हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'आप तभी फेल होते हो जब...', ODI से रिटायरमेंट की खबरों के बीच विराट कोहली ने किया क्रिप्टिक पोस्ट, हुआ वायरल

Virat Kohli Cryptic Post: विराट कोहली अभी पर्थ में हैं, जहां 19 अक्टूबर को भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे खेला जाएगा. पर्थ पहुंचकर कोहली ने ऐसा पोस्ट किया, जिसने सनसनी मचा दी.

By : शिवम | Updated at : 16 Oct 2025 01:43 PM (IST)
विराट कोहली अभी पर्थ में हैं, जहां भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे खेला जाएगा. ऐसी अफवाहें हैं कि ये कोहली इस सीरीज के बाद वनडे से भी रिटायरमेंट ले लेंगे. इस बीच कोहली ने खुद सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट किया, जो तेजी से वायरल हो रहा है. जानकार इसे वर्ल्ड कप 2027 से जोड़कर देख रहे हैं.

पर्थ पहुंचकर विराट कोहली ने 'एक्स' (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, ‘The only time you truly fail, is when you decide to give up.’ इसका हिंदी में मतलब बताएं तो ये हैं, 'आप वास्तव में तभी असफल होते हैं, जब आप हार मानने का निर्णय ले लेते हैं.'

विराट कोहली के इस पोस्ट के मायने

इससे पहले विराट कोहली ने एक विज्ञापन का वीडियो शेयर किया था, जिसे रिपोस्ट करते हुए विराट ने ये बातें लिखी. फैंस मान रहे हैं कि विराट ने 2027 वर्ल्ड कप के लिए ताल ठोक दी है. माना जा रहा है कि इस पोस्ट से कोहली अपने इरादे जाहिर करना चाह रहे हैं कि अभी उनके अंदर काफी क्रिकेट बची हुई है. वह भारत के लिए और मैच खेलना चाहते हैं. 

बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल विराट कोहली का आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच था, इसके बाद वह पहली बार 19 अक्टूबर को खेलते हुए नजर आएंगे. विराट ने पिछले साल टी20 से रिटायरमेंट लेने के बाद इस साल टेस्ट को भी अलविदा कह दिया. विराट ने चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप चरण में पाकिस्तान के खिलाफ शतक जड़ा था, उन्होंने सेमीफाइनल में 84 रनों की पारी खेलकर भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

गौतम गंभीर ने दिया था ये जवाब

ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले गौतम गंभीर ने दिल्ली में विराट और रोहित के भविष्य से जुड़े सवाल पर कहा था कि "हमें वर्तमान में रहना होगा, उम्मीद करते हैं कि दोनों का ऑस्ट्रेलिया दौरा सफल रहेगा. इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों शानदार खिलाड़ी हैं, देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनका प्रदर्शन कैसा रहता है."

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 16 Oct 2025 01:43 PM (IST)
Virat Kohli News India Vs Australia ODI VIRAT KOHLI IND Vs AUS ODI Virat Kohli Retirement
