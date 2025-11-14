हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटRising Star Asia Cup 2025: वैभव सूर्यवंशी आज यूएई के खिलाफ मचाएंगे तहलका, 16 को पाकिस्तान से हाईवोल्टेज मुकाबला

Rising Star Asia Cup 2025: वैभव सूर्यवंशी आज यूएई के खिलाफ मचाएंगे तहलका, 16 को पाकिस्तान से हाईवोल्टेज मुकाबला

राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 में आज इंडिया A टीम अपना पहला मैच यूएई के खिलाफ खेलेगी, जहां 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम के लिए ओपनिंग करते दिखेंगे. पाकिस्तान से मुकाबला 16 नवंबर को होगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 14 Nov 2025 10:27 AM (IST)
Preferred Sources

Rising Star Asia Cup 2025: दोहा में आज से राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 का आगाज होने जा रहा है. भारतीय क्रिकेट फैंस की निगाहें टिकी हैं सिर्फ एक नाम पर, वैभव सूर्यवंशी. महज 14 साल की उम्र में आईपीएल में धमाका कर चुके वैभव पहली बार इंडिया A टीम की ओर से उतरने जा रहे हैं. यूएई के खिलाफ आज होने वाले मुकाबले में वैभव ओपनिंग करते नजर आएंगे. इसी मैच से उनके अंतरराष्ट्रीय स्तर के सफर की शुरुआत भी मानी जा रही है.

इंडिया A की कमान संभाल रहे हैं आईपीएल स्टार जितेश शर्मा, जबकि वैभव को टीम में शामिल होना उनके शानदार फॉर्म का बड़ा सबूत है. टूर्नामेंट 14 से 23 नवंबर तक दोहा में खेला जाएगा, जिसमें कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं. इस बार पहला मौका है जब ‘इमर्जिंग टीम्स एशिया कप’ को नए नाम, राइजिंग स्टार्स एशिया कप के तहत T20 फॉर्मेट में आयोजित किया जा रहा है.

पाकिस्तान से 16 नवंबर को टक्कर

भारत को ग्रुप बी में जगह मिली है. इस ग्रुप में पाकिस्तान शाहीन (पाकिस्तान A), यूएई और ओमान की टीमें शामिल हैं. तीनों टीमों से भिड़ने के बाद ग्रुप की टॉप दो टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी. सभी की नजरें होंगे 16 नवंबर पर जब भारत और पाकिस्तान के युवा खिलाड़ी आमने-सामने होंगे. वैभव के लिए यह मुकाबला करियर का सबसे बड़ा टेस्ट माना जा रहा है.

वैभव का हालिया फॉर्म

वैभव सूर्यवंशी इस साल क्रिकेट में लगभग हर मंच पर चमके हैं. राजस्थान रॉयल्स की ओर से आईपीएल डेब्यू के दौरान उन्होंने सबसे कम उम्र में शतक जड़कर इतिहास बना दिया था. गुजरात टाइटंस के खिलाफ सिर्फ 35 गेंदों में सेंचुरी बनाना उन्हें IPL के सबसे तेज भारतीय शतकों की लिस्ट में सबसे ऊपर ले गया.

आईपीएल के बाद भी यह कम उम्र का बल्लेबाज लगातार रन बरसाता रहा है. अंडर-19 वनडे में सबसे तेज व सबसे कम उम्र के शतक का रिकॉर्ड भी वैभव ने अपने नाम कर लिया था. उसी प्रदर्शन का इनाम है की उनका इंडिया A टीम में पहली बार चयन किया गया है.

भारत में मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 के सभी मुकाबले भारत में Sony Sports Ten 1, Ten 1 HD पर लाइव दिखाए जाएंगे. लाइव स्ट्रीमिंग इसके अलावा SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी. क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण Sony Sports 3 और Sony Sports 4 पर होगा.

इंडिया A की पूरी टीम

जितेश शर्मा (कप्तान/विकेटकीपर), नमन धीर (उपकप्तान), प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, नेहल वढेरा, सूर्यांश शेडगे, रमनदीप सिंह, हर्ष दुबे, आशुतोष शर्मा, यश ठाकुर, गुरजापनीत सिंह, विजय कुमार वैश्य, युद्धवीर सिंह चरक, अभिषेक पोरेल, सुयश शर्मा. 

स्टैंडबाय प्लेयर्स: गुरनूर सिंह बराड़, कुमार कुशाग्र, तनुश कोटियन, समीर रिजवी, शेख रशीद. 

Published at : 14 Nov 2025 10:27 AM (IST)
Tags :
IND Vs UAE Vaibhav Suryavanshi Rising Star Asia Cup 2025
