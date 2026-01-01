कल संन्यास लेगा ऑस्ट्रेलिया का दिग्गज क्रिकेटर? रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा जल्द अपने संन्यास लेने की अफवाहों पर चुप्पी तोड़ सकते हैं. एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड पांचवां एशेज टेस्ट (AUS vs ENG 5th Ashes Test) शुरू होने से पहले शुक्रवार को ख्वाजा प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिटायरमेंट लेने की अफवाहों पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं.

उस्मान ख्वाजा पूरी एशेज सीरीज के दौरान सुर्खियों में रहे हैं. पिछले एक साल में उनका प्रदर्शन ज्यादा अच्छा नहीं रहा है. इंग्लैंड के खिलाफ पर्थ टेस्ट में वो चोटिल हो गए, उसके बाद उन्हें ब्रिसबेन में खेले गए पिंक बॉल टेस्ट से ड्रॉप कर दिया गया. इन वजहों से ख्वाजा की रिटायरमेंट की अटकलों ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया था.

उस्मान ख्वाजा लेंगे संन्यास?

ऑस्ट्रेलियाई अखबार द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के अनुसार उस्मान ख्वाजा शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अपनी रिटायरमेंट की खबरों पर चुप्पी तोड़ सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर माइकल क्लार्क ने कोड स्पोर्ट्स से बातचीत में भविष्यवाणी करते हुए कहा कि ख्वाजा संन्यास की घोषणा करने वाले हैं.

आइकल क्लार्क ने उम्मीद जताई है कि उस्मान ख्वाजा शतकीय पारी खेल अच्छी याद के साथ अपने करियर का अंत करेंगे. ऑस्ट्रेलिया ने पांचवें एशेज टेस्ट के लिए अपना स्क्वाड घोषित कर दिया है, जिसमें उस्मान ख्वाजा को भी शामिल किया गया है. टीम के नियमित कप्तान पैट कमिंस वापसी नहीं कर पाए हैं. पांचवें टेस्ट में भी स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी करेंगे.

पांचवें टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड: स्टीव स्मिथ (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), ब्रेंडन डॉगेट, कैमरून ग्रीन, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, टॉड मर्फी, माइकल नेसर, झाई रिचर्डसन, मिशेल स्टार्क, जेक वेदरल्ड, ब्यू वेबस्टर

