Vijay Hazare Trophy: मुंबई-उत्तराखंड मुकाबले में रोहित शर्मा का फ्लॉप शो, गोल्डन डक पर आउट हुए हिटमैन
विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई को बड़ा झटका लगा, जब रोहित शर्मा उत्तराखंड के खिलाफ पहली ही गेंद पर आउट हो गए. जयपुर में खेले जा रहे मुकाबले में रोहित का गोल्डन डक हजारों फैंस के लिए निराशाजनक रहा,
Mumbai vs Uttarakhand: विजय हजारे ट्रॉफी 2025–26 में मुंबई को उस वक्त बड़ा झटका लगा, जब टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा पहली ही गेंद पर शून्य पर आउट हो गए. उत्तराखंड के खिलाफ खेले जा रहे इस मुकाबले में रोहित का गोल्डन डक पर पवेलियन लौटना सभी के लिए चौंकाने वाला रहा. यह मैच सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में खेला जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में फैंस रोहित को बल्लेबाजी करते देखने पहुंचे थे.
रोहित शर्मा गोल्डन डक पर हुए आउट
पहले राउंड में सिक्किम के खिलाफ 155 रनों की धमाकेदार पारी खेलने वाले रोहित से एक बार फिर बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल उलट रही. पारी की पहली ही ओवर की आखिरी गेंद पर दाएं हाथ के मध्यम गति के गेंदबाज बोरा ने रोहित को फंसाया. रोहित ने गेंद को फाइन लेग की दिशा में खेला, जहां जगमोहन नागरकोटी ने एक बेहतरीन कैच पकड़ा. हालांकि नागरकोटी से गेंद पहले छूट गई, लेकिन उन्होंने दूसरे प्रयास में अपना कैच पूरा कर लिया.
रोहित के आउट होते ही स्टेडियम में मौजूद फैंस मायूस नजर आए. घरेलू क्रिकेट में रोहित की वापसी को लेकर जो उत्साह था, उसे यह झटका किसी को भी रास नहीं आया.
युवा बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी
रोहित के जल्दी आउट होने के बाद मुंबई की पारी को संभालने की जिम्मेदारी युवा बल्लेबाजों पर आ गई है. अंगकृष रघुवंशी और मुशीर खान क्रीज पर टिके हुए हैं और पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. टीम की कमान इस मैच में शार्दुल ठाकुर के हाथों में है, जबकि सरफराज खान अभी बल्लेबाजी के लिए आना बाकी हैं.
मुंबई के लिए यह मुकाबला काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि टीम मजबूत शुरुआत के इरादे से उतरी थी. रोहित का जल्दी आउट होना न सिर्फ रणनीति पर असर डालता है, बल्कि टीम के मनोबल के लिए भी चुनौती बन सकता है. वहीं उत्तराखंड की टीम ने शुरुआती सफलता हासिल कर मैच में दबाव बनाने की कोशिश की है.
