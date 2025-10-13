India Test Record: भारतीय टेस्ट टीम ने क्रिकेट इतिहास में कई बार ऐसा प्रदर्शन किया है, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया. लंबे फॉर्मेट में धैर्य, तकनीक और टीमवर्क की परीक्षा होती है और इन मौकों पर टीम इंडिया ने साबित किया कि वो किसी भी स्थिति में बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है. आइए जानते हैं भारत की टेस्ट इतिहास की टॉप-5 सबसे बड़ी पारियों के बारे में, जो अब तक के रिकॉर्ड बुक्स में दर्ज हैं.

भारत बनाम इंग्लैंड - चेन्नई, 2016

भारत का टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर 2016 में इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में आया. भारत ने 759/7 पर पारी घोषित की और मुकाबला एकतरफा जीत लिया. इस मैच में करुण नायर ने शानदार 303 नॉटआउट ठोका था और वो भारत की ओर से तिहरा शतक लगाने वाले सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बने थे. यह मैच भारत ने शानदार अंतर से जीता और सीरीज पर कब्जा जमाया था.

भारत बनाम श्रीलंका - मुंबई (ब्रेबोर्न स्टेडियम), 2009

2009 में मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेले गए टेस्ट में भारत ने दूसरी बार 726/9 के बड़े स्कोर पर पारी घोषित कर दी थी. वीरेंद्र सहवाग ने उस मैच में 293 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी. यह मैच भारत ने बड़ी आसानी से जीत लिया और यह पारी भारतीय बल्लेबाजी आक्रामकता की मिसाल बन गई थी.

भारत बनाम श्रीलंका - कोलंबो, 2010

एक साल बाद यानी 2010 में कोलंबो में टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ 707 रन बनाए थे. इस बार मैच ड्रॉ रहा था, लेकिन सचिन तेंदुलकर (203), वीरेंद्र सहवाग (109) और सुरेश रैना (120) की पारियां यादगार साबित हुई थी. इस मैच में दोनों देशों के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया - सिडनी, 2004

सिडनी में 2004 के टेस्ट में भारत ने 705/7 के बड़े स्कोर पर पारी घोषित की थी. सचिन तेंदुलकर (नाबाद 241) और वीवीएस लक्ष्मण (178) की शानदार पारियों ने भारत को यह स्कोर तक पहुंचाया था. हालांकि इतने रनों के बाद भी यह मैच ड्रॉ रहा, लेकिन यह मुकाबला भारतीय बल्लेबाजी की गहराई का सबूत बना.

भारत बनाम बांग्लादेश - हैदराबाद, 2017

हैदराबाद टेस्ट में भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 687/6 के मजबूत स्कोर पर पारी घोषित कर दी थी. इस मैच में कप्तान विराट कोहली ने शानदार 204 रन बनाए थे. भारत ने यह मुकाबला एक पारी और 208 रनों से जीतकर अपनी ताकत का परिचय दिया था.