हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटFact Check: रोहित शर्मा से कप्तानी छिनी तो विराट कोहली ने खुलेआम लिए मजे, इंस्टा स्टोरी से मचा बवाल; जानें सच्चाई

Fact Check: रोहित शर्मा से कप्तानी छिनी तो विराट कोहली ने खुलेआम लिए मजे, इंस्टा स्टोरी से मचा बवाल; जानें सच्चाई

Virat Kohli Mocked Rohit Sharma: रोहित शर्मा की जगह भारत की वनडे टीम का कप्तान शुभमन गिल को बनाया गया है. इसे लेकर विराट कोहली से जुड़ा एक पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 04 Oct 2025 04:41 PM (IST)
Preferred Sources

Virat Kohli Instagram Post Fact Check: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की वनडे टीम का ऐलान हो गया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टीम में बहुत बड़ा बदलाव किया है. रोहित शर्मा की जगह भारत की वनडे टीम का कप्तान शुभमन गिल को बनाया गया है. इसे लेकर विराट कोहली के नाम से जोड़कर एक पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि विराट ने रोहित शर्मा से वनडे की कप्तानी छिनने के बाद ये पोस्ट किया है.

विराट कोहली का वायरल पोस्ट

रोहित शर्मा और विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में शामिल किया गया है, लेकिन भारत को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिताने वाले रोहित शर्मा से कप्तानी छिन गई है. इसे लेकर विराट कोहली से जुड़ा एक पोस्ट वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में बताया जा रहा है कि विराट कोहली ने भारतीय टीम के स्क्वाड के ऐलान के बाद इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की, जिसे लोग रोहित शर्मा से जोड़कर देख रहे हैं.

विराट कोहली की स्टोरी पर लिखा है- 'Karma'. इस पोस्ट में आगे लिखा है कि 'लाइफ एक बूमरैंग है, जो आप देते हैं वही आपको मिलता है'. बीसीसीआई ने विराट कोहली को कप्तानी से हटाने के बाद रोहित शर्मा को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया था. वहीं बीसीसीआई ने अब रोहित की जगह शुभमन गिल को कप्तान बनाया है.

क्या है वायरल पोस्ट की सच्चाई?

विराट कोहली की इंस्टाग्राम स्टोरी का ये फोटो फेक है. किसी यूजर ने AI की मदद से इस फोटो को विराट कोहली के नाम से शेयर किया है और बताया है कि विराट ने स्टोरी लगाने के 10 मिनट बाद डिलीट कर दी. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, विराट कोहली ने ये इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई ही नहीं है. ऐसा इस बात से देखा जा सकता है कि वायरल पोस्ट पर दिख रही विराट कोहली की प्रोफाइल पिक्चर और विराट के रियल इंस्टाग्राम अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर अलग-अलग हैं. इस बात से ये साबित हो जाता है कि विराट ने इस तरह की कोई भी स्टोरी इंस्टाग्राम पर शेयर नहीं की है. ये वायरल पोस्ट केवल झूठ फैलाने के लिए बनाई गई है.

Fact Check: रोहित शर्मा से कप्तानी छिनी तो विराट कोहली ने खुलेआम लिए मजे, इंस्टा स्टोरी से मचा बवाल; जानें सच्चाई

पाकिस्तान में ट्रॉफी चोर को इनाम! मोहसिन नकवी को मिलेगा गोल्ड मेडल, 'साहसिक कदम' बताकर की जा रही तारीफ

Published at : 04 Oct 2025 04:41 PM (IST)
Instagram VIRAT KOHLI Rohit SHarma
