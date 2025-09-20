हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 मैच में ऐसी दिख सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन, 2 बहुत बड़े बदलाव संभव

IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 मैच में ऐसी दिख सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन, 2 बहुत बड़े बदलाव संभव

IND vs PAK Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान एशिया कप 2025 में अपनी दूसरी भिड़ंत के लिए तैयार हैं. कल उनका सुपर-4 मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 20 Sep 2025 11:06 PM (IST)

भारत और पाकिस्तान एशिया कप 2025 में अपनी दूसरी भिड़ंत के लिए तैयार हैं. कल उनका सुपर-4 मैच (Ind vs pak asia cup) दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. एक तरफ टीम इंडिया ग्रुप स्टेज में अपने तीनों मैच जीतकर सुपर-4 में आई है, वहीं पाक टीम की फॉर्म कुछ ज्यादा खास नहीं रही है. यहां जान लीजिए, पाकिस्तान के खिलाफ अगले मैच (India vs Pakistan Next Match) के लिए टीम इंडिया अपनी प्लेइंग इलेवन में कौन से बदलाव कर सकती है.

भारतीय टीम में 2 बदलाव संभव

ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में जब भारत का सामना ओमान से हुआ, तो टीम इंडिया में 2 बड़े बदलाव किए गए थे. जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती को बाहर बैठाया गया था, उनकी जगह अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को प्लेइंग इलेवन में एंट्री दी गई थी. पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए टीम इंडिया अपने दोनों मेन गेंदबाजों को वापस ला सकती है. भारतीय मैनेजमेंट उसी प्लेइंग इलेवन के साथ जा सकता है, जिसने ग्रुप स्टेज में पाक टीम को 7 विकेट से रौंदा था.

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती

बैटिंग यूनिट में शायद ही टीम मैनेजमेंट कोई बदलाव करे, क्योंकि टीम इंडिया के पास नंबर-8 तक दमदार बैटिंग है. वहीं जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती के अब तक के प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें ड्रॉप किया जाना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा.

अर्शदीप सिंह को ओमान के खिलाफ मौका मिला था, जिसमें उन्होंने एक विकेट लेकर इतिहास रच दिया था. अर्शदीप अब टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट पूरे करने वाले सबसे पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने ओमान के खिलाफ मैच में 4 ओवरों में 37 रन देकर सिर्फ एक विकेट लिया था. टी20 फॉर्मेट में भारत का सबसे सफल गेंदबाज होते हुए भी उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर बैठना पड़ सकता है.

कमाल हो गया! भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे मैच में बने 781 रन, बल्लेबाजों ने 111 बाउंड्री ठोक मचाया गदर

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 20 Sep 2025 11:06 PM (IST)
Live Cricket Score India Vs Pakistan IND VS PAK Asia Cup 2025
