हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटविराट OUT, टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड इलेवन में किंग कोहली को नहीं मिली जगह; इस दिग्गज ने विश्व क्रिकेट को किया हैरान

World Test Playing 11 All Time: दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर हाशिम आमला ने टेस्ट की सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग इलेवन चुनी है. उन्होंने सचिन तेंदुलकर को जगह दी है, लेकिन विराट कोहली को जगह नहीं दी है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 13 Oct 2025 03:22 PM (IST)
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर हाशिम आमला ने टेस्ट की सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग इलेवन (All Time Best Playing 11 in Test) चुनी है. भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तानों में से एक विराट कोहली को उन्होंने अपनी बेस्ट प्लेइंग इलेवन से बाहर रखा है. सिर्फ विराट ही नहीं बल्कि उन्होंने फैब-4 में आने वाले सभी 4 बल्लेबाज, यानी स्टीव स्मिथ, जो रूट और केन विलियमसन को भी इग्नोर किया है. आमला ने बतौर ओपनर ग्रीम स्मिथ और मैथ्यू हेडन को चुना है.

हाशिम आमला ने चुनी टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग 11

हाशिम आमला ने अपनी सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग 11 में बतौर ओपनर मैथ्यू हेडन और ग्रीम स्मिथ को जगह दी है. स्मिथ, दक्षिण अफ्रीका के सबसे सफल टेस्ट बल्लेबाज और सबसे सफल टेस्ट कप्तानों में से एक हैं. आमला ने नंबर-3 का जिम्मा 'द वॉल' कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ को दिया है. वहीं चौथा क्रम रिकी पोंटिंग को दिया है. पोंटिंग और द्रविड़ ने अपने-अपने टेस्ट करियर में क्रमशः 13378 रन और 13288 रन बनाए.

टेस्ट में 13289 रन के साथ 292 विकेट लेने वाले जैक्स कैलिस को आमला ने पांचवें क्रम पर रखा है, जो गेंदबाजी में भी योगदान देते थे. टेस्ट के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक ब्रायन लारा भी इस टीम में नहीं हैं, लेकिन हाशिम आमला ने सचिन तेंदुलकर को टीम में शामिल किया है, जो टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. तेंदुलकर ने अपने टेस्ट करियर में 15921 रन बनाए और 51 शतक भी जड़े.

हाशिम आमला की टेस्ट की सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग 11 में एबी डिविलियर्स विकेटकीपर होंगे. स्पिन गेंदबाजी का भार मुथैया मुरलीधरन और शेन वॉर्न निभाएंगे. वहीं तेज गेंदबाजों की लिस्ट में उन्होंने डेल स्टेन और ग्लेन मैकग्राथ को रखा है. मुरलीधरन ने टेस्ट में 800 विकेट लिए थे, जो आज भी सबसे ज्यादा हैं, दूसरी ओर वॉर्न ने 708 विकेट लिए थे.

हाशिम आमला की टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग 11: मैथ्यू हेडन, ग्रीम स्मिथ, राहुल द्रविड़, रिकी पोंटिंग, जैक्स कैलिस, सचिन तेंदुलकर, एबी डिविलियर्स, मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न, डेल स्टेन, ग्लेन मैकग्राथ

India Test Record: टीम इंडिया ने जब एक ही पारी में बनाए 700 से अधिक रन, टेस्ट में टॉप 5 सबसे बड़े स्कोर क्या, जानिए

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 13 Oct 2025 03:22 PM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar AB De Villiers Hashim Amla
