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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमैच देखने आए एमएस धोनी ने कान में क्यों लगा रखा था खास डिवाइस? जवाब उड़ा देगा आपके होश

मैच देखने आए एमएस धोनी ने कान में क्यों लगा रखा था खास डिवाइस? जवाब उड़ा देगा आपके होश

MS Dhoni Radio Earwig device: बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारत और इंग्लैंड के पहले वनडे के दौरान एमएस धोनी कान में एक डिवाइस लगाए हुए नजर आए थे. तो आइए जानते हैं कि माही ने किस डिवाइस का इस्तेमाल किया.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 15 Jul 2026 07:27 PM (IST)
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MS Dhoni Radio Earwig device at Edgbaston: एमएस धोनी (MS Dhoni) पत्नी साक्षी के साथ बीते मंगलवार (14 जुलाई) भारत और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेला गया पहला वनडे देखने के लिए पहुंचे थे. मैच के दौरान फैंस की नजर धोनी के कान पर गई. वह कान में एक डिवाइस लगाकर स्टैंड्स में बैठे हुए थे. फैंस जानना चाह रहे हैं कि आखिर धोनी ने किस तरह का डिवाइस लगा रहा था और वह क्या काम करता है.

यह एक ऐसा डिवाइस था, जो भारत में खेले जाने वाले मैचों के दौरान किसी को पहने हुए नहीं देखा जाता है. ऐसे में भारतीय फैंस के अंदर इसके बारे में जानने के लिए उत्सुकता और बढ़ गई.

धोनी ने कान में कौन सा डिवाइस लगाया?

बता दें कि धोनी के जरिए कान में लगाए गए डिवाइस को मिनिट्यूर रेडियो सेट (Miniature Radio Set) या फिर रेडियो इयरविग (Radio Earwig) कहा जाता है, जिसके जरिए स्टेडियम में बैठे दर्शक कॉमेंट्री सुन सकते हैं. इसकी रेंज स्टेडियम या खेल के मैदान तक ही सीमित होती है. इस डिवाइस को क्रिकेट के अलावा भी बाकी खेलों में भी कॉमेंट्री सुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. 

डिवाइस का बैट्री बैकअप करीब 20 घंटे का होता है. इसकी कीमत 20 पाउंड यानी करीब 2500 भारतीय रुपये होती है. डिवाइस को रेंट पर लेकर भी दर्शक इस्तेमाल में ले सकते हैं. 

गुरुवार को होगा दूसरा मैच?

भारत और इंग्लैंड के बीच जारी वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 16 जुलाई (गुरुवार) को खेला जाएगा. भारतीय समय के अनुसार मैच की शुरुआत शाम में 5:30 बजे से होगी. यह मुकाबला कार्डिफ के सोफिया गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा. मुकाबला जीतकर टीम इंडिया सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल करना चाहेगी. दूसरी तरफ मेजबान इंग्लैंड जीत हासिल करके सीरीज को बरकरार रखना चाहेगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि दूसरे वनडे में कौन सी टीम बाजी मारती है.

 

यह भी पढ़ें: Tom Cruise से IShowSpeed तक, FIFA वर्ल्ड कप की क्लोजिंग सेरेमनी में दिखेगा इन ग्लोबल स्टार्स का जलवा

Published at : 15 Jul 2026 07:27 PM (IST)
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MS DHONI Miniature Radio Radio Earwig
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