IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआखिरी ओवर में चाहिए थे 16 रन, सिराज ने की छक्कों की बारिश; श्रीलंका ने चेक किया बैट

आखिरी ओवर में चाहिए थे 16 रन, सिराज ने की छक्कों की बारिश; श्रीलंका ने चेक किया बैट

IND vs SL XI Warm-Up Match: श्रीलंका XI के खिलाफ भारत को जीत के लिए 16 रन चाहिए थे, एक ही ओवर बाकी था. मोहम्मद सिराज ने 3 छक्के लगाकर मैच जिता दिया. श्रीलंका के प्लेयर्स सिराज का बैट चेक करने लगे.

Written By : शिवम |  Updated at : 09 Aug 2026 06:57 PM (IST)
Preferred Sources

मोहम्मद सिराज गेंद से तो कई बार कहर बरपा चुके हैं, लेकिन आज उन्होंने अपने बल्ले से गर्दा उड़ाया. उनकी बैटिंग देखकर श्रीलंका इलेवन के प्लेयर्स भी हैरान हो गए. मैच खत्म होने के बाद उनके खिलाड़ियों ने सिराज का बैट ले लिया और उसे चेक करने लगे. दरअसल आखिरी ओवर में भारत को 16 रन चाहिए थे, सिराज ने छक्कों की हैट्रिक लगाकर मैच जिता दिया.

श्रीलंका इलेवन के खिलाफ कोलंबो में खेले गए वार्म-अप मैच के तीसरे और आखिरी दिन श्रीलंका ने अपनी पारी 200/6 पर घोषित कर दी. पहली पारी में 6 रनों से पिछड़ी भारतीय टीम को जीतने के लिए 207 रन बनाने थे. यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने शतकीय साझेदारी कर शानदार शुरुआत की. भारत जीत की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन आखिरी समय में लगने लगा कि शायद मैच ड्रा पर समाप्त हो जाएगा. 1 ओवर बाकी था, जीतने के लिए 16 रन चाहिए थे. फिर मोहम्मद सिराज ने बल्ले से कमाल कर दिया.

दिन का आखिरी ओवर नुवंता ने डाला. सिराज ने पहली गेंद पर अपना पैर हटाकर काऊ कॉर्नर के ऊपर से शानदार छक्का मारा. दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ पर थी, सिराज ने इस पर भी छक्का जड़ दिया. तीसरी गेंद पर सिराज ने मिडविकेट के ऊपर से छक्का लगाया. इसी के साथ भारत वार्म-अप मैच को 6 विकेट से जीत गया.

यह भी पढ़ें- 'वो सिर्फ सिर्फ रिहैब सेंटर नहीं...' CoE के बचाव में बोले वीवीएस लक्ष्मण

श्रीलंका के खिलाड़ियों ने चेक किया बैट

मैच के बाद जब मोहम्मद सिराज श्रीलंका के खिलाड़ियों से हाथ मिलाने पहुंचे, तब उन्होंने सिराज का बैट ले लिया और उसे मजाक में चेक करने लगे. वह भी हैरान थे कि आखिर सिराज के बैट में इतनी ताकत कहां से आई, वह एक प्रॉपर बल्लेबाज की तरह शॉट लगा रहे थे. सिराज ने 15 गेंदों में 32 रन बनाए, इस पारी में उन्होंने 4 छक्के और 1 चौका लगाया. इससे पहले दूसरे दिन के आखिरी ओवर में गुरनूर बरार ने भी इसी तरह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी.

