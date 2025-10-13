ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले 14 साल के वैभव सूर्यवंशी को मिली उपकप्तानी, बन गया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

14 साल के वैभव सूर्यवंशी पिछले दो साल से क्रिकेट जगत में छाए हुए हैं. उन्हें रणजी ट्रॉफी 2025-26 के पहले 2 मैचों के लिए बिहार की सीनियर टीम का उपकप्तान बनाया गया है, वहीं टीम का कप्तान साकिबुल गनी को बनाया गया है. रणजी ट्रॉफी इतिहास में सूर्यवंशी उपकप्तान बनने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं. बिहार को रणजी ट्रॉफी में अपना पहला मैच 15 अक्टूबर से अरुणाचल प्रदेश के साथ खेलना है. उसके बाद 25 अक्टूबर से उसे मणिपुर के साथ मैच खेलना है.

भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलियाई टूर से ठीक पहले बिहार ने अपने स्क्वाड की घोषणा करते हुए वैभवसूर्यवंशी को उपकप्तानी सौंपी. सूर्यवंशी हाल ही में इंडिया अंडर-19 टीम के लिए ऑस्ट्रेलियाई टूर पर बेहतरीन प्रदर्शन करके आ रहे हैं. उन्होंने ब्रिसबेन में खेले गए टेस्ट मैच में 78 गेंदों में शतक ठोका था. बताया जा रहा है कि वैभव को यह प्रमोशन उनके टैलेंट और अनुभव के साथ-साथ हालिया प्रदर्शन के लिए भी मिला है. वो ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे.

वैभव सूर्यवंशी ने 2024 में बिहार के लिए रणजी ट्रॉफी मैच खेलते हुए अपना फर्स्ट-क्लास डेब्यू किया था. उन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में फर्स्ट-क्लास डेब्यू कर लिया था और बिहार टीम के सेलेक्टर्स ने उनमें लीडरशिप को भांपते हुए उन्हें उपकप्तानी का भार सौंपा है. हालांकि फर्स्ट-क्लास करियर की पहली 10 पारियों में वो केवल 100 रन बना सके हैं.

खासतौर पर व्हाइट बॉल मैचों में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला लगातार आग उगलता रहा है. अभी कुछ महीने पहले ही IPL 2025 में वो मेंस टी20 क्रिकेट इतिहास के सबसे युवा शतकवीर बने थे. उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए सिर्फ 38 गेंद में शतक ठोका था. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंडर-19 वनडे सीरीज में वैभव ने 3 पारियों में 41 से अधिक के औसत से रन बनाए.

इसी साल उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अंडर-19 वनडे सीरीज की 5 पारियों में उन्होंने 71 की बेहतरीन औसत से 355 रन बनाए. इनमें एक शतक और एक अर्धशतक भी शामिल रहा. वहीं IPL 2025 में सात मैच खेलकर उन्होंने एक शतक और एक हाफ-सेंचुरी समेत 252 रन बनाए थे. मगर वो सबसे ज्यादा अपने 206 के स्ट्राइक रेट के कारण चर्चा में आए थे.

बिहार का स्क्वाड: साकिबुल गनी (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी (उप-कप्तान), पीयूष कुमार सिंह, भाष्कर दुबे, अर्नव किशोर, आयुष लोहारूका, बिपिन सौरभ, आमोद यादव, नवाज खान, साकिब हुसैन, राघवेंद्र प्रताप सिंह, सचिन कुमार सिंह, हिमांशु सिंह, खालिद आलम, सचिन कुमार.

यह भी पढ़ें:

विराट OUT, टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड इलेवन में किंग कोहली को नहीं मिली जगह; इस दिग्गज ने विश्व क्रिकेट को किया हैरान