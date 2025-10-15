हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटविराट या रोहित, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में किसका रिकॉर्ड बेहतर? हैरान करने वाले आंकड़े

विराट या रोहित, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में किसका रिकॉर्ड बेहतर? हैरान करने वाले आंकड़े

India Vs Australia ODI Series: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से वनडे सीरीज की शुरुआत होने वाली है. इस सीरीज में सभी की नजरें विराट कोहली और रोहित शर्मा पर होंगी.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 15 Oct 2025 09:52 PM (IST)
Preferred Sources

Rohit Sharma and Virat Kohli's Record Against Australia: भारतीय टीम शुभमन गिल की कप्तानी में 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी. इस सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा भी टीम का हिस्सा हैं, दोनों ही अनुभवी प्लेयर्स के लिए ये सीरीज काफी अहम होने वाली है. साल 2027 के वनडे वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए, सभी की नजरें विराट और रोहित के प्रदर्शन पर रहेंगी. वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों का अब तक बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है. जिसके बाद हम आपको दोनों के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे रिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं.

विराट और रोहित का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्रदर्शन

विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 54.46 की शानदार औसत से 2451 रन बनाए हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट ने अब तक 8 शतक और 15 अर्धशतक लगाए हैं.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा 46 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 57.30 की बेहतरीन औसत से 2407 रन बनाए हैं. रोहित अब तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 शतक और 9 अर्धशतक जड़ चुके हैं.

रोहित और विराट का ऑस्ट्रेलिया में आंकड़े 

रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में 30 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 53.12 की बेहतरीन औसत से 1328 रन बनाए हैं. ऑस्ट्रेलिया में रोहित ने अब तक 5 शतक और 4 अर्धशतक लगाए हैं.

ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली 29 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 51.03 की शानदार औसत से 1327 रन बनाए हैं. कोहली अब तक ऑस्ट्रेलिया में 5 शतक और 6 अर्धशतक जड़ चुके हैं.

विराट और रोहित का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सर्वाधिक स्कोर 

विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2019 में 95 गेंदों पर 123 रनों की शानदार पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 16 चौके और केवल एक छक्का लगाया था.

रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2013 में 158 गेंदों पर 209 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 12 चौके और 16 छक्के जड़े थे. वहीं रोहित ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोहरा शतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं.

Published at : 15 Oct 2025 09:52 PM (IST)
ODIs VIRAT KOHLI Rohit SHarma INDIA SHUBMAN GILL AUSTRALIA