यह भी पढ़ें- रहाणे का खुलासा, यशस्वी जायसवाल पर लगने वाला था 4 मैच का बैन; ऐसे बचाया करियर

15 अगस्त से शुरू होगा पहला टेस्ट

भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट 15 अगस्त से शुरू होगा, जो गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से सिंहली स्पोर्ट क्लब स्टेडियम में होगा. दोनों मैच भारतीय समयनुसार सुबह 10 बजे से शुरू होंगे.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 09 Aug 2026 06:57 PM (IST)
Tags :
Mohammed Siraj IND Vs SL Test Series India Vs Sri Lanka Test Series INDIAN CRICKET TEAM IND Vs SL Warm-Up Match
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
आखिरी ओवर में चाहिए थे 16 रन, सिराज ने की छक्कों की बारिश; श्रीलंका ने चेक किया बैट
आखिरी ओवर में चाहिए थे 16 रन, सिराज ने की छक्कों की बारिश; श्रीलंका ने चेक किया बैट
क्रिकेट
Highlights: भारत ने श्रीलंका इलेवन को 6 विकेट से हराया, दूसरी पारी में चमके गिल और जायसवाल
भारत ने श्रीलंका इलेवन को 6 विकेट से हराया, दूसरी पारी में चमके गिल और जायसवाल
क्रिकेट
रहाणे का खुलासा, यशस्वी जायसवाल पर लगने वाला था 4 मैच का बैन; ऐसे बचाया करियर
रहाणे का खुलासा, यशस्वी जायसवाल पर लगने वाला था 4 मैच का बैन; ऐसे बचाया करियर
क्रिकेट
CWG 2026 में देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे PM मोदी
CWG 2026 में देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे PM मोदी
Advertisement

वीडियोज

Govinda संग Komal Rani Swarnkar हुईं स्पॉट, 4 साल की Dating Rumours फिर चर्चा में
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Pati Brahmachari: 😯Suraj का फिर दिखा पुराना 'राउडी' अवतार, Isha संग मिलकर मिशन पर निकला हीरो #sbs
Bollywood News: भारतीय फैंस से 2 दिन पहले विदेशी दर्शक देखेंगे 'रामायण', जानें मेकर्स की इस खास रिलीज स्ट्रेटजी के पीछे की वजह (08.08.26)
Ramayana का Global Release! Devendra Fadnavis बोले- Oscar नहीं मिला तो होगी निराशा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एयर इंडिया फ्लाइट टर्बुलेंस मामले में एक्शन, दोनों पायलट को रोस्टर से हटाया
एयर इंडिया फ्लाइट टर्बुलेंस मामले में एक्शन, दोनों पायलट को रोस्टर से हटाया
दिल्ली NCR
'CJP प्रोटेस्ट में लोग मोदी को ठोकने आए थे', अरविंद केजरीवाल का विवादित बयान
'CJP प्रोटेस्ट में लोग मोदी को ठोकने आए थे', अरविंद केजरीवाल का विवादित बयान
ओटीटी
'मुसाफिर कैफे' के ऑडिशन में रिजेक्ट हुई थीं वेदिका पिंटो, फिर ऐसे मिला सुधा का रोल
'मुसाफिर कैफे' के ऑडिशन में रिजेक्ट हुई थीं वेदिका पिंटो, फिर ऐसे मिला सुधा का रोल
क्रिकेट
ब्रेट ली ने वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर दिया अजीब बयान, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा
ब्रेट ली ने वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर दिया अजीब बयान, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा
इंडिया
'आइए हम सब...', हर घर तिरंगा अभियान को लेकर PM मोदी ने की ये अपील
'आइए हम सब...', हर घर तिरंगा अभियान को लेकर PM मोदी ने की ये अपील
इंडिया
कौन हैं वो 4 जज जो बनेंगे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस? कॉलोजियम ने की सिफारिश
कौन हैं वो 4 जज जो बनेंगे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस? कॉलोजियम ने की सिफारिश
जनरल नॉलेज
स्पेस में कोई एस्ट्रोनॉट क्राइम करे तो कौन देगा सजा, अंतरिक्ष में किसका कानून?
स्पेस में कोई एस्ट्रोनॉट क्राइम करे तो कौन देगा सजा, अंतरिक्ष में किसका कानून?
ट्रेंडिंग
Video: सजा है या मजा? मेरे रश्के कमर पर सेंट्रल जेल के कैदियों ने लगाए ठुमके
सजा है या मजा? मेरे रश्के कमर पर सेंट्रल जेल के कैदियों ने लगाए ठुमके
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget