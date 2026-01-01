भारतीय क्रिकेट के सितारों ने नए साल 2026 का स्वागत अपने-अपने अंदाज में किया. इस मौके पर विराट कोहली और कुलदीप यादव सोशल मीडिया पर खास वजह से चर्चा में रहे. दोनों खिलाड़ियों ने अपने पार्टनर के साथ तस्वीरें शेयर कर फैंस को नए साल की झलक दिखाई, जो देखते ही देखते वायरल हो गईं.

विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा के साथ शेयर की खास तस्वीर

टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने नए साल के मौके पर अपनी पत्नी और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के साथ एक प्यारी सी तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की. इस फोटो में दोनों के चेहरे पर हल्की-फुल्की फेस पेंटिंग नजर आई. विराट के चेहरे पर स्पाइडरमैन की डिजाइन बनी थी, जबकि अनुष्का के चेहरे पर तितली (बटरफ्लाई) की पेंटिंग दिखाई दी.

विराट ने इस तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा, “Stepping into 2026 with the light of my life”, यानी “अपनी जिंदगी की रोशनी के साथ 2026 में कदम रख रहा हूं.” यह पोस्ट कुछ ही समय में वायरल हो गई और लाखों लाइक्स व कमेंट्स मिले. फैंस के साथ-साथ कई सेलेब्रिटीज ने भी इस पोस्ट पर प्यार लुटाया. विराट और अनुष्का की जोड़ी एक बार फिर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आ गई.

कुलदीप यादव ने भी किया खास पोस्ट

भारतीय टीम के चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने भी नए साल के मौके पर अपनी मंगेतर वंशिका के साथ तस्वीर शेयर की. उन्होंने फोटो के नीचे कैप्शन में लिखा, "आपके साथ 2026." कुलदीप यादव ने जून 2025 में अपनी बचपन की दोस्त वंशिका से सगाई की थी. काफी समय से चर्चा थी कि दोनों नवंबर 2025 में शादी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. अब माना जा रहा है कि नए साल 2026 में कुलदीप अपने फैंस को शादी की खुशखबरी दे सकते हैं.

कौन हैं कुलदीप यादव की होने वाली पत्नी वंशिका

कुलदीप यादव की मंगेतर वंशिका कानपुर के श्याम नगर में रहती हैं. वह फिलहाल भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में अधिकारी है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, स्कूल से पढ़ाई खत्म करने बाद वंशिका ने आगे की पढ़ाई ऑस्ट्रेलिया में की है. भारत लौटने के बाद उन्होंने एलआईसी में काम करना शुरु कर दिया. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि वह किसी मल्टीनेशनल कंपनी से भी जुड़ी रही हैं.