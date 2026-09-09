वैभव सूर्यवंशी दलीप ट्रॉफी फाइनल की दूसरी पारी में फ्लॉप, लेकिन चैंपियन बनने का रास्ता साफ

दलीप ट्रॉफी फाइनल की दूसरी पारी में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला खामोश रहा, पहली पारी में भी वो 44 रन ही बना पाए थे. फाइनल मैच के चौथे दिन टी विजय ने उन्हें 8 रन के स्कोर पर आउट कर दिया. फाइनल मुकाबले में ईस्ट जोन की प्रबल दावेदार दिख रही है, जिसने पहली पारी में 372 रनों की बढ़त हासिल की थी.

फाइनल मैच के चौथे दिन साउथ जोन की पहली पारी 336 रनों पर सिमट गई थी. साउथ की टीम फॉलोऑन हासिल नहीं कर पाई थी, इसके बावजूद ईशान किशन की कप्तानी वाली ईस्ट जोन ने दोबारा बल्लेबाजी का निर्णय लिया. दूसरी पारी में ईस्ट के दोनों ओपनिंग बल्लेबाज सस्ते में आउट हो गए. वैभव ने 8 रन और अभिमन्यू ईश्वरन 3 रन बनाकर आउट हो गए.

वैभव सूर्यवंशी के लिए दलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट अब तक उतार-चढ़ाव भरा रहा है. वो 5 पारियों में 192 रन बना पाए, जिनमें एक अर्धशतक शामिल रहा और दो बार फिफ्टी लगाने से चूक गए. टूर्नामेंट में उन का सर्वोच्च स्कोर 92 रन रहा, जो सेमीफाइनल की पहली पारी में आया था. इसके अलावा उन्होंने 2 पारियों में 40 रन और 44 रन बना पाए, लेकिन उस शुरुआत को अर्धशतक और शतक में तब्दील नहीं कर पाए.

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ईस्ट जोन के चैंपियन बनने का रास्ता साफ!

दलीप ट्रॉफी के फाइनल में ईस्ट जोन के चैंपियन बनने का रास्ता साफ नजर आ रहा है. ईस्ट जोन ने पहली पारी में 708 रन बनाए थे, जिसके जवाब में साउथ जोन की पहली 336 रनों पर सिमट गई. साउथ जोन बहुत बुरी तरह मैच में पिछड़ रहा है और अब मैच ड्रॉ भी हो जाता है तो पहली पारी में बढ़त के आधार पर ईस्ट जोन चैंपियन बन जाएगा. साउथ जोन के लिए कप्तान तिलक वर्मा पारी के अंत तक क्रीज पर जमे रहे, लेकिन शतक बनाने से एक रन से चूक गए. तिलक ने 99 रन बनाए.

वैभव सूर्यवंशी दलीप ट्रॉफी फाइनल के कुछ दिन बाद ही टीम इंडिया की जर्सी में खेलते दिख सकते हैं. दरअसल भारत और अफगानिस्तान की टी20 सीरीज 13 सितंबर से शुरू हो रही है. दलीप ट्रॉफी फाइनल समाप्त होने के तुरंत बाद वैभव टीम इंडिया से जुड़ जाएंगे.

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