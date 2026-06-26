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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सWomen’s T20 World Cup: चार गेंदों में तीन कैच ड्रॉप, पावरप्ले में टीम इंडिया के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड, किसने छोड़ा कैच जानिए

Women’s T20 World Cup: चार गेंदों में तीन कैच ड्रॉप, पावरप्ले में टीम इंडिया के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड, किसने छोड़ा कैच जानिए

महिला टी20 विश्व कप में भारतीय महिला टीम का फिल्डिंग में प्रदर्शन बेहद खराब रहा है. भारत अब पवरपले में कैच छोड़ने वाली टीमों के लिस्ट में दूसरे नंबर पर शामिल हो गई है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 26 Jun 2026 07:10 AM (IST)
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महिला टी20 विश्व कप 2026 में भारतीय महिला टीम की खराब फील्डिंग लगातार चिंता का विषय बनी हुई है. बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में भी भारतीय खिलाड़ियों ने आसान कैच छोड़कर विपक्षी बल्लेबाजों को कई जीवनदान दिए. मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेले जा रहे इस मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, लेकिन भारतीय फील्डर्स ने पावरप्ले के छह ओवरों में ही चार कैच टपका दिए. इनमें से तीन कैच सिर्फ चार गेंदों के भीतर छूटे. भारतीय टीम की पहली बड़ी चूक तीसरे ओवर में देखने को मिली. श्री चरणी की गेंद पर जुवैरिया फिरदौस ने हवा में शॉट खेला, लेकिन विकेटकीपर यास्तिका भाटिया आसान कैच नहीं पकड़ सकीं. इसके बाद चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर राधा यादव भी जुवैरिया का कैच लपकने में नाकाम रहीं और गेंद हाथों से निकलकर चौके के लिए चली गई.

नंदनी शर्मा ने लगातार दो गेंदों पर छोड़े कैच

पांचवें ओवर में भारतीय टीम की फील्डिंग और भी खराब नजर आई. श्री चरणी की गेंद पर दूसरी गेंद पर सोभना मोस्तरी का कैच कवर पर खड़ी नंदनी शर्मा ने छोड़ दिया. इसके तुरंत बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने उनकी फील्डिंग पोजिशन बदली, लेकिन अगली ही गेंद पर शॉर्ट थर्ड मैन पर आए आसान कैच को भी नंदनी पकड़ नहीं सकीं. इस तरह भारतीय टीम ने चार गेंदों के भीतर तीन कैच गंवा दिए.

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टीम इंडिया के नाम दर्ज हुआ अनचाहा रिकॉर्ड

महिला टी20 विश्व कप 2026 में यह दूसरा मौका है, जब पावरप्ले के दौरान किसी टीम ने तीन या उससे ज्यादा कैच छोड़े हैं और दोनों बार यह रिकॉर्ड भारतीय टीम के नाम दर्ज हुआ है. इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में भी भारत ने शुरुआती छह ओवरों में तीन कैच टपकाए थे. वहीं महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में पावरप्ले में चार कैच छोड़ने वाली भारत सिर्फ दूसरी टीम बनी है. इससे पहले अप्रैल 2026 में बांग्लादेश ने श्रीलंका के खिलाफ पावरप्ले में चार कैच छोड़े थे.

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Published at : 26 Jun 2026 07:10 AM (IST)
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