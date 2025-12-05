हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक पारी, फिर भी अर्जुन तेंदुलकर ने मारी बाजी; गोवा ने 1 गेंद रहते जीता रोमांचक मुकाबला

वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक पारी, फिर भी अर्जुन तेंदुलकर ने मारी बाजी; गोवा ने 1 गेंद रहते जीता रोमांचक मुकाबला

Syed Mushtaq Ali Trophy 2025 2026: अर्जुन तेंदुलकर और वैभव सूर्यवंशी के बीच सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दिलचस्प टक्कर देखने को मिली. गोवा ने रोमांचक मुकाबले में बिहार को 5 विकेट से हराया.

By : शिवम | Updated at : 05 Dec 2025 12:51 PM (IST)
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में गुरुवार को खेले गए मुकाबले में गोवा ने बिहार को 5 विकेट से हराया. इस हार के साथ बिहार ग्रुप बी की अंक तालिका में सबसे नीचे स्थान पर बनी हुई है, हालांकि वैभव सूर्यवंशी ने इस मुकाबले में 46 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी. उनका सामना अर्जुन तेंदुलकर के साथ भी हुआ, जो गोवा के लिए खेल रहे हैं.

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ग्राउंड (जादवपुर यूनिवर्सिटी) में हुए इस मैच में गोवा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. बिहार ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 7 विकेट पर 180 रन बनाए थे. बिहार के कप्तान कप्तान सकीबुल गनी और वैभव सूर्यवंशी ने शानदार शुरुआत की थी, दोनों ने पहले विकेट के लिए 5.5 ओवरों में 59 रन की साझेदारी की थी. वैभव ने 25 गेंदों में 184 की स्ट्राइक रेट से 46 रन बनाए, हालांकि वह अपने अर्धशतक से चूक गए.

आमने-सामने हुए अर्जुन तेंदुलकर और वैभव सूर्यवंशी

वैभव ने बेशक 46 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, लेकिन ये बड़ी बात है कि इस पारी में वह एक भी छक्का नहीं लगा सके. उन्होंने 4 चौके जड़े. उनका सामना अर्जुन तेंदुलकर के साथ भी हुआ. पहले ओवर में अर्जुन ने सिर्फ 5 रन दिए थे, सूर्यवंशी उनकी गेंद पर एक चौका लगा पाए. इसके बाद अर्जुन के अगले ओवर में सूर्यवंशी ने 3 चौके जड़े. अर्जुन तेंदुलकर ने पहले 2 ओवरों में सिर्फ 16 रन दिए, जो विस्फोटक अंदाज में खेलने वाले वैभव के सामने अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है. दूसरे स्पेल में अर्जुन ने आयुष लोहारूका और इसके बाद सूर्यज कश्यप का विकेट चटकाया. अर्जुन ने 4 ओवरों में 32 रन देकर 2 विकेट लिए.

वैभव के आलावा कप्तान सकीबुल गनी ने 60 रनों की शानदार पारी खेली. 41 गेंदों में कप्तान ने 3 छक्के और 4 चौके जड़े. आकाश राज ने 31 गेंदों में 40 रन बनाए.

1 गेंद रहते गोवा ने 5 विकेट से जीता मैच

बिहार बनाम गोवा ये मैच काफी रोमांचक रहा, जिसका नतीजा आखिरी ओवर की पांचवीं गेंद पर निकला. गोवा ने 19.5 ओवरों में लक्ष्य हासिल कर 5 विकेट से जीत दर्ज की. हालांकि गोवा की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी. अर्जुन तेंदुलकर ओपनिंग पर आए थे, जो सिर्फ 5 रन बना पाए. इसके बाद अभिनव तेजराणा अपनी पहली गेंद पर बोल्ड हुए. लेकिन कप्तान सुयश प्रभुदेसाई ने मैच जिताऊ पारी खेली, उन्होंने 46 गेंदों में 3 छक्के, 6 चौकों की मदद से 79 रन बनाए. ललित यादव ने अंत में 12 गेंदों में 21 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली.

इलीट 'बी' ग्रुप में इस मैच के बाद गोवा अंक तालिका में चौथे नंबर पर आ गई है. टीम ने 5 में से 3 मैच जीते हैं. गोवा तालिका में सबसे नीचे है, जिन्हें पांचों मचों में हार मिली है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 05 Dec 2025 12:51 PM (IST)
