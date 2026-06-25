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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवैभव सूर्यवंशी की कुंडली का वो सच, जो 2027 में हिला देगा क्रिकेट करियर!

वैभव सूर्यवंशी की कुंडली का वो सच, जो 2027 में हिला देगा क्रिकेट करियर!

Vaibhav Suryavanshi Kundli: 15 साल के क्रिकेट स्टार वैभव सूर्यवंशी के लिए 2027 क्यों माना जा रहा है खास? जानिए उनकी कुंडली, ग्रहों के संकेत और क्रिकेट करियर का विस्तृत विश्लेषण.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 25 Jun 2026 05:16 PM (IST)
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Vaibhav Suryavanshi: 15 साल की उम्र में जहां अधिकांश खिलाड़ी स्कूल या क्लब स्तर पर अपनी तकनीक सुधार रहे होते हैं, बिहार के समस्तीपुर से निकले वैभव सूर्यवंशी ने सीधे भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े मंचों पर अपनी दस्तक दे दी है.

रणजी ट्रॉफी में सबसे कम उम्र का डेब्यू हो या ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ महज 58 गेंदों में जड़ा ऐतिहासिक शतक, वैभव ने यह साबित किया है कि उनका हुनर सिर्फ एक सोशल मीडिया हाइप नहीं है.

वैभव सूर्यवंशी की कुंडली का वो सच, जो 2027 में हिला देगा क्रिकेट करियर!

15 की उम्र में करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट!

आईपीएल नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने उन पर 1.10 करोड़ का बड़ा दांव लगाया. आधुनिक क्रिकेट में चयन केवल वर्तमान प्रदर्शन पर नहीं, बल्कि 'सीलिंग' यानी खिलाड़ी भविष्य में कितना विकसित हो सकता है, इस पर भी किया जाता है. वैभव की उम्र, तकनीक और आक्रामक बल्लेबाजी इसी वजह से उन्हें लंबी रेस का घोड़ा बनाती है.

वर्तमान में वैभव अपनी उम्र के कारण एक बेहद अनोखी स्थिति का सामना भी कर रहे हैं. इंग्लैंड और यूके के दौरों पर उन्हें आईसीसी के विशेष 'सेफगार्डिंग' (सुरक्षा) नियमों के तहत वयस्क खिलाड़ियों से अलग चेंजिंग रूम दिए जाने के प्रावधान हैं, क्योंकि नियमानुसार 16 साल से कम उम्र के खिलाड़ी सीनियर स्तर पर वयस्कों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा नहीं कर सकते.

वैभव की शुरुआती सफलता देखकर फैंस जानना चाहते हैं कि क्या उनकी यह कामयाबी आने वाले दशक तक टिकेगी? यहीं से कहानी में ज्योतिषीय विश्लेषण की एंट्री होती है, जिसका सटीक विवरण वैभव सूर्यवंशी की कुंडली में मिलता है.

यह भी पढ़ें- Vaibhav Suryavanshi की कुंडली से निकली ABP Live की भविष्यवाणी हुई सच!

सितारों का इशारा या पीआर हाइप?

मिथुन लग्न की इस कुंडली में करियर के मुख्य कारक ग्रह सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भाग्य भाव में स्थित है, जो बहुत कम उम्र में किसी भी जातक को बड़े मंचों से जोड़ने की क्षमता रखता है. यदि दशा चक्र को देखें, तो वैभव का जन्म शुक्र की महादशा में हुआ था, जिसके बाद जून 2019 से जून 2025 तक वे सूर्य की महादशा में रहे (जिसने उन्हें शुरुआती ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स दिए).

वर्तमान में वैभव चंद्रमा की महादशा में प्रवेश कर चुके हैं और इस समय उनकी कुंडली में चंद्रमा में मंगल की अंतर्दशा चल रही है, जो मैदान पर उनकी आक्रामक ऊर्जा को साफ दर्शाती है.

साल 2027: सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट

लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ नवंबर 2026 से शुरू होने जा रहा है, जब कुंडली में चंद्रमा के अंतर्गत राहु की अंतर्दशा का प्रारंभ होगा. वैदिक ज्योतिषीय सिद्धांतों के अनुसार, जब मन का कारक चंद्रमा और अचानक बड़ा उछाल देने वाला राहु एक साथ सक्रिय होते हैं, तो जीवन में बड़े और अप्रत्याशित अवसर आते हैं. इसके साथ ही, वर्ष 2027 के मध्य में गोचर का गुरु भी कुंडली के लाभ भाव को सक्रिय करेगा.

