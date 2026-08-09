CWG 2026 में देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे PM मोदी
PM Modi to meet CWG 2026 Medalists: ग्लास्गो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे. भारत ने कुल 39 पदक जीते थे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उन भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे जिन्होंने ग्लास्गो कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतकर भारत का मान बढ़ाया. PM मोदी कुछ देर में खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे. बता दें कि भारत का प्रदर्शन टूर्नामेंट में कमाल का रहा था, कई खिलाड़ियों ने इतिहास रचा. मीराबाई चानू ने गोल्ड की हैट्रिक लगाई, लगातार तीसरे कॉमनवेल्थ में उन्होंने मेडल जीता। इस बार जूडो में भी भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया. बॉक्सिंग में भारत का दबदबा रहा, जहां भारत के 7 गोल्ड मेडल आए.
भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कुल 39 मेडल जीते हैं, जिसमें से 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रोंज हैं. इस टूर्नामेंट में कई उन खेलों को शामिल नहीं किया गया था, जिसमें भारत अधिक मेडल जीतता है. हालांकि इसके बावजूद भारत का प्रदर्शन शानदार रहा. रविवार शाम (करीब 4:30 बजे) प्रधानमंत्री मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे और उन्हें सम्मानित करेंगे. सभी खिलाड़ी भी पीएम से मिलने को लेकर उत्सुक हैं.
CWG 2026 में गोल्ड जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट
- सोमन राणा (पुरुषों का शॉट पुट F57)- पैरा एथलेटिक्स
- साक्षी चौधरी (महिलाओं का 51kg)- बॉक्सिंग
- प्रिया घांघस (महिलाओं का 60kg)- बॉक्सिंग
- अरुंधति चौधरी (महिलाओं का 70kg)- बॉक्सिंग
- सचिन सिवाच (पुरुषों का 60kg)- बॉक्सिंग
- अंकुश पांघल (पुरुषों का 80kg)- बॉक्सिंग
- शर्मिला धनकर (महिला शॉट पुट F57)- पैरा एथलेटिक्स
- मीराबाई चानू (महिला 48kg)- वेटलिफ्टिंग
- दिलीप गावित (पुरुष 100m T47)- पैरा एथलेटिक्स
- अस्मिता डे (महिला -48kg)- जूडो
- हर्ष सिंह (पुरुष -60kg)- जूडो
- प्रीति पवार (महिलाओं का 54kg)- बॉक्सिंग
- जैस्मिन लंबोरिया (महिलाओं का 57kg)- बॉक्सिंग
CWG 2026 में सिल्वर जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट
- ऋषिकंत सिंह (पुरुष 60kg)- वेटलिफ्टिंग
- मुथुपंडी राजा (पुरुष 65kg)- वेटलिफ्टिंग
- ज्ञानेश्वरी यादव (महिला 53kg)- वेटलिफ्टिंग
- सर्वेश कुशारे (पुरुष हाई जंप)- एथलेटिक्स
- वल्लुरी अजय बाबू (पुरुष 79kg)- वेटलिफ्टिंग
- हरजिंदर कौर (महिला 69kg)- वेटलिफ्टिंग
- गुलवीर सिंह (पुरुष 10000m)- एथलेटिक्स
- मुरली श्रीशंकर (पुरुष लॉन्ग जंप)- एथलेटिक्स
- मोहम्मद बासिल (पुरुष 100m T47)- पैरा एथलेटिक्स
- लवप्रीत सिंह (पुरुष +110kg)- वेटलिफ्टिंग
- यामिनी मौर्य (महिला -57kg)- जूडो
- नीरज चोपड़ा (पुरुषों की जैवलिन थ्रो)- एथलेटिक्स
- प्रवीण चित्रवेल (पुरुषों की ट्रिपल जंप)- एथलेटिक्स
- जादुमनी सिंह (पुरुषों का 55kg)- बॉक्सिंग
- शुभम जुयाल (पुरुषों का शॉट पुट F57)- पैरा एथलेटिक्स
- लवलीना बोरगोहेन (महिलाओं का 75kg)- बॉक्सिंग
- नरेंद्र बेरवाल (पुरुषों का +90kg)- बॉक्सिंग
CWG 2026 में ब्रोंज जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट
- झंडू कुमार (मेंस हैवीवेट)- पैरा पावरलिफ्टिंग
- बिंद्यारानी देवी (विमेंस 58kg)- वेटलिफ्टिंग
- गुलवीर सिंह (मेंस 5000m दौड़)- एथलेटिक्स
- शिल्पा (विमेंस शॉट पुट F57)- पैरा एथलेटिक्स
- उन्नति शर्मा (विमेंस 63kg)- जुडो
- तेजस्विन शंकर (मेंस डेकाथलॉन)- एथलेटिक्स
- यश वीर सिंह (मेंस की जैवलिन थ्रो) - एथलेटिक्स
- सेल्वा प्रभु (मेंस की ट्रिपल जंप)- एथलेटिक्स
- सीमा कालीरामना (विमेंस डिस्कस थ्रो)- एथलेटिक्स.