इंडिया के लिए वैभव सूर्यवंशी करेंगे टी20 डेब्यू, इस दिन खेलेंगे पहला मैच

Vaibhav Suryavanshi T20 Debut: वैभव सूर्यवंशी ने पहली बार बिहार की तरफ से खेलते हुए टी20 में डेब्यू किया था. उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में राजस्थान के खिलाफ अपना पहला मैच खेला, जिसमें 13 रन बनाए थे. उसके बाद उन्होंने IPL 2025 में लखनऊ सुपर जाइंट्स के खिलाफ डेब्यू किया था. जिसमें उन्होंने 20 गेंदों में 34 रन बनाए थे. अब वो नीली जर्सी में डेब्यू करते दिखेंगे. वैभव सूर्यवंशी पहली बार भारत की किसी टीम के लिए टी20 खेलते नजर आएंगे. राइजिंग स्टार्स एशिया कप में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू देखने को मिल सकता है.

राइजिंग स्टार्स एशिया कप में डेब्यू

राइजिंग स्टार्स एशिया कप 14 नवंबर से शुरू हो रहा है. इस टूर्नामेंट के लिए इंडिया ए की टीम में वैभव सूर्यवंशी को भी जगह मिली है. यह पहला मौका होगा जब वैभव नीली जर्सी में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. उनकी स्किल्स और प्रदर्शन को देखते हुए, टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं को उनसे काफी उम्मीदें हैं.

वैभव नीली जर्सी में इस दिन खेलेंगे पहला मैच

नीली जर्सी में वैभव सूर्यवंशी का टी20 डेब्यू राइजिंग स्टार्स एशिया कप के पहले मुकाबले में ही दिख सकता है. क्योंकि इस टूर्नामेंट का पहला मैच भारत और यूएई के बीच खेला जाएगा. यानी वैभव 14 नवंबर को ही अपना पहला मैच नीली जर्सी में खेल सकते हैं. सूर्यवंशी ने इससे पहले भारत की अंडर 19 टीम के लिए वनडे मुकाबले खेले हैं. लेकिन कभी भी T20 नहीं खेला. ऐसे में ये पहली ही बार होगा जब वैभव भारत के लिए नीली जर्सी में खेलते दिखेंगे.

वैभव सूर्यवंशी का टी20 करियर

वैभव सूर्यवंशी ने अब तक कुल 8 टी20 मुकाबले खेले हैं. जिसमें उन्होंने 207.03 की शानदार स्ट्राइक रेट से 265 रन बनाए और उनके नाम 1 शतक और 1 अर्धशतक भी शामिल है. वैभव ने बिहार के लिए टी20 डेब्यू पर केवल 13 रन बना पाए थे. वहीं आईपीएल डेब्यू पर 34 रन बनाए थे. अब ये देखना है कि वैभव इंडिया ए के लिए डेब्यू करते समय कितना बड़ा स्कोर कर पाते हैं.