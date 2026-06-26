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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND Vs IRE: पहले टी20 में इतिहास रच सकते हैं वैभव सूर्यवंशी, डेब्यू करते ही बना सकते हैं ये 6 बड़े रिकॉर्ड

IND Vs IRE: पहले टी20 में इतिहास रच सकते हैं वैभव सूर्यवंशी, डेब्यू करते ही बना सकते हैं ये 6 बड़े रिकॉर्ड

Vaibhav Sooryavanshi: भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अगर आयरलैंड के खिलाफ बेलफास्ट में अपने पहले टी20 में डेब्यू करते हैं तो वे महान क्रिकेटरों के रिकार्ड को भी तोड़ सकते हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 26 Jun 2026 08:21 AM (IST)
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भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अगर शुक्रवार को बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में डेब्यू करते हैं, तो उनके पास कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करने का सुनहरा मौका होगा. सिर्फ 15 साल की उम्र में टीम इंडिया तक पहुंचे वैभव ऐसे कई कीर्तिमान बना सकते हैं, जिन्हें भारत के दिग्गज बल्लेबाज भी हासिल नहीं कर पाए थे.

1. भारत के लिए सबसे कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय डेब्यू

अगर वैभव को पहले टी20 में मौका मिलता है तो वह सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे. सचिन ने 16 साल और 205 दिन की उम्र में भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था, जबकि वैभव अभी 15 साल के हैं.

2. भारत के लिए सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी (पुरुष और महिला)

यह रिकॉर्ड फिलहाल शेफाली वर्मा के नाम दर्ज है, जिन्होंने 15 साल की उम्र में भारत के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था. वैभव डेब्यू करते ही उनसे भी कम उम्र में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं.

3. भारत के सबसे युवा टी20 इंटरनेशनल डेब्यूटेंट

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम उम्र में डेब्यू करने का रिकॉर्ड अभी वॉशिंगटन सुंदर के नाम है. उन्होंने 18 साल और 80 दिन की उम्र में पहला टी20 इंटरनेशनल खेला था. वैभव यह रिकॉर्ड भी अपने नाम कर सकते हैं.

4. भारत के सबसे युवा टी20I अर्धशतकवीर

अगर वैभव अपने डेब्यू मैच में ही अर्धशतक जड़ देते हैं, तो वह रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ देंगे. रोहित ने 20 साल और 143 दिन की उम्र में अपना पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक लगाया था.

5. भारत के सबसे युवा टी20I शतकवीर

यदि वैभव डेब्यू मुकाबले में शतक लगाने में सफल रहते हैं, तो वह यशस्वी जायसवाल का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ देंगे. यशस्वी ने 21 साल और 279 दिन की उम्र में अपना पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक बनाया था.

6. दुनिया के सबसे कम उम्र के टी20 अंतरराष्ट्रीय शतकवीर

वैभव के पास विश्व रिकॉर्ड बनाने का भी मौका होगा. अगर वह आयरलैंड के खिलाफ शतक जड़ते हैं, तो कुशल मल्ला का रिकॉर्ड टूट जाएगा. नेपाल के इस बल्लेबाज ने 19 साल और 206 दिन की उम्र में टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाया था.

यह भी पढ़ें- Women’s T20 World Cup: चार गेंदों में तीन कैच ड्रॉप, पावरप्ले में टीम इंडिया के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड, किसने छोड़ा कैच जानिए

15 साल के वैभव सूर्यवंशी के पास अपने पहले ही अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में इतिहास रचने का मौका है. अगर उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह मिलती है और बल्ला चलता है, तो वह एक साथ कई ऐसे रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं, जिन्हें आज तक सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज भी अपने करियर में हासिल नहीं कर सके.

यह भी पढ़ें- वैभव सूर्यवंशी की कुंडली का वो सच, जो 2027 में हिला देगा क्रिकेट करियर!

Published at : 26 Jun 2026 08:21 AM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar T20 World Cup Vaibhav Sooryavanshi
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