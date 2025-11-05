नौ चौके और फिर 6,6,6,6, वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से मचाया तूफान, सिर्फ 67 गेंद में बना दिए इतने रन
वैभव सूर्यवंशी ने बिहार के लिए मेघालय के खिलाफ ड्रॉ हुए रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप मैच में 67 गेंद में 93 रन की पारी खेली. सूर्यवंशी ने अपनी आक्रामक पारी में नौ चौके और चार छक्के मारे. बिहार ने चार विकेट पर 156 रन बनाए. इससे पहले मेघालय ने अपनी पहली पारी सात विकेट पर 408 रन बनाकर घोषित की थी.
सूर्यवंशी ने अर्णव किशोर के रूप में शुरुआती झटके के बाद मंगल महरौर (25) के साथ दूसरे विकेट के लिए 92 रन और बिपिन सौरभ (15) के साथ तीसरे विकेट के लिए 41 रन की तेज साझेदारी की.
आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक जड़ चर्चा में आए थे
14 साल के वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट जगत में अपनी खास पहचान बना चुके हैं. बिहार से आने वाले 14 वर्षीय इस क्रिकेटर ने 2025 में आईपीएल डेब्यू किया, राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए उन्होंने आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक जड़ा. इसके बाद उन्होंने अंडर-19 टीम के साथ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शानदार प्रदर्शन किया. फिर उन्हें रणजी ट्रॉफी में बिहार टीम का उपकप्तान बनाया गया.
चुनाव आयोग ने 'फ्यूचर वोटर आइकॉन' बनाया
वैभव सूर्यवंशी को बिहार चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी गई हैं. चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले लोगों, खासकर युवाओं को जागरूक करने के लिए बड़ा कदम उठाया.
14 साल के वैभव सूर्यवंशी को चुनाव आयोग ने 'फ्यूचर वोटर आइकॉन' बनाया है. इसको लेकर चुनाव आयोग के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से सूर्यवंशी का एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें उन्होंने लोगों से वोट करने की अपील की.
