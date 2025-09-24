ICC का इस टीम के खिलाफ बड़ा एक्शन, क्रिकेट बोर्ड को ही कर दिया सस्पेंड, क्या पाकिस्तान है वो देश
एशिया कप 2025 का आयोजन UAE में चल रहा है. इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम ने कई विवाद खड़े किए, चाहे वह रेफरी और अंपायर के खिलाफ शिकायत करना हो या UAE टीम के खिलाफ 1 घंटा लेट स्टेडियम आना हो.
एशिया कप 2025 के सुपर-4 में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें खेल रही हैं. टूर्नामेंट अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा है. इस संस्करण में पाकिस्तान क्रिकेट टीम विवादों के कारण चर्चा में रही. भारत के खिलाफ ग्रुप स्टेज मुकाबले के बाद मैच रेफरी और अंपायर के खिलाफ आईसीसी को शिकायत करना, फिर यूएई क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच में 1 घंटा लेट आना. भारत के खिलाफ सुपर-4 मुकाबले में घटिया हरकतें करना, फिर इसके बाद अंपायर के खिलाफ शिकायत करना. इस बीच आईसीसी ने एक क्रिकेट बोर्ड को ससपेंड कर दिया है, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं है.
ICC ने USA क्रिकेट बोर्ड को किया सस्पेंड
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने यूएसए क्रिकेट बोर्ड की सदस्य्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. मंगलवार, 23 सितंबर को हुई वर्चुअल बोर्ड मीटिंग के दौरान बोर्ड ने ये बड़ा फैसला लिया है. हालांकि इसके बाद भी यूएसए क्रिकेट टीम अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा ले पाएगी.
टी20 वर्ल्ड कप 2024 में यूएसए क्रिकेट टीम ने एक बड़ा उलटफेर किया था, टीम ने पाकिस्तान को सुपर ओवर में 5 रनों से हराया था. पाकिस्तान के मुकाबले यूएसए टीम बहुत छोटी थी, बावजूद उन्होंने इस मैच को जीतकर सभी को प्रभावित किया.
ICC ने क्यों किया USA क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड?
रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी सदस्य के रूप में अपने दायित्वों का उल्लंघन बार-बार करने के बाद आईसीसी ने ये कार्यवाई की है. हालांकि बोर्ड ने ये अनुमति दी है कि यूएसए क्रिकेट टीम अपने टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकेंगी. रिपोर्ट्स की मानें तो पिछले कुछ समय से आईसीसी को इस बोर्ड के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी. ये पहली बार तब सामने आया था जब पिछले साल श्रीलंका में हुई वार्षिक कॉन्फ्रेंस में आईसीसी ने यूएसए क्रिकेट बोर्ड को नोटिस भेजा था.
इस वर्ष सिंगापूर में बैठक हुई थी, जिसमे आईसीसी ने इस बोर्ड को व्यवस्थित ढांचा तैयार करने के लिए 3 महीने का समय दिया था. इससे लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 में होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
USA क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन वेणु पिसिके के हवाले से ईएसपीएन क्रिकइंफो ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सस्पेंशन के संबंध में अभी तक ICC ने उनसे संपर्क नहीं किया है. माना जा रहा है कि मेजबान होने के चलते USA क्रिकेट टीम 2028 ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेगी.
समझिए पूरा मामला
यूएसए क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन वेणु पिसिके ने आईसीसी और यूनाइटेड स्टेट्स ओलंपिक एंड पैरालंपिक कमेटी, दोनों के निर्देशों का विरोध किया, जिन्होंने नेतृत्व में बदलाव की मांग की थी. जिसके बाद पिछले साल जुलाई में बोर्ड को नोटिस भेजा गया था. आईसीसी ने बोर्ड को समय दिया था कि 1 साल के अंदर सुधार कर लें, लेकिन समय खत्म होने के बाद कुछ नहीं हुआ. इस एक्शन से पहले 19 जुलाई को हुई मीटिंग में आईसीसी ने 3 महीने का समय और दिया, लेकिन फिर भी यूएसए बोर्ड अपनी मनमानी पर ऐडा रहा. अब आईसीसी ने बड़ा एक्शन लेते हुए यूएसए क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड किया.