जब दशा, गोचर और दशमांश कुंडली (D10) के करियर संकेत एक ही दिशा में सक्रिय हों, तो उसे अवसरों का सबसे मजबूत काल माना जाता है. ये ज्योतिषीय संकेत इस संभावना को बेहद मजबूत करते हैं कि साल 2027 वह निर्णायक कालखंड हो सकता है जब घरेलू क्रिकेट के प्रदर्शन के दम पर उनके लिए राष्ट्रीय चयन के रास्ते खुल सकते हैं.

करियर के रास्ते में खड़ा है 'खलनायक'

कम उम्र में प्रसिद्धि जितनी बड़ी उपलब्धि होती है, उतनी ही बड़ी परीक्षा भी होती है. राहु व्यक्ति को जितनी तेजी से ऊपर ले जाता है, उतनी ही तेजी से उसे निरंतर प्रदर्शन की परीक्षा में भी डालता है. वैभव की कुंडली में जहां एक तरफ प्रसिद्धि के मजबूत योग हैं, वहीं दूसरी तरफ उम्मीदों और भारी मानसिक दबाव का एक गहरा साया भी साफ दिखाई देता है.

विशेष बात यह है कि मार्च 2025 से जून 2027 तक वैभव पर मीन राशि की छोटी पनौती (शनि का गोचर) भी प्रभावी है. कुंडली का शनि अष्टमेश होकर चौथे भाव में बैठा है और वहां से सीधे दशम (करियर) भाव को देख रहा है. यह स्थिति साफ संकेत देती है कि वैभव का क्रिकेट सफर बिल्कुल सीधा और आसान नहीं होगा. उन्हें शुरुआत में ही फॉर्म के उतार-चढ़ाव, कड़ी प्रतिस्पर्धा और सबसे बढ़कर चोट (Injury) व वर्कलोड मैनेजमेंट की गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ेगा.

लंबी रेस का घोड़ा या क्षणिक सितारा?

जहां तक एक लंबे और टिकाऊ करियर का सवाल है, वैभव की कुंडली में लग्न स्वामी का मजबूत होना यह सुनिश्चित करता है कि उनके भीतर विपरीत परिस्थितियों से उबरने की आंतरिक क्षमता मौजूद है. कुंडली में ऐसे संकेत अवश्य दिखाई देते हैं जो लंबी अवधि तक प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेलने की क्षमता की ओर इशारा करते हैं, हालांकि इसका वास्तविक परीक्षण मैदान पर ही होगा. इसके लिए उन्हें मैदान पर अपनी आक्रामकता दिखाने के साथ-साथ अपने मानसिक संतुलन और अनुशासन पर सबसे ज्यादा काम करना होगा.

22 गज की पिच करेगी अंतिम फैसला

भारतीय क्रिकेट ने कई ऐसी प्रतिभाएं देखी हैं जो शुरुआत में चमकीं लेकिन उम्मीदों के बोझ तले खो गईं. लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल की उम्र में जो बुनियादी दस्तक दी है, वह असाधारण है. अगले दो साल, विशेषकर साल 2027 का दशा परिवर्तन, यह तय करेंगे कि वैभव केवल एक क्षणिक क्रिकेट संसनी थे या वह नाम, जिसे आने वाली पीढ़ियां भारतीय क्रिकेट के अगले बड़े अध्याय के रूप में याद रखेंगी.

हालांकि, ज्योतिष संभावनाओं का अध्ययन करता है, परिणामों का नहीं. इसलिए वैभव के करियर का अंतिम फैसला हमेशा उनकी मेहनत, फिटनेस, मानसिक मजबूती और मैदान पर प्रदर्शन ही करेगा. यह अंतिम और वास्तविक मूल्यांकन, हमेशा की तरह, 22 गज की पिच पर वैभव के बल्ले के अनुशासन से ही तय होगा.

FAQ

क्या वैभव सूर्यवंशी 2027 में Team India में खेल सकते हैं?

कुंडली के अनुसार 2027 अवसरों का महत्वपूर्ण काल हो सकता है, ग्रहों से बनने वाले शुभ योग इसकी प्रबल संभावना बना रहे हैं.

वैभव सूर्यवंशी की कुंडली में कौन सा योग मजबूत है?

सूर्य और बुध का बुधादित्य योग, करियर और पहचान से जुड़े ग्रहों की स्थिति कम उम्र में बड़ी सफलता दिलाती हैं.

वैभव सूर्यवंशी के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी?

लगातार प्रदर्शन, मानसिक दबाव, फिटनेस और बढ़ती अपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाए रखना.

यह भी पढ़ें- Vaibhav Suryavanshi Kundli: 4 दिव्य योग बना रहे हैं क्रिकेट का अगला सुपरस्टार, ये हैं सफलता के बड़े संकेत

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 25 Jun 2026 05:01 PM (IST)
Tags :
Kundli Vaibhav Suryavanshi CRICKET Prediction 2026
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