johns. (@CricCrazyJohns) August 9, 2026

श्रीलंका के खिलाड़ियों ने चेक किया बैट

मैच के बाद जब मोहम्मद सिराज श्रीलंका के खिलाड़ियों से हाथ मिलाने पहुंचे, तब उन्होंने सिराज का बैट ले लिया और उसे मजाक में चेक करने लगे. वह भी हैरान थे कि आखिर सिराज के बैट में इतनी ताकत कहां से आई, वह एक प्रॉपर बल्लेबाज की तरह शॉट लगा रहे थे. सिराज ने 15 गेंदों में 32 रन बनाए, इस पारी में उन्होंने 4 छक्के और 1 चौका लगाया. इससे पहले दूसरे दिन के आखिरी ओवर में गुरनूर बरार ने भी इसी तरह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी.

यह भी पढ़ें- रहाणे का खुलासा, यशस्वी जायसवाल पर लगने वाला था 4 मैच का बैन; ऐसे बचाया करियर

15 अगस्त से शुरू होगा पहला टेस्ट

भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट 15 अगस्त से शुरू होगा, जो गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से सिंहली स्पोर्ट क्लब स्टेडियम में होगा. दोनों मैच भारतीय समयनुसार सुबह 10 बजे से शुरू होंगे.